Türk milleti o gece bir kez daha destan yazdı. Darbecilere geçit vermeyen halk, demokrasinin en büyük savunucusu oldu. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

15 Temmuz, bir halkın silaha karşı yüreğiyle direndiği gündür. Vatan için sokağa çıkanlar, tarihi değiştirdi. Demokrasi mücadelesi asla unutulmayacak.

Millî iradeye yönelen saldırı, halkın kararlı duruşuyla bertaraf edildi. O gece Türk milleti bir bütün olarak ayağa kalktı. Unutmadık, unutturmayacağız.