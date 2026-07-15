15 Temmuz'da berberler açık mı, kapalı mı? Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü berber ve kuaförler çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 2026 yılında Çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte resmi tatil kapsamında uygulanacak çalışma düzeni gündeme geldi. Berber ve kuaförlerin resmi tatil uygulamasına dahil olup olmadığı da kişisel bakım işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz’da berberler ve kuaförler açık mı, işletmeler normal saatlerinde çalışacak mı? İşte merak edilen ayrıntılar...