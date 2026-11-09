10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2026: 10 Kasım'da Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü olan 10 Kasım 2026 Salı günü, Anıtkabir'de anma törenleri düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, Atatürk'ü anmak ve mozolesine çiçek bırakmak için Anıtkabir'i ziyaret etmeye hazırlanıyor. Her yıl 10 Kasım'da yoğun ziyaretçi ağırlayan Anıtkabir'in açılış ve kapanış saatleri gündemdeki yerini aldı. Peki, 10 Kasım 2026'da Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık kalacak? İşte 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri...
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Anıtkabir ziyaret saatleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk'ün ebedi istirahatgâhını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Anıtkabir'in hangi saatler arasında açık olacağını öğrenmek istiyor. Özellikle saat 09.05'te gerçekleştirilecek anma programına katılmayı planlayanlar ziyaret saatlerine ilişkin açıklamaları takip ediyor. Peki, 10 Kasım'da Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? İşte detaylar...
10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Anıtkabir Komutanlığının 30 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı duyuruya göre 10 Kasım'da halk ziyaretleri, sabah gerçekleştirilecek resmi anma töreninin sona ermesinin ardından başlayacak.
Bu nedenle Anıtkabir'in kapılarının ziyaretçilere açılacağı kesin saat henüz belirtilmedi. Normal günlerde uygulanan 09.00 açılış saati, 10 Kasım'daki özel program için geçerli olmayacak.
Anıtkabir'i sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen vatandaşların resmi törenin tamamlanmasını beklemesi gerekecek.
10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK KALACAK?
10 Kasım 2026 Salı günü Anıtkabir, halk ziyaretleri için saat 22.00'ye kadar açık olacak.
Normal kasım ayı ziyaret takviminde saat 16.00'da kapanan Anıtkabir, Atatürk'ü Anma Günü'ne özel düzenlemeyle daha uzun süre ziyaret edilebilecek.
Böylece vatandaşlar, resmi törenin ardından akşam saatlerine kadar Atatürk'ün kabrini ziyaret edebilecek.
ANITKABİR'E GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?
Anıtkabir ziyaretleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde de vatandaşlar herhangi bir giriş ücreti ödemeden Anıtkabir'i ziyaret edebilecek.
Yoğun ziyaretçi beklenmesi nedeniyle özellikle tören sonrasında girişlerde kalabalık oluşabileceği öngörülüyor. Ankara dışından gelecek vatandaşların ulaşım ve ziyaret planlarını buna göre yapmaları önem taşıyor.
ANITKABİR NORMAL ZİYARET SAATLERİ KAÇ?
Anıtkabir'in normal ziyaret saatleri yılın dönemlerine göre değişiyor. Kasım, aralık ve ocak aylarını kapsayan kış dönemi uygulamasında ziyaret saatleri 09.00-16.00 olarak belirleniyor.
Diğer dönemlerde uygulanan ziyaret saatleri ise şöyle:
- 1 Şubat-14 Mayıs: 09.00-16.30
- 15 Mayıs-31 Ekim: 09.00-17.00
- 1 Kasım-31 Ocak: 09.00-16.00
Ancak 10 Kasım 2026'da Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle özel ziyaret programı uygulanacak ve Anıtkabir saat 22.00'ye kadar açık kalacak.