15 TEMMUZ BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? Bugün kamu kurumları, devlet daireleri, hastaneler açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün gelmesiyle birlikte, resmi tatil nedeniyle kurumların çalışma düzeni merak konusu oldu. Kamu dairelerinde işi bulunan, bankacılık işlemi yapacak ya da sağlık hizmetlerinden yararlanacak vatandaşlar, 15 Temmuz 2026 bugün hangi kurumların açık olacağını araştırıyor. Peki, bugün kamu kurumları, bankalar, hastaneler ve diğer resmi kuruluşlar hizmet verecek mi? İşte 15 Temmuz’daki çalışma düzenine ilişkin ayrıntılar...