12. Yargı Paketi maddeleri 2026: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, af var mı?
12. Yargı Paketi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik, ceza indirimi ve mahkumlara yönelik yeni düzenlemeler konusunda beklentiler sürerken gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak çalışmalara çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi maddeleri neler, yeni yargı paketinde infaz düzenlemesi ile af var mı? İşte 12. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
Adalet alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeler kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yargı süreçlerinin hızlandırılması, ceza adalet sisteminin güçlendirilmesi ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren düzenlemeler üzerinde çalışmalar sürerken, özellikle hükümlü ve hükümlü yakınları pakette yer alabilecek infaz düzenlemelerine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, yeni yargı paketinde infaz düzelmesi ile af var mı? İşte detaylar...
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yargı Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemindeki çalışmalar kapsamında gündeme gelmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen teknik çalışmaların ardından paketin TBMM'ye sunulacağı belirtiliyor. Ancak şu an için paketin Meclis'e sevk tarihi ve görüşme takvimine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Konuya ilişkin bir son dakika gelişmesi olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
BAKAN GÜRLEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında konuya ilişkin, "Bunlarla ilgili 12. yargı paketinde bir kısım düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda meclisimize gönderdik sayın milletvekillerimizin takdirinde. Özellikle bizim sistemimizde çocuk kavramı suça sürüklenen çocuk kavram 12 ve 18 yaş aralığında. Bizde ikili bir sistem var. 12 ve 15 yaş, 15-18 yaş. Özellikle verilen cezaların çocuklara verilen cezaların toplumda cezasızlık algısı oluşturduğunu kanaat getirdik. Bu konuda cezaların bazı suçlarda adam öldürme işte dolandırıcılık, ırza karşı suçlar, uyuşturucu, ticareti gibi suçlarda arttırılmasına ilişkin bir teklif hazırladık. Aynı şekilde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar konusunda infaz sistemi farklı. Yani ceza evinde yaptıkları bir gün iki gün sayılıyor. Örgütler cezai indirimleri bildikleri için çocukları kullanıyor. Bu nedenle bazı suçlarda çocuklara yönelik cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme hazırladık" dedi.
Özellikle adam öldürme, uyuşturucu ticareti ve cinsel suçlar gibi ağır suçlarda infaz sisteminin değiştirileceğini kaydeden Gürlek, "Toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?
Paketin resmi metni henüz açıklanmasa da kulislerde ve kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda şu başlıkların gündemde olduğu belirtiliyor:
Ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması
Yargı süreçlerinin hızlandırılması
Denetimli serbestlik uygulamalarında düzenlemeler
Noterlik hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması
Dijital yargı uygulamalarının geliştirilmesi
Mahkemelerde iş yükünün azaltılmasına yönelik tedbirler
İnfaz sisteminde bazı değişiklikler
Paketin TBMM'ye sunulmasının ardından maddelerin netleşmesi bekleniyor.
YENİ YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
Adalet Bakanı Akın Gürlek; 12. Yargı Paketi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi veren Gürlek, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.
Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.
Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.
12. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor. Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısını hatırlatan Gürlek, "Orada bir polis başmüfettişinin evindeki silahlarını çocuğu aldı. Maalesef bir eylem gerçekleştirdi. 12. Yargı Paketi'nde bu silahların saklanması, muhafazası konusunda bir düzenleme yapıyoruz. Özellikle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak silahları muhafaza edenler hakkında bir cezai yaptırım düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.
12. YARGI PAKETİ AF VAR MI?
Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda af düzenlemesine ilişkin iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak mevcut durumda Adalet Bakanlığı veya hükümet tarafından genel af ya da kapsamlı bir af çalışmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu nedenle 12. Yargı Paketi kapsamında af çıkacağı yönündeki iddialar şu aşamada kesinlik taşımıyor. Paketin resmi içeriğinin açıklanmasıyla birlikte bu konuda net tablo ortaya çıkacak.