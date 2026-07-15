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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz'da bugün sağlık ocakları, hastaneler ve eczaneler açık mı, tatil mi?

        15 Temmuz'da bugün sağlık ocakları, hastaneler ve eczaneler açık mı, tatil mi?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bugün sağlık kuruluşlarının çalışma düzeni vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Muayene randevusu bulunan veya aile hekimine gitmeyi planlayan birçok kişi, "15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı, hastaneler çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 15 Temmuz'da bugün sağlık ocakları, hastaneler ve eczaneler açık mı, tatil mi? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 01:46 Güncelleme:
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        Bugün ilaç ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların gündeminde eczanelerin çalışma saatleri yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle normal mesai düzeni değişirken, "15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczaneler hizmet veriyor mu?" soruları en çok araştırılan konular arasına girdi. Resmi tatilde standart eczaneler kapalı olurken, her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Detaylar haberimizde...

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        15 TEMMUZ SAĞLIK OCAKLARI VE ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) kapalı olacak. Eczaneler de kapalı olacak fakat nöbetçi eczaneler çalışacak.

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        15 TEMMUZ HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

        15 Temmuz resmi tatili nedeniyle hastanelerin poliklinik muayene odaları ile sağlık ocakları (ASM) kapalı tutulacak, rutin muayene hizmetlerine ara verilecektir.

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        Acil tıbbi müdahale ihtiyacı olan vatandaşlar için ise hastanelerin acil servis üniteleri 7/24 esasıyla kesintisiz mesai yapmayı sürdürecektir. Sağlık işlemlerini planlayan vatandaşların, poliklinik ve aile hekimi randevularını resmi tatil sonrasındaki ilk mesai gününe göre organize etmesi gerekmektedir.

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