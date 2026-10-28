13. Yargı Paketi maddeleri 2026: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, süresiz nafaka düzenlemesi nasıl olacak?
13. Yargı Paketi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen yeni yargı düzenlemesinde özellikle yargılamaların hızlandırılması ve aile hukukuna ilişkin değişiklikler öne çıkıyor. Süresiz nafaka, boşanma davaları ve infaz düzenlemesi, paketin içeriğine ilişkin merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Cezaevinde bulunan hükümlüler ve aileleri ise genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik konusunda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, içeriğinde infaz düzenlemesi ve af var mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri...
13. Yargı Paketi için gözler Meclis'e çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada paketin ekim ayında Meclis gündemine getirilmesinin planlandığını bildirmişti. Yargı süreçlerinin hızlandırılması, aile hukukuna ilişkin düzenlemeler ve nafaka konusu öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Hükümlü ve hükümlü yakınlarının merak ettiği genel af ve infaz düzenlemesi konusunda ise kesinleşmiş bir kanun teklifi bulunmuyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek, genel af veya infaz indirimi çıkacak mı? İşte 2026 yılı 13. Yargı Paketi maddeleri ve düzenlemenin içeriğine ilişkin ayrıntılar...
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasında 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM gündemine getirilmesinin planlandığı belirtilmişti. Ancak teklifin Meclis'e sunulacağı kesin tarih ve yasalaşma takvimi netleşmiş değil. Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından komisyon ve Genel Kurul aşamalarının tamamlanması gerekecek.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
13. Yargı Paketi'nin kesinleşmiş madde listesi, resmi kanun teklifi açıklanmadığı için henüz belli değil. Kamuoyuna yansıyan açıklamalar ve gündemdeki çalışmalar doğrultusunda öne çıkan başlıklar şöyle:
Yargılamaların hızlandırılması ve davaların makul sürede sonuçlandırılması
Boşanma davalarına ilişkin düzenlemeler
Aile hukukundaki uyuşmazlıkların ele alınması
Nafaka sistemine ilişkin olası değişiklikler
Adalet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik adımlar
Bu başlıkların tamamının pakette yer alacağı kesinleşmiş değil. Nihai kapsam, kanun teklifi Meclis'e sunulduğunda belli olacak.
SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI? YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
13. Yargı Paketi'nin en çok merak edilen başlıklarından biri süresiz nafaka düzenlemesi oldu. Anayasa Mahkemesinin Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilmesine imkân veren ibareye ilişkin iptal kararının ardından yeni bir yasal düzenleme hazırlığı gündeme geldi.
16 Ekim 2026 tarihli bilgilere göre hazırlanan teklifte nafaka süresinin belirlenmesine yönelik yeni ölçütlerin yer alması bekleniyor. Evlilik süresi, nafaka alacaklısının yaşı, eğitim ve sağlık durumu, ekonomik ihtiyaçlarını karşılama imkânı ve nafaka yükümlüsünün koşulları gibi kriterlerin değerlendirilmesi öngörülüyor.
Bununla birlikte yeni nafaka sisteminin hangi davalara uygulanacağı ve yürürlük koşulları, kanun teklifinin kesinleşmesiyle netlik kazanacak.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?
13. Yargı Paketi hakkında en çok araştırılan konular arasında genel af iddiaları da bulunuyor. Ancak şu ana kadar kamuoyuna açıklanan bilgiler, pakette genel af düzenlemesinin kesin olarak yer alacağını göstermiyor.
Genel af veya belirli suçlara yönelik kapsamlı bir ceza indirimi konusunda kesinleşmiş bir kanun teklifi bulunmadığından, sosyal medyada yayılan iddiaların resmî açıklamalarla doğrulanması gerekiyor. Paketin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte bu konudaki belirsizliklerin giderilmesi bekleniyor.
13. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
13. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçip geçmediği ve ne zaman yürürlüğe gireceği, vatandaşların takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Bir düzenlemenin yasalaşması için kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve gerekli yürürlük işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.
13. Yargı Paketi'nin maddeleri ve yasama takvimiyle ilgili resmi gelişmelerin TBMM ve Adalet Bakanlığı açıklamaları üzerinden takip edilmesi önem taşıyor. Nafaka, boşanma davaları, infaz düzenlemesi ve genel af konularında kesin bilgi için yürürlüğe giren kanun metni esas alınmalı.
13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik konuları da 13. Yargı Paketi'ni takip eden hükümlü yakınlarının gündeminde yer alıyor. Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda pakette kapsamlı bir infaz indirimi veya tahliye düzenlemesinin kesinleştiği söylenemiyor.
Ceza infaz süreleri, denetimli serbestlik ve tahliye koşullarına ilişkin olası değişikliklerin kapsamı, ancak resmî kanun teklifi ve Meclis görüşmeleriyle netleşecek. Bu nedenle belirli bir tarihte tahliye veya genel af beklentisi oluşturan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması gerekiyor.