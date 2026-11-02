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        Haberler Bilgi Yaşam Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti! Zorlu Holding'in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu kimdir, nereli, hastalığı neydi?

        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti! Zorlu Holding'in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu kimdir, nereli, hastalığı neydi?

        Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından iş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Türk iş insanı ve sanayici olan Zorlu, tekstil sektöründe başladığı ticaret hayatını elektronik, beyaz eşya, enerji ve gayrimenkul gibi farklı alanlara taşıdı. Peki Ahmet Nazif Zorlu kimdir, nereli, hastalığı neydi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 23:42 Güncelleme:
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        Zorlu Holding'in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti!

        Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Zorlu Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından biyografisi merak konusu oldu. Türk iş insanı hakkında detaylı araştırma yapmak isteyenler Ahmet Nazif Zorlu kimdir, nereli ve kaç yaşında öldü sorusuna yanıt arıyor. İşte, Zorlu Holding'in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu hayatına dair detaylar

        ZORLU HOLDİNG'DEN VEFAT AÇIKLAMASI

        Zorlu Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

        "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

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        AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

        Ahmet Nazif Zorlu 28 Ağustos 1944, Babadağ, Denizli'de doğdu. Türk iş adamı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı.

        İlkokulu İzmir'de Gazi İlkokulu'nda okudu. 15 yaşında Trabzon'a yerleşerek ticaret yaşamına atıldı. Denizli'de ailesinin ürettiği çarşafları satarak başladığı ticareti, Bursa'da ağabeyiyle kurduğu tekstil fabrikası izledi. Buradaki ev tekstili ürünleriyle ihracata girdi.

        2004'te Fransa'da perde üreten Concord firmasını da bünyesine kattı. 1990'dan sonra sıkıntıya giren Vestel'i alarak elektronik alanına girdi. Güney Afrika Cumhuriyeti ve ABD'de de yatırım yapan Zorlu, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

        Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği biliniyor.

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