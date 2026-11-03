Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekipman da yok salona gitmek de! Günde 30 dakika Japon yürüyüşüyle fark yaratın

        Ekipman da yok salona gitmek de! Günde 30 dakika Japon yürüyüşüyle fark yaratın

        Spor salonuna gitmeden, özel bir ekipmana ihtiyaç duymadan uygulanabilen Japon yürüyüşü son dönemde yeniden gündemde. 3 dakika hızlı, 3 dakika yavaş yürüyüşten oluşan bu yöntem, hem kondisyonu geliştirmeyi hem de kilo kontrolünü desteklemeyi hedefliyor. Üstelik günde yalnızca 30 dakika ayırmak yeterli.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 11:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ekipman da yok salona gitmek de! Günde 30 dakika Japon yürüyüşüyle fark yaratın

        Günlük yürüyüş rutininizi küçük bir değişiklikle daha etkili hale getirebileceğinizi biliyor muydunuz? Japon yürüyüşü olarak bilinen 3+3 yöntemi, son dönemde sosyal medyada dikkat çeken egzersizler arasında yer alıyor. Üstelik uygulamak için spor salonuna gitmenize ya da pahalı ekipmanlar almanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız olan rahat bir yürüyüş alanı ve 30 dakika.

        JAPON YÜRÜYÜŞÜ NASIL YAPILIYOR?

        Japon yürüyüşünün sırrı, yürüyüş sırasında temponuzu belirli aralıklarla değiştirmek. Yöntemde 3 dakika hızlı, ardından 3 dakika yavaş tempoda yürünmesi gerekiyor.

        Uygulama şu şekilde ilerliyor:

        • 3 dakika hızlı yürüyüş: Nefesinizi hızlandıracak, ancak konuşmanıza tamamen engel olmayacak tempoda yürüyün.
        • 3 dakika yavaş yürüyüş: Hızınızı düşürerek vücudunuzun toparlanmasına fırsat verin.
        • 5 tur tekrar: Hızlı ve yavaş yürüyüşü dönüşümlü olarak beş kez uygulayın.

        Böylece toplam 30 dakikalık bir egzersiz tamamlanıyor. Araştırmalarda incelenen yöntemin haftada en az dört gün uygulanması öneriliyor.

        JAPON YÜRÜYÜŞÜ VÜCUTTA NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

        Bu yöntemi diğer yürüyüşlerden ayıran en önemli özellik, egzersiz yoğunluğunun belirli aralıklarla değiştirilmesi. Japonya'da yapılan bilimsel araştırmalarda bu tür aralıklı yürüyüşlerin aerobik kapasiteyi, bacak kaslarının gücünü ve dayanıklılığı geliştirebildiği ortaya konuldu.

        Düzenli uygulandığında tansiyon değerleri üzerinde de olumlu etkiler sağlayabileceğine ilişkin bulgular bulunuyor. Ancak elde edilen sonuçlar kişinin yaşına, kondisyonuna ve genel sağlık durumuna göre değişebiliyor.

        KİLO VERMEK İSTEYENLER DE TERCİH EDEBİLİR

        Japon yürüyüşü, günlük hareket miktarını artırmak isteyenler için pratik bir seçenek. Hızlı ve yavaş tempoların dönüşümlü uygulanması, sabit tempoda yürümekten farklı bir egzersiz yoğunluğu oluşturuyor.

        Bu sayede günlük enerji harcamasına katkı sağlayabiliyor. Ancak yalnızca Japon yürüyüşü yaparak belirli bir sürede kilo vermeyi garanti etmek mümkün değil. Kilo kontrolünde dengeli beslenme, düzenli hareket ve kişisel enerji ihtiyacı birlikte belirleyici oluyor.

        JAPON YÜRÜYÜŞÜNE BAŞLAMADAN ÖNCE BUNLARA DİKKAT!

        Ekipman gerektirmemesi ve kolay uygulanabilmesi yöntemi cazip hale getirse de herkesin doğrudan yüksek tempoyla başlaması doğru değil. Uzun süredir egzersiz yapmayanların önce daha düşük tempoda yürüyerek kondisyonlarını geliştirmesi gerekiyor.

        Kalp ve tansiyon rahatsızlığı, eklem problemi veya hareket kısıtlılığı bulunanların ise egzersiz programına başlamadan önce sağlık uzmanına danışması önem taşıyor.

        Kısacası Japon yürüyüşü, günlük yürüyüş alışkanlığını daha planlı ve hareketli hale getirmek isteyenler için uygulanabilir bir alternatif sunuyor. Bazen daha fazla yürümek değil, yürüyüşün temposunu değiştirmek de fark yaratabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yürüyüş
        #spor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Genç çift kaza kurbanı!
        Genç çift kaza kurbanı!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        "Savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında"
        "Savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında"
        Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor!
        Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor!
        TOGG'da yeni dönem
        TOGG'da yeni dönem
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Kenan için geliyorlar!
        Kenan için geliyorlar!
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Şu sıralar biraz evsizim"
        "Şu sıralar biraz evsizim"