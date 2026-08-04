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        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç tarihi ile sorgulama ekranı

        Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılan binlerce adayın sonuç heyecanı sürüyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihine odaklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, puan bilgileri ve tercih sürecine ilişkin ayrıntıları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        DGS 2026'nın tamamlanmasının ardından adaylar için yeni süreç sonuçların açıklanmasıyla başlayacak. Lisans eğitimine geçiş hedefleyen ön lisans mezunları, ÖSYM tarafından yayımlanacak sonuç takvimini yakından takip ediyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından puanlar belli olacak, tercih işlemlerine ilişkin duyurular da ÖSYM tarafından paylaşılacak. Peki, DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Detaylar haberimizde...

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre DGS sonuçları, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

        DGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

        Adaylar sonuc.osym.gov.tr web adresine giriş yaparak T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sistemden sonuçlarına erişebilir.

        Dileyen adaylar Akıllı cep telefonlarına indirebilecekleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden de kimlik bilgileriyle giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilir.

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