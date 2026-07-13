15 Temmuz'da bankalar kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla banka şubelerinin çalışma durumu gündeme geldi. Resmî tatil kapsamında işlemlerini gişeden yapmak isteyen vatandaşlar, şubelerin 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü açık olup olmayacağını araştırıyor. Para transferi, kredi işlemleri ve diğer bankacılık hizmetleri için plan yapanlar, tatil günündeki çalışma düzenini merak ediyor. Peki, 15 Temmuz’da bankalar hizmet verecek mi, banka şubeleri kapalı mı olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...