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        Haberler Bilgi Ekonomi 15 Temmuz'da bugün borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba Borsa İstanbul resmi tatil mi?

        15 Temmuz'da bugün borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba Borsa İstanbul resmi tatil mi?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil olmasıyla birlikte finans piyasalarının çalışma düzeni yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Özellikle hisse senedi alım satımı yapacak yatırımcılar, "15 Temmuz'da Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil nedeniyle seansların yapılıp yapılmayacağı ve işlemlerin hangi tarihte yeniden başlayacağı merak edilirken, Borsa İstanbul'un 2026 resmi tatil takvimi konuya açıklık getiriyor. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 01:45 Güncelleme:
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        Yılın resmi tatilleri arasında bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde gözler Borsa İstanbul'un işlem takvimine çevrildi. Yatırım kararlarını buna göre şekillendirmek isteyen kişiler, "15 Temmuz Borsa açık mı?", "Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Resmi tatil uygulaması kapsamında borsadaki işlem durumu ve seans takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte ayrıntılar...

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        BORSA İSTANBUL 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI, KAPALI MI?

        15 Temmuz günü resmi tatil olmasından dolayı Borsa İstanbul da kapalı oluyor.

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        BORSA İSTANBUL 15 TEMMUZ NEDENİYLE TAKAS TARİHLERİ

        Piyasanın çarşamba günü kapalı olması sebebiyle aracı kurumlar ve yatırımcılar için takas günleri yeniden planlandı. 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü yapılan işlemlerin takası (nakit veya hisse devri) 16 Temmuz 2026 Perşembe günü yapılacaktır.

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        14 Temmuz 2026 Salı günü yapılan işlemlerin takası ise 17 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Öte yandan, VİOP bünyesindeki endeks ve pay vadeli kontratlarda da 15 Temmuz tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri askıya alınacak, ilk iş günü olan perşembe günü kaldığı yerden devam edecektir.

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