Meksika federal hükümetinin yolcu treni taşımacılığını yeniden canlandırma projesinin bir parçası olan bu adım, hem şehirler arası ulaşımı hızlandırmayı hem de bölgesel kalkınma ile yeni iş imkanları yaratmayı amaçlıyor.

İLK TREN BAŞKENT TERMİNALİNE ULAŞTI

Meksika federal hükümetinin yolcu demiryolu taşımacılığını yeniden canlandırma projesi kapsamında Çin’den satın aldığı 15 adet %100 elektrikli trenden ilki ülkeye teslim edildi. Başkent Mexico City’nin kuzeyindeki Pantaco demiryolu terminaline ulaşan tren, bölgedeki ulaşım altyapısını modernize etme hedefinin ilk somut adımı oldu.

Altyapı, İletişim ve Ulaştırma Sekreterliği (SICT) tarafından yapılan açıklamada, sevkiyatın başarıyla tamamlandığı ve hattın yakında hizmete hazırlanacağı duyuruldu.

YOLCULUK SÜRESİ 1 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Mexico City’deki Buenavista istasyonu ile Hidalgo eyaletindeki Pachuca şehri arasında inşa edilen yeni demiryolu hattı toplam 58 kilometre uzunluğunda olacak. Proje tamamlandığında iki şehir arasındaki ulaşım süresi yaklaşık 1 saat 15 dakikaya inecek.

SICT verilerine göre günde 100 binden fazla yolcu talebini karşılaması hedeflenen yeni güzergah, toplam 9 istasyondan geçecek:

Terminal Buenavista

Xaltocan-Nextlapan

San Lucas Xolox

Hutzila

Tizayuca

Empalme el Rey

Platah

Jagüey de Téllez

Terminal Pachuca

102 METRELİK MODERN TRENLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sürdürülebilir ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla tasarlanan Çin yapımı yeni nesil trenler, yüksek kapasitesi ve donanımlarıyla dikkat çekiyor. Tek seferde yüzlerce yolcuyu taşıyabilecek araçların öne çıkan teknik özellikleri şöyle sıralanıyor:

Tahrik Sistemi: %100 Elektrikli

Maksimum Hız: Saatte 130 kilometre

Yolcu Kapasitesi: Birim başına 893 kişi

Uzunluk: 102 metre

İç Donanım: Öncelikli yolcu koltukları, geniş bagaj bölümleri ve özel bisiklet alanları

Güvenlik: Gelişmiş video gözetim sistemi

BÖLGESEL KALKINMA VE YENİ İSTİHDAM HEDEFLENİYOR

Meksika federal hükümeti yetkilileri, ilk trenin teslimatının büyük bir dönüşümün yalnızca başlangıcı olduğunu söylüyor. Filoya eklenecek toplam 15 elektrikli trenin sadece şehirler arası ulaşımı hızlandırmakla kalmayacağı, aynı zamanda toplulukları birbirine bağlayarak yeni istihdam alanları yaratacağı ve bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacağı belirtiyor.