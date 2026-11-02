Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemi stüdyoda değerlendiriliyor: Aykut Kocaman, Montella, Abdullah Avcı, Nagelsmann ve Conte gibi isimlerle ilgili dolaşan iddialar, haberlerin kaynağı ve doğruluğu, Conte'nin maliyeti, yerli ve düşük maliyetli hoca seçeneği, geçici teknik direktörün performansı, sc... Daha Fazla Göster

Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemi stüdyoda değerlendiriliyor: Aykut Kocaman, Montella, Abdullah Avcı, Nagelsmann ve Conte gibi isimlerle ilgili dolaşan iddialar, haberlerin kaynağı ve doğruluğu, Conte'nin maliyeti, yerli ve düşük maliyetli hoca seçeneği, geçici teknik direktörün performansı, scouting listesi hikayesi ve "şampiyon olamayınca hoca gönderme" kültürü konuşuluyor. Yorumlar konuşmacıların kendi değerlendirmeleridir, resmi bir açıklama değildir. Daha Az Göster