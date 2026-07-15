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        Haberler Bilgi Gündem 15 TEMMUZ BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? Bugün kamu kurumları, devlet daireleri, hastaneler açık mı, kapalı mı?

        15 TEMMUZ BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? Bugün kamu kurumları, devlet daireleri, hastaneler açık mı, kapalı mı?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil düzenlemesinin kapsamı yeniden gündeme geldi. Günlük işlerini, sağlık randevularını ve bankacılık işlemlerini planlayan vatandaşlar, kamu daireleri, banka şubeleri, hastaneler ve okulların hizmet durumunu araştırıyor. Özellikle "Bugün hangi kurumlar kapalı olacak, hangi birimler çalışmaya devam edecek?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, 15 Temmuz bugün kamu kurumları, bankalar, hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte resmi tatil uygulamasına ilişkin bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 01:41 Güncelleme:
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün gelmesiyle birlikte, resmi tatil nedeniyle kurumların çalışma düzeni merak konusu oldu. Kamu dairelerinde işi bulunan, bankacılık işlemi yapacak ya da sağlık hizmetlerinden yararlanacak vatandaşlar, 15 Temmuz 2026 bugün hangi kurumların açık olacağını araştırıyor. Peki, bugün kamu kurumları, bankalar, hastaneler ve diğer resmi kuruluşlar hizmet verecek mi? İşte 15 Temmuz’daki çalışma düzenine ilişkin ayrıntılar...

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        15 TEMMUZ BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, yasal düzenleme kapsamında ülke genelinde tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor.

        Bu nedenle 15 Temmuz’da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai yapılmayacak, resmi işlemler ise tatilin ardından devam edecek.

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        15 TEMMUZ BUGÜN BANKALAR, HASTANELER KAPALI MI?

        15 Temmuz’un resmi tatil kapsamında bulunması nedeniyle banka şubeleri gün boyunca hizmet vermeyecek.

        Sağlık alanında ise acil servisler kesintisiz çalışmayı sürdürecek. Buna karşılık hastanelerdeki poliklinikler, aile sağlığı merkezleri ve randevulu muayene birimleri tatil dolayısıyla kapalı olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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