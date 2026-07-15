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        Haberler Bilgi Gündem 15 TEMMUZ'DA (BUGÜN) PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo, PTT kargo açık mı, kapalı mı?

        15 TEMMUZ'DA (BUGÜN) PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo, PTT kargo açık mı, kapalı mı?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kamu kurumları ve özel sektör çalışma düzeni yeniden gündeme gelirken, özellikle kargo ve posta hizmetleriyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Günlük gönderi planlarını aksatmak istemeyen vatandaşlar, PTT ile birlikte Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo'nun bugünkü mesai durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 15 Temmuz'da PTT ve kargolar açık mı? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 01:40 Güncelleme:
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        1

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kamu kurumları ve özel sektör çalışma düzeni yeniden gündeme gelirken, özellikle kargo ve posta hizmetleriyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Günlük gönderi planlarını aksatmak istemeyen vatandaşlar, PTT ile birlikte Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo’nun bugünkü mesai durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 15 Temmuz'da PTT ve kargolar açık mı? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        15 TEMMUZ 2026 KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil kapsamında yer aldığı için kargo şirketleri bu tarihte hizmet vermiyor ve dağıtım faaliyetlerini durduruyor. Bu nedenle gönderi işlemleri bir günlüğüne askıya alınırken, tüm kargo firmaları 16 Temmuz Perşembe itibarıyla yeniden normal mesai düzenine geçerek çalışmalarını sürdürecek.

        3

        15 TEMMUZ 2026 PTT ÇALIŞIYOR MU?

        PTT ile PTT Kargo hizmetleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resmi tatil kapsamında faaliyet göstermeyecek. Bu kapsamda Türkiye genelindeki PTT şubeleri, kargo işlem noktaları ve dağıtım merkezleri 15 Temmuz Çarşamba günü hizmet vermezken, işlemler tatilin ardından yeniden başlayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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