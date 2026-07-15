15 Temmuz'da bugün borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba Borsa İstanbul resmi tatil mi?

Yılın resmi tatilleri arasında bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde gözler Borsa İstanbul'un işlem takvimine çevrildi. Yatırım kararlarını buna göre şekillendirmek isteyen kişiler, "15 Temmuz Borsa açık mı?", "Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Resmi tatil uygulaması kapsamında borsadaki işlem durumu ve seans takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte ayrıntılar...