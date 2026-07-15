15 TEMMUZ (BUGÜN) OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Çarşamba günü otobüsler ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehirlerde otobüs ücretsiz mi olacak?

Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri: Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz, Altın düştü; petrol yükseldi, MASAK raporunda Haluk Levent detayı, Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TRUMP: HÜRMÜZ'Ü ELE GEÇİRİYORUZABD-İran hattında son günlerde yeniden tırmanan gerilim sürüyor. ABD Başkanı Trump az birkaç saart önce bir açıklama yaparak, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, bir anlaşmamız vardı ve İran bunu bozdu.... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TRUMP: HÜRMÜZ'Ü ELE GEÇİRİYORUZABD-İran hattında son günlerde yeniden tırmanan gerilim sürüyor. ABD Başkanı Trump az birkaç saart önce bir açıklama yaparak, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, bir anlaşmamız vardı ve İran bunu bozdu." dedi. İran'dan hemen yanıt geldi, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz" denildi. CENTCOM, gece saatlerinde yeni saldırılar başlattı, İran ise misilleme olarak bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı füze ve İHA saldırıları düzenledi.İRAN'DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE UYARIİran Dışişleri Bakanlığı da Körfez ülkelerine yönelik bir uyarı paylaştı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında bazı Körfez ülkelerindeki üsleri kullandığı savunularak, İran'a yönelik saldırıların çıkış kaynağına yapılacak misillemelerin "meşru müdafaa" kapsamında olduğu ifade edildi.ALTIN DÜŞTÜ, PETROL YÜKSELDİBu yüksek gerilim piyasaları da doğrudan etkiledi. Gerilimin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği endişesiyle Fed'in daha şahin davranabileceği öngörüsünü güçlendi. Dolar ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş altında haftanın ilk gününde yüzde 1.5'lik düşüşe yol açtı. Brent petrol ise varil başına yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 78,57 dolar oldu. CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ, NATO SONRASI TOPLANIYORÖte yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde topladı. Toplantıda; F-35 savaş uçakları, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde atılması beklenen adımlar, enflasyon ve fiyat istikrarı ile küresel gelişmelerin yanı sıra ABD - İran arasında tekrar tırmanan gerilimin de ele alınması bekleniyor.AHBAP'A SORUŞTURMA: HALUK LEVENT GÖZALTINDAŞarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada dernek hesaplarından şahsi hesaplara para aktarımı yapıldığı, bağışların amacı dışında kullanıldığı ve bahis oynandığına ilişkin tespitler bulunduğunu açıkladı. Levent'in 2020 - 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği iddia edildi.MASAK RAPORUNDA HALUK LEVENT DETAYIMASAK raporunda da, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç kişinin hesaplarında gelirleriyle uyumsuz milyarlarca liralık para hareketi tespit edildiği belirtildi. Raporda, para transferlerinin açıklamalarında Haluk Levent ve Ahbap Derneği ifadelerinin yer aldığı, 190 milyon liralık bahis kaybı iddiası ile bazı şüphelilerin kripto varlık üzerinden aklama şüphesiyle incelendiği aktarıldı. HALUK LEVENT'İN ÇİFT BİLETLİ KAÇIŞ PLANI İDDİASIİHA'nın haberine göre ise, Haluk Levent'in Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü Düsseldorf ve Hannover'a uçak bileti aldığı ortaya çıktı. Hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını öğrenince Haluk Levent'in karayoluyla İzmir'e gittiği buradan da deniz yoluyla ülkeden ayrılmayı hedeflediği iddia ediliyor. Levent'in emniyette 4 cep telefonunun şifresini de vermediği öğrenildi.YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA 25 ŞÜPHELİ YAKALANDIÖte yandan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında önemli bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bu soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.FETÖ'YE 81 İLDE DEV OPERASYON: 968 GÖZALTIAdalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir operasyon haberini daha paylaştı. Bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu düzenlendi. FETÖ üyelerinin kullandıkları kriptolu iletişim ağında ID uygulaması da deşifre edildi. Örgüt üyelerinin uygulamada isimleri ile değil, kendilerine verilen numaralarla yer aldığı belirlendi.METE GAZOZ, ALTIN MADALYA KAZANDIŞimdi spordaki başarılarımıza bakacağız... Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalyan rakibini yenerek altın madalya kazandı.ZEYNEP SÖNMEZ'DEN TARİHİ BAŞARIMilli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıkarak dünya sıralamasında 48'inci sıraya yerleşti. Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.FİLENİN SULTANLARI'NIN RAKİBİ KANADAVe Filenin Sultanları, 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin'in Makao şehrinde düzenlenecek 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşacak. Millilerimiz, rakibini elemesi halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Daha Az Göster