SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI? YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

13. Yargı Paketi'nin en çok merak edilen başlıklarından biri süresiz nafaka düzenlemesi oldu. Anayasa Mahkemesinin Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilmesine imkân veren ibareye ilişkin iptal kararının ardından yeni bir yasal düzenleme hazırlığı gündeme geldi.

16 Ekim 2026 tarihli bilgilere göre hazırlanan teklifte nafaka süresinin belirlenmesine yönelik yeni ölçütlerin yer alması bekleniyor. Evlilik süresi, nafaka alacaklısının yaşı, eğitim ve sağlık durumu, ekonomik ihtiyaçlarını karşılama imkânı ve nafaka yükümlüsünün koşulları gibi kriterlerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Bununla birlikte yeni nafaka sisteminin hangi davalara uygulanacağı ve yürürlük koşulları, kanun teklifinin kesinleşmesiyle netlik kazanacak.