15 TEMMUZ MARKETLER AÇIK MI?

Evet. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde A101, BİM, ŞOK ve diğer birçok zincir market hizmet vermeye devam ediyor. Resmi tatil olması nedeniyle marketlerin genel çalışma düzeninde ülke genelinde zorunlu bir kapanış uygulaması bulunmuyor.

Bununla birlikte bazı şubelerde açılış ve kapanış saatlerinde işletme kararı doğrultusunda küçük değişiklikler yaşanabileceği için vatandaşların gitmeden önce bulundukları bölgedeki mağazayı kontrol etmeleri faydalı olabilir.