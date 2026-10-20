İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde 21 Ekim 2026 Çarşamba günü 11 saate varan su kesintisi uygulanacak. Çalışmalar nedeniyle Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'de su kesintisi yaşanacak. Kesintinin saat 10.00'da başlaması ve 21.00'e kadar sürmesi öngörülüyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi mahallelere su verilemeyecek? İşte 21 Ekim İstanbul su kesintisi programı ve İSKİ tarafından açıklanan mahalle listesi…