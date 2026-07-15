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        Haberler Bilgi Gündem 15 TEMMUZ (BUGÜN) OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Çarşamba günü otobüsler ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehirlerde otobüs ücretsiz mi olacak?

        15 TEMMUZ (BUGÜN) OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Çarşamba günü otobüsler ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehirlerde otobüs ücretsiz mi olacak?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında otobüs seferleri ulaşım düzenlemeleri gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz Çarşamba günü otobüsler ücretsiz mi? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 01:39 Güncelleme:
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        1

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında otobüs seferleri ulaşım düzenlemeleri gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz Çarşamba günü otobüsler ücretsiz mi? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        İSTANBUL İETT

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT’ye bağlı otobüsler ile metrobüsler yarın gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Yolcuların turnikelerden İstanbulkartlarını okutması yeterli olacak, ancak kart bakiyelerinden herhangi bir ücret kesilmeyecek.

        3

        ANKARA EGO

        Ankara’da, her yıl olduğu gibi 15 Temmuz anma etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak için EGO’ya bağlı otobüslerin ücretsiz hizmet sunmasına karar verildi.

        4

        İZMİR ESHOT

        İzmir’de, her yıl olduğu gibi 15 Temmuz anma programlarına katılımı kolaylaştırmak amacıyla ESHOT otobüsleri ile metro hatlarının ücretsiz hizmet vermesine karar verildi.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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