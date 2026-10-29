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        Haberler Bilgi Bulaşık makineniz kötü mü kokuyor? Bu bölgeyi kontrol edin!

        Bulaşık makineniz kötü mü kokuyor? Bu bölgeyi kontrol edin!

        Bulaşık makinesinin kapağını açtığınızda yayılan kötü kokular, düzenli yıkama yapılmasına rağmen ortadan kalkmayabiliyor. Temizlik uzmanlarına göre sorunun nedeni çoğu zaman makinenin gözden kaçan bir bölümünde biriken yemek artıkları ve yağ kalıntıları. Üstelik basit bir temizlik işlemiyle bu kokuların önüne geçmek mümkün

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 14:30 Güncelleme:
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        Bulaşık makinesindeki kötü kokunun nedeni!

        Bulaşık makineleri mutfakta günlük hayatı kolaylaştıran en önemli ev aletlerinden biri. Ancak zamanla makinenin içinde oluşan kötü kokular, temizlenen bulaşıklarda bile rahatsız edici bir his bırakabiliyor. Özellikle kapağı açıldığında ortaya çıkan ekşi, ağır veya rutubeti andıran kokuların kaynağı her zaman kullanılan deterjan olmayabiliyor. ABD merkezli Good Housekeeping'in 10 Eylül 2026'da yayımladığı uzman görüşlerine göre, makinenin bazı bölümlerinde biriken yemek artıkları, yağ ve nem kötü kokulara neden olabiliyor. Peki, bulaşık makinesi neden kötü kokar ve bu sorundan kurtulmak için hangi bölümlerin temizlenmesi gerekir?

        BULAŞIK MAKİNESİNDEKİ KÖTÜ KOKUNUN NEDENİ NE?

        Bulaşık makinelerinde zamanla biriken yemek parçaları, yağ ve deterjan kalıntıları kötü kokuların başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Good Housekeeping Institute Ev Bakımı ve Temizlik Laboratuvarı uzmanı Noah Pinsonnault'a göre, makinenin sıcak ve nemli ortamı, içeride kalan organik kalıntıların oluşturduğu kokuların daha belirgin hale gelmesine yol açabiliyor. Özellikle düzenli temizlenmeyen makinelerde bu birikintiler hem rahatsız edici kokulara hem de yıkama performansının düşmesine neden olabiliyor.

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        KÖTÜ KOKUNUN KAYNAĞI MAKİNENİN ALTINDA GİZLENİYOR

        Bulaşık makinesinde kötü koku oluştuğunda kontrol edilmesi gereken ilk bölümlerden biri filtre. Genellikle alt sepetin altında bulunan bu parça, yıkama sırasında ortaya çıkan yemek artıklarını tutuyor. Ancak filtre düzenli temizlenmediğinde biriken kalıntılar zamanla kötü kokuya neden olabiliyor. Bosch'un açıklamasına göre filtrenin tıkanması, atık suyun düzgün tahliye edilmesini de engelleyebiliyor. Bu durum hem makinenin içinde koku oluşmasına hem de bulaşıkların yeterince temizlenmemesine yol açabiliyor.

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        BULAŞIK MAKİNESİNİN FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR?

        Filtre temizliği için öncelikle makineyi durdurup tamamen soğumasını bekleyin. Ardından alt sepeti çıkararak makinenin tabanındaki filtreye ulaşın. Kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde filtreyi yerinden çıkarın ve biriken yemek artıklarını temizleyin. Filtreyi akan ılık suyun altında durulayın, gerekiyorsa yumuşak bir fırça ve az miktarda bulaşık deterjanıyla nazikçe temizleyin. Keskin parçalar bulunabileceği için dikkatli olun. Temizlik tamamlandıktan sonra filtreyi iyice durulayarak yerine doğru biçimde kilitleyin.

        KAPAK LASTİKLERİNDE BİRİKEN KİRLERE DİKKAT!

        Bulaşık makinesinde kötü kokuya neden olabilecek bir diğer bölüm ise kapak çevresindeki lastik contalar. Bu bölgelerde zamanla yemek artıkları, yağ ve nem birikebiliyor. Özellikle kapak kenarlarının düzenli silinmemesi, kirlerin ulaşılması zor noktalarda kalmasına yol açabiliyor. Temizlik uzmanları, kapak lastiklerinin nemli bir mikrofiber bezle silinmesini, biriken kirlerin ise yumuşak bir fırçayla temizlenmesini öneriyor. Deterjan bölmesinde kalan artıkların kontrol edilmesi de makinenin temizliği açısından önem taşıyor.

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        PÜSKÜRTME KOLLARINDAKİ TIKANIKLIKLAR DA SORUN YARATABİLİR

        Bulaşık makinesinin içinde suyun dağılmasını sağlayan püskürtme kolları da zamanla kirlenebiliyor. Bu kolların üzerindeki küçük deliklerde yemek artıkları veya mineral kalıntıları birikmesi, suyun bulaşıklara yeterince ulaşmasını engelleyebiliyor. Böyle bir durumda makinenin yıkama performansı düşebiliyor ve içeride daha fazla kalıntı kalabiliyor. Uzmanlar, püskürtme kollarının düzenli kontrol edilmesini ve tıkanıklık varsa üreticinin talimatlarına uygun şekilde temizlenmesini tavsiye ediyor.

        KÖTÜ KOKULARI ÖNLEMEK İÇİN BOŞ YIKAMA YAPIN

        Filtre ve kapak çevresi temizlenmesine rağmen kötü kokular devam ediyorsa makinenin iç temizliği de gerekli olabilir. Bunun için üreticinin önerdiği bulaşık makinesi temizleyicisi kullanılarak boş bir yıkama programı çalıştırılabiliyor. Bu işlem, makinenin ulaşılması zor bölümlerinde biriken yağ, deterjan ve yemek kalıntılarının giderilmesine yardımcı oluyor. Good Housekeeping uzmanları genel bakım amacıyla ayda bir temizlik programı önerirken, Bosch bakım sıklığının kullanım durumuna göre değişebileceğini belirtiyor.

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        MAKİNENİN KAPAĞINI SÜREKLİ KAPALI TUTMAYIN

        Bulaşık makinesinde kötü kokuların oluşmasını önlemek için yıkama sonrasında içeride kalan nemin uzaklaşması da önem taşıyor. Program tamamlandıktan sonra güvenli olduğunda kapağın hafif aralık bırakılması, makinenin iç kısmının kurumasına yardımcı olabiliyor. Ayrıca kirli bulaşıkların makinede uzun süre bekletilmemesi ve tabaklardaki büyük yemek artıklarının yerleştirmeden önce temizlenmesi öneriliyor. Bu basit alışkanlıklar, makinenin içinde kokuya neden olabilecek kalıntıların birikmesini azaltabiliyor.

        TEMİZLİĞE RAĞMEN KOKU DEVAM EDİYORSA DİKKAT!

        Bütün temizlik işlemlerine rağmen bulaşık makinesinde ağır ve kanalizasyonu andıran bir koku devam ediyorsa sorun yalnızca yemek artıklarından kaynaklanmayabilir. Good Housekeeping uzmanlarına göre böyle durumlarda tahliye sistemi veya tesisat bağlantılarının da kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle makinenin içinde su birikmesi, suyun boşaltılamaması veya kokunun giderek artması, gider hattında bir sorun olabileceğini düşündürüyor. Düzenli filtre temizliği ve doğru bakım, kötü kokuların önemli bir bölümünü önlemeye yardımcı olurken devam eden sorunlarda teknik destek alınması gerekebiliyor.

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