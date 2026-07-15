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        Haberler Bilgi 15 Temmuz'da bugün AVM'ler açık mı? Milli Birlik ve Demokrasi günü bugün AVM'ye gidecekler dikkat!

        15 Temmuz'da bugün AVM'ler açık mı? Milli Birlik ve Demokrasi günü bugün AVM'ye gidecekler dikkat!

        15 Temmuz'da yani bugün AVM'ler açık mı? Bugün AVM'ye gidecekler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere bugün resmi tatil ve birçok kurum ve kuruluş bugün kapanlı olacak. Peki, 15 Temmuz'da bugün AVM'ler açık mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 01:44 Güncelleme:
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        AVM bugün açık mı? 15 Temmuz yani bugün birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bu nedenle gün içerisinde AVM'ye gidecekler merakla başta belirtilen sorunun cevabı araştırılıyor. Sorgulanan detayları haberimizde derledik. Peki, 15 Temmuz'da bugün AVM'ler açık mı? İşte güncel detaylar...

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        AVM'LER BUGÜN AÇIK MI?

        AVM'ler bugün yani 15 Temmuz Çarşmab günü açık olacak. Saat 10.00 - 22.00 arasında AVM'ler günlük faalietlerine devam edecekler.

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