15 Temmuz marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK bugün açık mı, kapalı mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla marketlerin çalışma düzeni vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatilde alışveriş yapmayı planlayanlar, A101, BİM ve ŞOK marketlerin bugün hizmet verip vermediğini merak ediyor. Zincir marketlerin çalışma saatleri, tatil nedeniyle en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Marketlerde alışveriş yapmak isteyenler, şubelerin açılış ve kapanış saatlerini kontrol ediyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerin büyük bölümünün bugün de müşterilerine hizmet vermesi bekleniyor. Peki, 15 Temmuz'da A101, BİM ve ŞOK marketler açık mı, çalışma saatleri nasıl? İşte 15 Temmuz 2026 market çalışma saatlerine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kamu kurumlarının büyük bölümü resmi tatil kapsamında kapalı bulunuyor. Bu nedenle, zincir marketlerin çalışma düzeninde değişiklik olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Özellikle A101, BİM ve ŞOK mağazalarının bugün açık olup olmayacağı arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Peki, 15 Temmuz'da A101, BİM ve ŞOK marketler açık mı, çalışma saatleri nasıl? İşte son durum...
15 TEMMUZ MARKETLER AÇIK MI?
Evet. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde A101, BİM, ŞOK ve diğer birçok zincir market hizmet vermeye devam ediyor. Resmi tatil olması nedeniyle marketlerin genel çalışma düzeninde ülke genelinde zorunlu bir kapanış uygulaması bulunmuyor.
Bununla birlikte bazı şubelerde açılış ve kapanış saatlerinde işletme kararı doğrultusunda küçük değişiklikler yaşanabileceği için vatandaşların gitmeden önce bulundukları bölgedeki mağazayı kontrol etmeleri faydalı olabilir.
BUGÜN A101 AÇIK MI?
A101 mağazalarının bugün de normal çalışma düzeniyle müşterilerini ağırlaması bekleniyor. Şubelerin büyük bölümü sabah saatlerinde açılarak akşam saatlerine kadar hizmet vermeyi sürdürüyor.
BUGÜN BİM AÇIK MI?
BİM marketleri de 15 Temmuz resmi tatilinde faaliyetlerine devam ediyor. Çalışma saatleri şubelere göre farklılık gösterebilse de mağazaların büyük kısmı normal mesai düzeninde hizmet veriyor.
BUGÜN ŞOK MARKET AÇIK MI?
ŞOK Market şubeleri de bugün açık olan zincir marketler arasında yer alıyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar gün içerisinde mağazalardan hizmet alabiliyor.
MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?
A101, BİM ve ŞOK başta olmak üzere zincir marketlerin çoğu bugün de kendi standart çalışma saatleri içerisinde faaliyet gösteriyor. Ancak AVM içerisinde bulunan bazı şubeler, alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine göre hizmet verebilir.
Vatandaşların özellikle bulundukları bölgedeki mağazaların güncel çalışma saatlerini mobil uygulamalar veya ilgili mağaza şubeleri üzerinden kontrol etmeleri öneriliyor. Böylece olası saat değişikliklerinden etkilenmeden alışverişlerini planlayabilirler.