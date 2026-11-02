Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın! Kış gelmeden önleminizi alın: Bunu yapanın faturası %30 düşüyor

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler daha sık çalışmaya, doğalgaz faturaları ise yükselmeye başlıyor. Evini yeterince ısıtamamaktan ve yüksek faturalardan şikayet edenler çözümü kombinin derecesini artırmakta ararken, asıl farkı yaratabilecek ayrıntılar çoğu zaman gözden kaçıyor. Pencerelerden kapılara, peteklerin çevresindeki eşyalardan kombi bakımına kadar evde yapılacak bazı küçük değişikliklerle ısı kaybını azaltmak mümkün. Üstelik bu önlemler için her zaman büyük bütçeler ayırmak gerekmiyor.

ISI KAYBINA YOL AÇAN GİZLİ DETAYLARA DİKKAT!

Evdeki ısı kaybı, kombinin ortamı istenen sıcaklıkta tutabilmek için daha uzun süre çalışmasına neden olabilir. Özellikle pencere ve kapı kenarlarında zamanla oluşan boşluklar, soğuk havanın içeri girmesine ve içerideki sıcak havanın dışarı kaçmasına yol açar. Kapı altı süngerleri ve pencere yalıtım bantları gibi pratik çözümlerle bu kayıpları azaltabilirsiniz.

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PETEKLERİN ÖNÜNÜ KAPATMAYIN!

Doğalgaz tüketimini etkileyen önemli ayrıntılardan biri de peteklerin çevresindeki eşyalardır. Peteklerin önünü koltuk, konsol veya uzun perdelerle kapatmak, sıcak havanın oda içerisinde dolaşmasını zorlaştırabilir. Isının daha rahat yayılabilmesi için peteklerin önünü açık bırakmakta fayda var. Ayrıca uygun koşullarda kullanılan radyatör arkası yalıtım panelleri, dış duvarlara doğru gerçekleşen ısı kaybını azaltmaya yardımcı olabilir.

KOMBİYİ SÜREKLİ AÇIP KAPATMAK YERİNE DOĞRU AYARI BULUN

Kombinin sıcaklık ayarını gün içerisinde sürekli değiştirmek yerine evin ihtiyaçlarına uygun bir sıcaklık belirlemek önem taşıyor. Evden çıkıldığında kombiyi tamamen kapatmak veya her koşulda aynı ayarda çalıştırmak yerine binanın yalıtımına, dış hava sıcaklığına ve ısıtma sistemine uygun bir kullanım tercih edilmeli. Programlanabilir termostatlar da gereksiz ısıtmanın önüne geçmeye yardımcı olabilir.

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GECE VE GÜNDÜZ PERDE KULLANIMINA DİKKAT!

Pencereler, evlerde ısı kaybının yaşanabildiği önemli noktalardan biri. Gündüz saatlerinde güneş alan pencerelerin perdelerini açarak doğal ısıdan yararlanabilirsiniz. Hava karardıktan sonra ise kalın perdeleri kapatmak, cam yüzeylerden kaynaklanan ısı kaybını sınırlandırmaya yardımcı olabilir. Ancak perdelerin peteklerin önünü kapatmamasına dikkat etmek gerekiyor.

BAKIMSIZ KOMBİ VE PETEKLER ISINMA VERİMİNİ DÜŞÜREBİLİR

Doğalgaz tasarrufunda binanın yalıtımı ve kullanım alışkanlıkları kadar ısıtma sisteminin bakımı da önem taşıyor. Kombinin üretici tavsiyelerine uygun şekilde düzenli kontrol edilmesi, sistemin verimli ve güvenli çalışmasına katkı sağlıyor. Peteklerin üst kısmı soğuk kalıyorsa sistemde hava bulunması ihtimali değerlendirilebilir. Bu durumda peteklerin havasının uygun şekilde alınması, sıcak suyun radyatör içerisinde daha dengeli dolaşmasına yardımcı olabilir.

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Doğalgaz faturasını düşürmek için tek bir mucize yöntem bulunmuyor. Ancak ısı kaybını azaltmak, peteklerin önünü açık tutmak ve kombiyi doğru kullanmak gibi önlemleri birlikte uygulamak, kış boyunca enerji tüketimini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.