Ay sonunda elektrik ve doğalgaz faturasıyla karşılaşan pek çok kişi tasarruf yollarını araştırırken, çözüm aslında evdeki bazı küçük eşyalarda saklı olabilir. LED ampullerden anahtarlı prizlere, kapı altı rüzgar önleyicilerden hareket sensörlü lambalara kadar günlük yaşamda kullanılan bazı ürünler, fark edilmeden artan enerji tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor. Üstelik bu tasarruf adımları için büyük harcamalar yapmak da gerekmiyor. Peki, evlerde zaten bulunan hangi eşyalar enerji verimliliğine katkı sağlıyor?

LED AMPULLER ELEKTRİK TÜKETİMİNİ AZALTIYOR

Evdeki en basit tasarruf adımlarından biri, geleneksel akkor ampuller yerine LED ampuller kullanmak. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın ENERGY STAR programına göre, sertifikalı LED ampuller geleneksel akkor ampullere kıyasla yaklaşık yüzde 75 daha az enerji tüketebiliyor.

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Üstelik LED ampullerin kullanım ömrü de geleneksel ampullere göre 6 ila 25 kat daha uzun olabiliyor. Özellikle mutfak, salon ve koridor gibi aydınlatmanın uzun süre açık kaldığı alanlarda LED tercih etmek elektrik tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor.

ANAHTARLI PRİZLER GÖRÜNMEYEN TÜKETİMİ ÖNLÜYOR

Televizyon, bilgisayar ve oyun konsolu gibi cihazlar kapalı görünseler bile prize bağlı olduklarında elektrik tüketmeye devam edebiliyor. Bekleme modu olarak bilinen bu tüketim, özellikle çok sayıda elektronik cihazın bulunduğu evlerde gözden kaçabiliyor.

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı, kullanılmayan elektronik cihazların anahtarlı prizlerle tek seferde elektrikten ayrılabileceğine dikkat çekiyor. Böylece her cihazın fişini ayrı ayrı çekmek yerine tek bir düğmeyle gereksiz elektrik tüketiminin önüne geçilebiliyor.

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KAPI ALTI RÜZGAR ÖNLEYİCİLER ISI KAYBINI AZALTIYOR

Özellikle kış aylarında kapı altlarından ve pencere kenarlarından içeri giren soğuk hava, evin ısınmasını zorlaştırabiliyor. Kapı altı rüzgar önleyiciler ve pencere fitilleri ise bu soruna karşı kullanılabilecek basit çözümler arasında yer alıyor.

ABD Enerji Bakanlığı, kapı ve pencerelerdeki hava sızıntılarının kapatılmasının ısıtma ve soğutma maliyetlerini azaltabileceğini belirtiyor. Kapı altı süngerleri ve yalıtım fitilleri, dışarıdaki havanın içeri girmesini ve içerideki ısının kaçmasını önlemeye yardımcı oluyor. Böylece ısıtma sisteminin daha az zorlanması sağlanabiliyor.

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HAREKET SENSÖRLÜ LAMBALAR GEREKSİZ YANMAYI ÖNLÜYOR

Evde özellikle koridor, antre, merdiven boşluğu ve depo gibi alanlarda ışıkların açık unutulması elektrik tüketimini artırabiliyor. Hareket sensörlü lambalar ise yalnızca hareket algılandığında devreye girerek gereksiz aydınlatmanın önüne geçebiliyor.

Avustralya Enerji Bakanlığı da zamanlayıcı ve hareket sensörlerinin, yalnızca ihtiyaç duyulan zaman ve alanlarda aydınlatma sağlayarak enerji tasarrufuna katkıda bulunabileceğini belirtiyor. Bu nedenle özellikle kısa süreli kullanılan alanlarda sensörlü aydınlatma tercih etmek avantaj sağlayabiliyor.

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TASARRUF İÇİN ÖNCE EVDEKİ KÜÇÜK DETAYLARA BAKIN

Evde tasarruf sağlamak için her zaman yeni ve pahalı ürünler satın almak gerekmiyor. Kullanılmayan elektronik cihazların fişini çekmek, aydınlatmada LED ampul tercih etmek ve kapı-pencere aralıklarını kontrol etmek de enerji tüketimini azaltabilecek adımlar arasında bulunuyor.

Ancak her ürünün sağlayacağı tasarruf evin yalıtımına, kullanım alışkanlıklarına ve cihazların enerji tüketimine göre değişiyor. Önemli olan, evde fark edilmeden devam eden enerji kayıplarını tespit ederek doğru önlemleri almak.