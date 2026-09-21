Elif Eralp kimdir, kaç yaşında nereli? Berlin'de seçimin birincisi oldu! Elif Eralp evli mi, kaç çocuğu var?

Elif Eralp kimdir, kaç yaşında nereli? Elif Eralp evli mi, kaç çocuğu var? Elif Eralp'in, geçtiğimiz gün Berlin'de yapılan eyalet seçimini kazanmasının ardından başta belirtilen soruların cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Elif Eralp'la ilgili merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

ELİF ERALP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Elif Eralp, Sol Parti (Die Linke) bünyesinde siyaset yapan Türk kökenli Alman hukukçu ve siyasetçidir. 1981 yılında Almanya'nın Münih kentinde doğmuştur ve 45 yaşındadır. Ailesi, 1980 yılında Kayseri'den Almanya'ya göç etmiş sendikacı ve sosyalist bir aileden gelmektedir. Çocukluk ve gençlik yılları Münih, Dortmund ve Hamburg gibi kentlerde geçmiştir. Evli ve iki çocuk annesidir.

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Hamburg'da hukuk eğitimini ve İkinci Devlet Hukuk Sınavı'nı tamamlayarak avukatlık unvanı almıştır. 2010 yılından bu yana Berlin'de yaşamakta olup, 2021 yılından itibaren Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmaktadır. Türkçe ve Almancanın yanı sıra İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

ELİF ERALP NERELİ?

Eralp'in ailesinin 1980'de Kayseri'den Almanya'ya göç ettiği bilgisi paylaşılıyor. Bu nedenle aslen de Eralp'in Kayserili olduğu düşünülüyor.