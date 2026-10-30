Bağırsak sağlığı hafızayı etkiliyor mu? Yeni araştırmada dikkat çeken sonuç

Bağırsaklarla beyin arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim insanları, hafıza kaybı ve zihinsel gerilemeyle mücadelede umut veren sonuçlara ulaştı. Güney Kore'de yürütülen klinik araştırmada, belirli probiyotik bakterileri içeren takviyelerin erken dönem bilişsel sorunlar yaşayan kişiler üzerindeki etkileri incelendi. Yaklaşık altı ay süren çalışmada elde edilen bulgular, bağırsak bakterilerinin beyin sağlığındaki rolüne ilişkin yeni soruları gündeme getirdi.

87 KİŞİ ÜZERİNDE 6 AY BOYUNCA İNCELENDİ

Journal of Alzheimer's Disease dergisinde yayımlanan araştırmaya, erken dönem bilişsel gerileme yaşayan 87 yaşlı yetişkin katıldı. Katılımcılardan 40'ına birden fazla yararlı bakteri türünü içeren probiyotik takviyesi verilirken, diğer 47 kişi herhangi bir etkin madde içermeyen plasebo kullandı. Araştırmacılar, 24 hafta boyunca katılımcıların hafıza, zihinsel beceriler ve Alzheimer hastalığıyla bağlantılı kan değerlerindeki değişimleri takip etti.

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HAFIZA TESTLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Araştırmanın sonunda probiyotik kullanan grupta bazı bilişsel testlerin sonuçlarında iyileşme görüldü. Özellikle görsel bilgileri değerlendirme, şekilleri kopyalama ve mekansal ilişkileri anlama becerilerinde olumlu sonuçlar elde edildi. Hafızayla ilişkili klinik değerlendirmelerde de iyileşme kaydedildi. Ancak bütün zihinsel becerilerde aynı etki görülmedi. Genel zihinsel durum, sözel hafıza ve planlama gibi işlevleri ölçen bazı testlerde iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı.

ALZHEİMER İLE BAĞLANTILI KAN DEĞERLERİ DE İNCELENDİ

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, Alzheimer hastalığıyla ilişkili pTau181 adlı kan göstergesinde ortaya çıktı. Beyindeki bazı hastalık süreçleri hakkında bilgi verebilen bu göstergenin seviyesi, probiyotik kullanan kişilerde plasebo grubuna kıyasla anlamlı biçimde azaldı. Bilim insanları bu değişimi önemli bulurken, sonucun Alzheimer hastalığının önlendiği veya beyindeki hasarın doğrudan azaldığı anlamına gelmediğini vurguladı.

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BAĞIRSAK BAKTERİLERİ BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

Bilim insanları, bağırsaklarla beynin sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve çeşitli biyolojik süreçler aracılığıyla sürekli iletişim halinde olduğunu düşünüyor. Bağırsak bakterilerinin bu iletişimde rol oynayabileceği, özellikle iltihaplanmayla bağlantılı mekanizmaları etkileyebileceği araştırılıyor. Son çalışmada da probiyotik kullanan grupta bazı iltihap göstergelerinde değişimler saptandı. Ancak bu değişimlerin beyin üzerindeki etkisinin tam olarak nasıl gerçekleştiği henüz açıklığa kavuşmadı.

PROBİYOTİKLER HAFIZA KAYBINI ÖNLEYEBİLİR Mİ?

Araştırmanın sonuçları umut verici olsa da bilim insanları henüz kesin bir sonuca ulaşmış değil. Çalışmada belirli bakteri türlerinden oluşan özel bir probiyotik karışımı kullanıldı. Bu nedenle aynı etkilerin her probiyotik takviyesinde veya probiyotik içeren bütün gıdalarda görüleceği söylenemiyor. Ayrıca araştırmanın sınırlı sayıda kişiyle gerçekleştirilmesi ve yalnızca 24 hafta sürmesi, sonuçların daha geniş çalışmalarla doğrulanmasını gerekli kılıyor. Bulgular, bağırsak sağlığını hedefleyen yöntemlerin gelecekte erken dönem bilişsel gerilemeye karşı destekleyici bir seçenek olup olamayacağının araştırılması gerektiğini gösteriyor.