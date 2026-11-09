10 KASIM'DA KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPILACAK MI?

10 Kasım Salı günü kargo şirketleri normal çalışma düzeninde faaliyet gösterecek. Resmi tatil olmadığı için kargo şubelerinde gönderi kabulü ve teslimat işlemlerinin devam etmesi bekleniyor.

Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo ve diğer kargo şirketleri hafta içi çalışma programlarına göre hizmet verecek. Kargo dağıtımları da şirketlerin olağan operasyon takvimine göre sürdürülecek.

Şubelerin açılış ve kapanış saatleri bölgeye göre farklılık gösterebileceği için gönderi işlemi yapacak vatandaşların ilgili kargo şirketinden bilgi alması faydalı olacak.