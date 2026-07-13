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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz'da bankalar kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü bankalar çalışıyor mu?

        15 Temmuz'da bankalar kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü bankalar çalışıyor mu?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmî tatil olması nedeniyle bankacılık işlemlerini şubeden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini araştırıyor. Özellikle para transferi, kredi başvurusu ve gişe işlemi yapacak olanlar, bankaların 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık olacak mı, şubeler çalışacak mı? İşte bankaların resmî tatil günündeki çalışma düzenine ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 16:56 Güncelleme:
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        1

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla banka şubelerinin çalışma durumu gündeme geldi. Resmî tatil kapsamında işlemlerini gişeden yapmak isteyen vatandaşlar, şubelerin 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü açık olup olmayacağını araştırıyor. Para transferi, kredi işlemleri ve diğer bankacılık hizmetleri için plan yapanlar, tatil günündeki çalışma düzenini merak ediyor. Peki, 15 Temmuz’da bankalar hizmet verecek mi, banka şubeleri kapalı mı olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

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        15 TEMMUZ GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

        15 Temmuz’un resmi tatil kapsamında yer alması nedeniyle Çarşamba günü kamu kurumları ile banka şubeleri hizmet vermeyecek.

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        15 TEMMUZ'DA MOBİL BANKACILIK AKTİF OLACAK MI?

        Banka şubeleri resmi tatil nedeniyle kapalı olsa da mobil ve internet bankacılığı kanalları 7 gün 24 saat kullanılabilecek.

        FAST ve havale işlemleri tatil günlerinde de kesintisiz şekilde gerçekleştirilebilirken, EFT talimatları bankaların mesai düzenine bağlı olarak ilk iş gününde işleme alınacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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