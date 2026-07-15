Bugün ilaç ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların gündeminde eczanelerin çalışma saatleri yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle normal mesai düzeni değişirken, "15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczaneler hizmet veriyor mu?" soruları en çok araştırılan konular arasına girdi. Resmi tatilde standart eczaneler kapalı olurken, her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Detaylar haberimizde...