GAZİ KOŞUSU'NUN BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 2400 metre çim pistte gerçekleştirilecek yarışta, 2023 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz tayları Türk yarışçılığının en değerli kupalarından biri için mücadele edecek.

Her yıl büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusu’nda bu yıl dağıtılacak ikramiyeler de dikkat çekiyor. Yarışın birincilik ödülü 50 milyon TL olarak belirlenirken, ikinci olan safkanın sahibine 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL ve beşinciye 2 milyon 500 bin TL ikramiye verilecek.

100. Gazi Koşusu’nu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra 50 milyon TL tutarındaki 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt ve taksit bedelleri ile at sahibi primi dahil toplam 126 milyon 870 bin TL gelir elde edecek. Kazanan tayın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi olması halinde ise bu tutara yetiştiricilik primi de eklenecek ve toplam ödül 141 milyon 870 bin TL’ye yükselecek.