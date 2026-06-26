100. GAZİ KOŞUSU TARİHİ: Gazi Koşusu ne zaman? 100. Gazi Koşusu hangi gün, nerede yapılacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Türk atçılığının en prestijli yarışları arasında yer alan Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Bu yıl 100. kez düzenlenecek tarihi organizasyon öncesinde yarışın hangi tarihte ve nerede yapılacağı merak ediliyor. At yarışı tutkunlarının yakından takip ettiği büyük etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmeye hazırlanıyor. Peki, 100. Gazi Koşusu ne zaman, hangi hipodromda koşulacak? İşte tarihi yarışa dair merak edilen detaylar...
Türk atçılığının simge organizasyonlarından Gazi Koşusu için İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda heyecan başladı. Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen ve her yıl büyük ilgi gören yarış, bu yıl 100. kez gerçekleştirilecek olmasıyla ayrı bir önem taşıyor. Tarihi koşu öncesinde yarış takvimi, organizasyon detayları ve verilecek ödüller at yarışı tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 100. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak, hangi gün koşulacak? İşte Gazi Koşusu’na ilişkin merak edilen ayrıntılar...
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.
Türk atçılığının en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan yarışta, 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik parkurda birincilik için piste çıkacak.
GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
100. Gazi Koşusu, canlı ve şifresiz olarak Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
GAZİ KOŞUSU'NUN BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?
İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 2400 metre çim pistte gerçekleştirilecek yarışta, 2023 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz tayları Türk yarışçılığının en değerli kupalarından biri için mücadele edecek.
Her yıl büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusu’nda bu yıl dağıtılacak ikramiyeler de dikkat çekiyor. Yarışın birincilik ödülü 50 milyon TL olarak belirlenirken, ikinci olan safkanın sahibine 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL ve beşinciye 2 milyon 500 bin TL ikramiye verilecek.
100. Gazi Koşusu’nu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra 50 milyon TL tutarındaki 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt ve taksit bedelleri ile at sahibi primi dahil toplam 126 milyon 870 bin TL gelir elde edecek. Kazanan tayın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi olması halinde ise bu tutara yetiştiricilik primi de eklenecek ve toplam ödül 141 milyon 870 bin TL’ye yükselecek.