Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK bugün açık mı, kapalı mı?

        15 Temmuz marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK bugün açık mı, kapalı mı?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla marketlerin çalışma düzeni vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatilde alışveriş yapmayı planlayanlar, A101, BİM ve ŞOK marketlerin bugün hizmet verip vermediğini merak ediyor. Zincir marketlerin çalışma saatleri, tatil nedeniyle en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Marketlerde alışveriş yapmak isteyenler, şubelerin açılış ve kapanış saatlerini kontrol ediyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerin büyük bölümünün bugün de müşterilerine hizmet vermesi bekleniyor. Peki, 15 Temmuz'da A101, BİM ve ŞOK marketler açık mı, çalışma saatleri nasıl? İşte 15 Temmuz 2026 market çalışma saatlerine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 01:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kamu kurumlarının büyük bölümü resmi tatil kapsamında kapalı bulunuyor. Bu nedenle, zincir marketlerin çalışma düzeninde değişiklik olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Özellikle A101, BİM ve ŞOK mağazalarının bugün açık olup olmayacağı arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Peki, 15 Temmuz'da A101, BİM ve ŞOK marketler açık mı, çalışma saatleri nasıl? İşte son durum...

        2

        15 TEMMUZ MARKETLER AÇIK MI?

        Evet. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde A101, BİM, ŞOK ve diğer birçok zincir market hizmet vermeye devam ediyor. Resmi tatil olması nedeniyle marketlerin genel çalışma düzeninde ülke genelinde zorunlu bir kapanış uygulaması bulunmuyor.

        Bununla birlikte bazı şubelerde açılış ve kapanış saatlerinde işletme kararı doğrultusunda küçük değişiklikler yaşanabileceği için vatandaşların gitmeden önce bulundukları bölgedeki mağazayı kontrol etmeleri faydalı olabilir.

        3

        BUGÜN A101 AÇIK MI?

        A101 mağazalarının bugün de normal çalışma düzeniyle müşterilerini ağırlaması bekleniyor. Şubelerin büyük bölümü sabah saatlerinde açılarak akşam saatlerine kadar hizmet vermeyi sürdürüyor.

        4

        BUGÜN BİM AÇIK MI?

        BİM marketleri de 15 Temmuz resmi tatilinde faaliyetlerine devam ediyor. Çalışma saatleri şubelere göre farklılık gösterebilse de mağazaların büyük kısmı normal mesai düzeninde hizmet veriyor.

        5

        BUGÜN ŞOK MARKET AÇIK MI?

        ŞOK Market şubeleri de bugün açık olan zincir marketler arasında yer alıyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar gün içerisinde mağazalardan hizmet alabiliyor.

        6

        MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

        A101, BİM ve ŞOK başta olmak üzere zincir marketlerin çoğu bugün de kendi standart çalışma saatleri içerisinde faaliyet gösteriyor. Ancak AVM içerisinde bulunan bazı şubeler, alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine göre hizmet verebilir.

        Vatandaşların özellikle bulundukları bölgedeki mağazaların güncel çalışma saatlerini mobil uygulamalar veya ilgili mağaza şubeleri üzerinden kontrol etmeleri öneriliyor. Böylece olası saat değişikliklerinden etkilenmeden alışverişlerini planlayabilirler.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da boş arazide yangın

        (AA) Ankara Yenimahalle'de boş arazide yanan paletlere itfaiye ekipleri müdahale ediliyor

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        İlk finalist İspanya!
        İlk finalist İspanya!
        Şoförünün ifadesi ortaya çıktı
        Şoförünün ifadesi ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Fenerbahçe Greenwood'u açıkladı!
        Fenerbahçe Greenwood'u açıkladı!
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        ABD-İran hattında son durum: Saldırılar sürüyor
        ABD-İran hattında son durum: Saldırılar sürüyor
        Pezeşkiyan'dan devlet televizyonuna eleştiri
        Pezeşkiyan'dan devlet televizyonuna eleştiri
        Hemşire kılığına girip bebeği kaçırmaya çalıştı
        Hemşire kılığına girip bebeği kaçırmaya çalıştı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat