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        Haberler Bilgi EGE DENİZİ'NDE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! 6 Kasım 2026 son depremler listesi ile az önce nerede deprem oldu?

        EGE DENİZİ'NDE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! 6 Kasım 2026 son depremler listesi ile az önce nerede deprem oldu?

        Ege Denizi deprem haberleri, 6 Kasım Cuma günü meydana gelen sarsıntının ardından gündeme geldi. Sabah saatlerinde kaydedilen depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü merak ediliyor. İşte, 6 Kasım son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 07:19 Güncelleme:
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        Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem!

        Ege Denizi'nde meydana gelen depremler, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edilmesine neden oluyor. 6 Kasım 2026 tarihinde kaydedilen son sarsıntının koordinatları ve derinlik bilgisi, günün deprem verileri arasında yer aldı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Kasım 2026 son dakika deprem haberleri….

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM 

        Ege Denizi'nde 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 04.16.31'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken, depremin derinliği 9 kilometre olarak kaydedildi.

        6 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

        6 Kasım 2026 Cuma günü meydana gelen depremler, güncel son depremler listesi üzerinden takip ediliyor. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinlik bilgileri listede yer alan temel veriler arasında bulunuyor.

        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-11-06 06:26:03 39.23767 28.11917 5.83 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)  
        2026-11-06 05:44:39 37.9995 37.59517 6.97 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)  
        2026-11-06 05:02:49 39.02733 40.85033 7.0 ML 0.9 Solhan (Bingöl)  
        2026-11-06 04:37:15 38.12617 38.53733 6.94 ML 0.7 Sincik (Adıyaman)  
        2026-11-06 04:33:54 40.67267 33.01133 6.03 ML 1.4 Orta (Çankırı)  
        2026-11-06 04:16:31 39.308 25.46233 9.29 ML 3.9 Ege Denizi - [55.36 km] Ayvacık (Çanakkale)  
        2026-11-06 03:35:52 39.227 28.94583 5.69 ML 0.8 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 03:31:54 39.16133 28.116 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)  
        2026-11-06 03:16:57 39.17733 28.927 7.77 ML 1.0 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 03:15:57 40.998 33.586 7.0 ML 1.7 Ilgaz (Çankırı)  
        2026-11-06 03:08:50 39.19483 28.9205 6.98 ML 0.7 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 03:07:11 37.54417 35.622 6.91 ML 1.2 Kozan (Adana)  
        2026-11-06 03:03:08 39.1755 29.0165 19.58 ML 0.9 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 02:44:40 39.22367 28.97067 7.05 ML 1.1 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 02:43:07 39.2065 28.925 6.98 ML 1.0 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 02:42:10 39.22383 28.9515 6.65 ML 1.1 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 02:41:19 38.4215 46.0225 7.0 ML 3.2 Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [138.70 km] Başkale (Van)  
        2026-11-06 02:40:20 37.56483 35.61683 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)  
        2026-11-06 02:34:20 39.23817 28.958 9.74 ML 1.4 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 02:26:49 39.16267 28.93317 7.04 ML 0.8 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 02:25:42 39.24567 28.95167 9.03 ML 1.6 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 02:20:43 39.231 28.967 12.02 ML 2.4 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 02:20:09 39.253 28.9575 5.95 ML 2.1 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 01:58:19 37.75767 35.34217 7.0 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)  
        2026-11-06 01:39:19 39.195 28.93367 6.79 ML 1.1 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 01:31:58 39.238 28.96067 10.91 ML 1.5 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 01:30:37 39.24283 28.9575 11.45 ML 2.7 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 01:24:34 37.01267 28.96233 10.36 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)  
        2026-11-06 01:18:53 39.23567 28.9645 8.83 ML 1.4 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 01:07:19 39.22733 28.97367 11.86 ML 1.7 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 01:05:58 38.316 38.80617 15.26 ML 1.6 Pütürge (Malatya)  
        2026-11-06 01:00:16 39.21833 28.96833 12.5 ML 1.8 Simav (Kütahya)  
        2026-11-06 00:54:46 38.58517 26.6805 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.11 km] Karaburun (İzmir)  
        2026-11-06 00:46:21 41.96933 26.622 13.96 ML 1.6 Lalapaşa (Edirne)  
        2026-11-06 00:37:43 36.20917 29.01483 11.7 ML 1.4 Akdeniz - [27.31 km] Seydikemer (Muğla)  
        2026-11-06 00:29:46 38.11283 37.87117 16.49 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)  
        2026-11-06 00:25:25 38.25333 38.1565 6.5 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

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