Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Elif Eralp kimdir, kaç yaşında nereli? Berlin'de seçimin birincisi oldu! Elif Eralp evli mi, kaç çocuğu var?

        Elif Eralp kimdir, kaç yaşında nereli? Berlin'de seçimin birincisi oldu! Elif Eralp evli mi, kaç çocuğu var?

        Almanya'daki eyalet seçimlerinde Berlin Eyaleti'nde Sol Parti'nin adayı Elif Eralp seçimlerin galibi oldu. Seçim zaferi sonrası gözler ailesi Türkiye'den göç eden siyasetçinin özgeçmişine çevrildi. Peki, Elif Eralp kimdir, kaç yaşında nereli? Elif Eralp evli mi, kaç çocuğu var? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı ile ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 10:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Elif Eralp kimdir?

        Elif Eralp kimdir, kaç yaşında nereli? Elif Eralp evli mi, kaç çocuğu var? Elif Eralp'in, geçtiğimiz gün Berlin'de yapılan eyalet seçimini kazanmasının ardından başta belirtilen soruların cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Elif Eralp'la ilgili merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        ELİF ERALP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Elif Eralp, Sol Parti (Die Linke) bünyesinde siyaset yapan Türk kökenli Alman hukukçu ve siyasetçidir. 1981 yılında Almanya'nın Münih kentinde doğmuştur ve 45 yaşındadır. Ailesi, 1980 yılında Kayseri'den Almanya'ya göç etmiş sendikacı ve sosyalist bir aileden gelmektedir. Çocukluk ve gençlik yılları Münih, Dortmund ve Hamburg gibi kentlerde geçmiştir. Evli ve iki çocuk annesidir.

        REKLAM

        Hamburg'da hukuk eğitimini ve İkinci Devlet Hukuk Sınavı'nı tamamlayarak avukatlık unvanı almıştır. 2010 yılından bu yana Berlin'de yaşamakta olup, 2021 yılından itibaren Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmaktadır. Türkçe ve Almancanın yanı sıra İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

        ELİF ERALP NERELİ?

        Eralp'in ailesinin 1980'de Kayseri'den Almanya'ya göç ettiği bilgisi paylaşılıyor. Bu nedenle aslen de Eralp'in Kayserili olduğu düşünülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elif Eralp
        #almanya
        #Berlin
        #kimdir
        #kaç yaşında
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MASAK’tan 2 milyar TL’lik işleme durdurma
        MASAK’tan 2 milyar TL’lik işleme durdurma
        Apartman dairesinde 3 erkek ölü bulundu
        Apartman dairesinde 3 erkek ölü bulundu
        "İran iyi durumda değil"
        "İran iyi durumda değil"
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        "Şampiyonlar Ligi hayalim gerçek oldu"
        "Şampiyonlar Ligi hayalim gerçek oldu"
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı