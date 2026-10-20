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        Haberler Bilgi İSKİ duyurdu: İstanbul'da 11 saate varan su kesintisi! 21 Ekim 2026 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ duyurdu: İstanbul'da 11 saate varan su kesintisi! 21 Ekim 2026 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul'da yaşayan kent sakinleri, 21 Ekim Çarşamba günü yaşanacak su kesintisinin detaylarını araştırmaya başladı. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, altyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul'un 3 ilçesinde belirli mahallelere su verilemeyecek. Kesintinin bazı bölgelerde 11 saate kadar sürmesi bekleniyor. Su kesintisinin sona ermesiyle birlikte şebekeye yeniden su verilmesi planlanıyor. Peki, 21 Ekim Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçe ve mahallelerde su kesilecek? İşte 21 Ekim Çarşamba İSKİ ile İstanbul'da su kesilecek ilçe ve mahalleler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 20:38 Güncelleme:
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        İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde 21 Ekim 2026 Çarşamba günü 11 saate varan su kesintisi uygulanacak. Çalışmalar nedeniyle Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy'de su kesintisi yaşanacak. Kesintinin saat 10.00'da başlaması ve 21.00'e kadar sürmesi öngörülüyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi mahallelere su verilemeyecek? İşte 21 Ekim İstanbul su kesintisi programı ve İSKİ tarafından açıklanan mahalle listesi…

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        İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

        İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle su kesintisi saat 10.00 ile 21.00 arasında uygulanacak. Planlanan çalışma takvimine göre vatandaşların suların yeniden verilmesi için saat 21.00'e kadar beklemesi gerekebilecek. Çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması veya teknik nedenlerle uzaması durumunda suyun geliş saati değişebilir.

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        İSKİ SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE YAŞANACAK?

        İSKİ'nin duyurusunda su kesintisinden etkilenecek ilçeler Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy olarak açıklandı. Altyapı çalışmaları nedeniyle bu ilçelerdeki belirli mahallelere geçici süreyle su verilemeyecek.

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        21 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

        Başakşehir: Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi.

        Esenyurt: Orhangazi Mahallesi.

        Arnavutköy: Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahalleleri.

        Belirtilen mahallelerde yaşayan vatandaşların, kesinti süresince su ihtiyaçlarını karşılamak için önceden tedbir almaları öneriliyor.

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        #İSKİ
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