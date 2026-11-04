Duş almak için meğer en yanlış saati seçiyormuşuz: Araştırma ortaya çıkardı!

Sabah uyanır uyanmaz zinde bir başlangıç yapmak ya da günün yorgunluğunu akşam duşuyla atmak... Günlük hayatın sıradan alışkanlıklarından biri gibi görünse de duşun hangi saatte alındığı uyku düzeni açısından önem taşıyabiliyor. Bilimsel araştırmalar, özellikle uykuya geçiş sürecinde sıcak duşun zamanlamasına dikkat çekiyor. Peki, sabah duşu mu yoksa akşam duşu mu daha avantajlı? 2019 yılında yayımlanan kapsamlı bir araştırma, bu soruya ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koyuyor.

UYKUYA DALMAYI KOLAYLAŞTIRAN DUŞ SAATİ ARAŞTIRMALARDA ORTAYA ÇIKTI

2019 yılında Sleep Medicine Reviews dergisinde yayımlanan sistematik derleme ve meta-analiz çalışması, sıcak duş ve banyonun uyku üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmacılar, belirlenen ölçütleri karşılayan 17 çalışmayı değerlendirdi. Bunların 13'ü meta-analiz kapsamında ele alındı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, yatmadan 1-2 saat önce 40-42,5 derece sıcaklıktaki suyla en az 10 dakika duş almak veya banyo yapmak, uykuya dalmak için gereken sürenin kısalmasıyla ilişkilendirildi. Çalışmada uyku verimliliği ve kişilerin değerlendirdiği uyku kalitesinde de iyileşmeler gözlendi. Bu etkinin olası nedenlerinden biri, sıcak suyun ciltteki kan dolaşımını artırması ve sonrasında vücudun ısı kaybetmesini kolaylaştırması. Vücut sıcaklığındaki bu değişim, uykuya hazırlanma sürecini destekleyebiliyor.

SABAH DUŞU MU, AKŞAM DUŞU MU? HANGİSİ DAHA AVANTAJLI?

Sabah duşu, gece boyunca oluşan teri ve ciltte biriken yağı temizleyerek güne daha ferah başlamak isteyenler için iyi bir seçenek. Özellikle sabahları uykulu hissedenler, duşu günlük hazırlıklarının bir parçası olarak tercih edebiliyor.

Akşam duşu ise gün boyunca ciltte biriken terin ve kirin temizlenmesine yardımcı oluyor. Bunun yanında yatmadan önce alınan ılık duş, vücudun gece dinlenmesine hazırlanma sürecini destekleyebiliyor. Dolayısıyla iki seçeneğin de farklı avantajları bulunuyor. Ancak uykuya dalmayı kolaylaştırmak isteyenler açısından bilimsel araştırmalar akşam duşunu öne çıkarıyor.

DUŞ ALIRKEN SUYUN SICAKLIĞINA DİKKAT!

Duşun zamanlaması kadar suyun sıcaklığı da önem taşıyor. Araştırmada uyku açısından olumlu sonuçlarla ilişkilendirilen sıcaklık aralığı 40-42,5 derece olsa da bu değer herkes için ideal duş sıcaklığı anlamına gelmiyor. Özellikle çok sıcak suyla uzun süre duş almak, cildin doğal yağ tabakasını zayıflatarak kuruluğa neden olabiliyor. Bu nedenle duş sırasında aşırı sıcak sudan kaçınmak ve cildin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

HERKES İÇİN TEK BİR DOĞRU SAAT VAR MI?

Duş almak için herkes açısından geçerli tek bir saat bulunmuyor. Terleme miktarı, fiziksel aktivite, cilt tipi ve günlük yaşam düzeni bu tercihi değiştirebiliyor. Ancak uyku kalitesini desteklemek isteyenler için araştırmanın işaret ettiği zaman dilimi oldukça dikkat çekici: Yatmadan 1-2 saat önce alınan, en az 10 dakikalık ılık-sıcak duş.

Sabah duşu güne hazırlanmak, akşam duşu ise günün kirinden arınmak ve uykuya geçişi desteklemek için tercih edilebilir. Uyku söz konusu olduğunda ise bilimsel bulgular akşam duşuna dikkat çekiyor.