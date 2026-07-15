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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz'da berberler açık mı, kapalı mı? Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü berber ve kuaförler çalışıyor mu?

        15 Temmuz'da berberler açık mı, kapalı mı? Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü berber ve kuaförler çalışıyor mu?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmî tatil olması nedeniyle berber ve kuaförlerin çalışma durumu merak ediliyor. Saç kesimi ve kişisel bakım işlemleri için işletmelere gitmeyi planlayan vatandaşlar, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü dükkânların hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Peki, bugün berberler ve kuaförler açık mı, normal çalışma saatleri geçerli olacak mı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 01:42 Güncelleme:
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        1

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 2026 yılında Çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte resmi tatil kapsamında uygulanacak çalışma düzeni gündeme geldi. Berber ve kuaförlerin resmi tatil uygulamasına dahil olup olmadığı da kişisel bakım işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz’da berberler ve kuaförler açık mı, işletmeler normal saatlerinde çalışacak mı? İşte merak edilen ayrıntılar...

        2

        15 TEMMUZ BUGÜN BERBERLER AÇIK MI?

        Berberlerin 15 Temmuz’da çalışıp çalışmayacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. İşletmelerin büyük bölümünün açık olması beklenirken, bazı berberler resmi tatil nedeniyle hizmet vermeme kararı alabilir.

        Bu nedenle vatandaşların gitmeden önce ilgili işletmeyle iletişime geçerek çalışma saatlerini öğrenmesi öneriliyor.

        3

        15 TEMMUZ BUGÜN KUAFÖRLER ÇALIŞIYOR MU?

        15 Temmuz’da kuaförlerin açık olup olmayacağı da işletmelerin kendi kararına göre farklılık gösterebilir.

        Bu kapsamda kişisel bakım randevusu oluşturacak vatandaşların, kuaföre gitmeden önce telefonla iletişime geçerek çalışma saatlerini teyit etmeleri tavsiye ediliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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