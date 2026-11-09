10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Salı günü bankalar açık mı, hastaneler, kargolar, noterler kapalı mı?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım başladı. 10 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek anma törenleri öncesinde kamu kurumlarının ve özel işletmelerin çalışma saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Özellikle bankalarda işlem yapacaklar, hastane randevusu bulunanlar ve kargo bekleyenler 10 Kasım'da hizmetlerin devam edip etmeyeceğini öğrenmek istiyor. Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı ve yarım gün tatil uygulanıp uygulanmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 10 Kasım Salı günü resmi tatil mi, bankalar, hastaneler, kargolar ve noterler açık mı? İşte 10 Kasım 2026 banka ve kargoların çalışma durumu...
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yurt genelinde çeşitli anma programları gerçekleştirilecek. Banka şubeleri, sağlık kuruluşları, noterler ve kargo şirketleri de hafta içi çalışma programlarına göre hizmet verecek. Günlük işlemlerini planlamak isteyenler10 Kasım'da hangi kurumların açık olduğunu araştırıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Salı günü bankalar açık mı, hastaneler kargolar, noterler kapalı mı olacak? İşte banka, hastane, noter, PTT ve kargo şirketlerinin 10 Kasım çalışma durumu...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
10 Kasım 2026 Salı günü resmi tatil değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlense de 10 Kasım, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan resmi tatiller arasında bulunmuyor.
10 KASIM'DA HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
10 Kasım 2026 Salı günü devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler hizmet vermeye devam edecek.
Resmi tatil olmadığı için hastanelerin polikliniklerinde normal çalışma düzeni uygulanacak. MHRS üzerinden 10 Kasım tarihine randevu alan vatandaşlar, randevuları doğrultusunda muayene olabilecek.
Aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocakları da normal mesai saatlerinde açık olacak. Hastanelerin acil servisleri ise her zaman olduğu gibi 24 saat hizmet vermeyi sürdürecek.
10 KASIM'DA KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPILACAK MI?
10 Kasım Salı günü kargo şirketleri normal çalışma düzeninde faaliyet gösterecek. Resmi tatil olmadığı için kargo şubelerinde gönderi kabulü ve teslimat işlemlerinin devam etmesi bekleniyor.
Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo ve diğer kargo şirketleri hafta içi çalışma programlarına göre hizmet verecek. Kargo dağıtımları da şirketlerin olağan operasyon takvimine göre sürdürülecek.
Şubelerin açılış ve kapanış saatleri bölgeye göre farklılık gösterebileceği için gönderi işlemi yapacak vatandaşların ilgili kargo şirketinden bilgi alması faydalı olacak.
10 KASIM'DA PTT AÇIK MI, PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde PTT şubeleri de açık olacak. PTT üzerinden posta, kargo, ödeme ve diğer işlemler normal mesai saatlerinde gerçekleştirilebilecek.
PTT Kargo gönderilerinin kabulü ve dağıtımı da olağan çalışma düzenine göre devam edecek.
10 KASIM'DA NOTERLER AÇIK MI, İŞLEM YAPILACAK MI?
10 Kasım Salı günü noterler kapalı olmayacak. Resmi tatil kapsamında bulunmayan Atatürk'ü Anma Günü'nde noterliklerde normal hafta içi mesai düzeni uygulanacak.
Vatandaşlar araç satış işlemleri, vekâletname, imza beyannamesi ve diğer noterlik işlemlerini gerçekleştirebilecek. Nöbetçi noter uygulaması ise ayrıca hafta sonu ve resmi tatil takvimine göre değerlendirilecek.
10 KASIM'DA DEVLET DAİRELERİ VE BELEDİYELER AÇIK MI?
10 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumları ve belediyeler normal çalışma düzenini sürdürecek.
Bu kapsamda;
- Nüfus müdürlükleri
- Tapu müdürlükleri
- Vergi daireleri
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- Belediyeler
- Valilikler ve kaymakamlıklar
- Adliyeler
normal mesai saatleri içerisinde hizmet verecek.