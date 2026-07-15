15 TEMMUZ'DA (BUGÜN) PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo, PTT kargo açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kamu kurumları ve özel sektör çalışma düzeni yeniden gündeme gelirken, özellikle kargo ve posta hizmetleriyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Günlük gönderi planlarını aksatmak istemeyen vatandaşlar, PTT ile birlikte Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo’nun bugünkü mesai durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 15 Temmuz'da PTT ve kargolar açık mı? Ayrıntılar haberimizde.