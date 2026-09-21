13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, süresiz nafaka düzenlemesi olacak mı?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13. Yargı Paketi ile ilgili yeni açıklamalarda bulunarak düzenlemenin ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesinin planlandığını duyurdu. Yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve vatandaşların adalete daha kısa sürede erişmesi amacıyla yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığı belirtildi. Açıklamalarının ardından 13. Yargı Paketi'nin ne zaman Meclis'e sunulacağı ve maddelerinin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, 13. Yargı Paketi maddeleri neler? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı reformu çalışmaları ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gürlek, 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında Meclis'e gelmesinin planlandığını ifade etti. Bakanın açıklamasıyla birlikte 13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği merak konusu oldu. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek ve pakette hangi düzenlemeler yer alacak? İşte 13. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri...
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM'ye gelmesinin planlandığını açıkladı. Bakan Gürlek, Adana'da yaptığı konuşmada yargının hızlandırılması alanında yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Bakan Gürlek, yargılamaların kısa sürede sonuçlanması ve vatandaşların gecikmeden adalet hizmetlerinden yararlanması amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ancak açıklamada paketin Meclis'e sunulacağı kesin gün belirtilmedi.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
13. Yargı Paketi'nin kesinleşmiş kanun teklifi henüz yayımlanmadığı için maddelerin tamamını kesin bir liste halinde açıklamak mümkün değil. Bakanlık açıklamaları ve kamuoyuna yansıyan çalışmalarda öne çıkan başlıklar arasında şu konular bulunuyor:
Yargı süreçlerinin hızlandırılması
Adalet hizmetlerinin geliştirilmesi
Boşanma ve nafaka hukukuna yönelik düzenlemeler
İnfaz sistemiyle ilgili olası değişiklikler
Yargı hizmetlerinin işleyişine ilişkin düzenlemeler
Bu başlıkların pakette hangi maddelerle yer alacağı, kapsamı ve yürürlük koşulları resmî teklif metni açıklandığında netleşecek.
13. YARGI PAKETİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
13. Yargı Paketi'nde en çok merak edilen konulardan biri nafaka düzenlemesi. Özellikle süresiz nafakanın kaldırılıp kaldırılmayacağı, nafaka süresinin nasıl belirleneceği ve mevcut nafaka yükümlülüklerinin değişip değişmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, eylül ayındaki açıklamalarında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin ekim ayında gündeme getirilmesinin planlandığını belirtti. Bu açıklama, nafaka başlığının yeni yargı paketi kapsamında ele alınabileceğine işaret ediyor.
13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VE AF ÇIKACAK MI?
13. Yargı Paketi gündemiyle birlikte vatandaşlar infaz düzenlemesi, af ve ceza indirimi gibi başlıkları da araştırıyor. Ancak Bakan Akın Gürlek'in 18 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, yeni paketin kesinleşmiş bir af veya genel infaz indirimi düzenlemesi içerdiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik veya ceza indirimi gibi konuların pakette yer alıp almayacağı, resmi kanun teklifi açıklandığında değerlendirilebilecek. Şu aşamada bu başlıklarla ilgili kesinleşmiş bir düzenleme varmış gibi bilgi verilmemesi gerekiyor.
SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?
Süresiz nafakaya ilişkin yeni bir yasal düzenleme planlanıyor ancak mevcut teklif metni açıklanmadığı için nafakanın hangi koşullarda ve ne kadar süreyle ödeneceği kesinleşmiş değil.
Kamuoyunda tartışılan olası modellerde evliliğin süresi, tarafların ekonomik koşulları ve nafaka ihtiyacının değerlendirilmesi gibi kriterler gündeme geliyor. Bunlar, resmî kanun metni yayımlanmadan kesinleşmiş hükümler olarak değerlendirilmemeli.
13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
13. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi olup olmayacağı, özellikle hükümlüler ve yakınları tarafından takip ediliyor. İnfaz süreleri, denetimli serbestlik, koşullu salıverilme ve olası af düzenlemeleriyle ilgili farklı iddialar gündeme geliyor.
Ancak TBMM'ye sunulmuş resmî 13. Yargı Paketi teklif metni bulunmadığından, infaz düzenlemesinin kapsamı ve hangi suç gruplarını etkileyeceği kesin olarak açıklanmış değil.
13. YARGI PAKETİ GENEL AF ÇIKACAK MI?
Yargı Paketi kapsamında genel af çıkacağına ilişkin kesinleşmiş bir kanun düzenlemesi bulunmuyor. Genel af, TBMM'nin anayasal çoğunluk koşullarına tabi ayrı bir hukuki düzenleme gerektiriyor.
Bu nedenle sosyal medya ve çeşitli haber kaynaklarında yer alan af iddiaları, resmî teklif metni veya yetkili makam açıklamasıyla doğrulanmadığı sürece kesin bilgi olarak değerlendirilmemeli.
13. YARGI PAKETİ DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Denetimli serbestlik düzenlemesi de 13. Yargı Paketi hakkında araştırılan konular arasında bulunuyor. Hükümlülerin ceza infaz kurumundan ayrılma koşulları ve dışarıda infaz uygulamalarıyla ilgili olası değişikliklerin kapsamı, kanun teklifinin içeriğine bağlı olacak.
Şu an için yeni paketin denetimli serbestlik konusunda hangi somut değişiklikleri getireceği açıklanmış değil. Bu nedenle belirli bir yıl, süre veya tüm hükümlüleri kapsayan bir uygulama kesinleşmiş gibi sunulmamalı.
13. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
13. Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulmuş kesin bir kanun teklifi metni bulunmuyor. Açıklanan planlamaya göre düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine taşınması bekleniyor.
Teklif Meclis'e sunulduğunda madde sayısı, komisyon görüşmeleri, Genel Kurul süreci ve yürürlük tarihine ilişkin bilgiler daha net şekilde ortaya çıkacak.