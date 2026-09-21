13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, süresiz nafaka düzenlemesi olacak mı?

13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VE AF ÇIKACAK MI?

13. Yargı Paketi gündemiyle birlikte vatandaşlar infaz düzenlemesi, af ve ceza indirimi gibi başlıkları da araştırıyor. Ancak Bakan Akın Gürlek'in 18 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, yeni paketin kesinleşmiş bir af veya genel infaz indirimi düzenlemesi içerdiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik veya ceza indirimi gibi konuların pakette yer alıp almayacağı, resmi kanun teklifi açıklandığında değerlendirilebilecek. Şu aşamada bu başlıklarla ilgili kesinleşmiş bir düzenleme varmış gibi bilgi verilmemesi gerekiyor.