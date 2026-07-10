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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba günü kamu kurumları, bankalar açık mı?

        15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba günü kamu kurumları, bankalar açık mı?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken milyonlarca vatandaş resmi tatil uygulamasına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Kamu kurumlarında işi olanlar, bankacılık işlemlerini planlayanlar ve sağlık hizmetlerinden yararlanacak vatandaşlar, 15 Temmuz'da hangi kurumların hizmet vereceğini merak ediyor. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu kapalı olurken bazı hizmetler ise nöbet sistemiyle devam ediyor. Özel sektör çalışanlarının çalışma durumu ise iş yerlerinin uygulamalarına göre değişebiliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi, kamu kurumları, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil uygulamasına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 23:51 Güncelleme:
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        1

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için geri sayım başladı. Bu nedenle kamu kurumlarının çalışma düzeni ve hizmet saatleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bankalar, noterler, okullar ve birçok kamu kurumu resmi tatil kapsamında hizmet vermiyor. Buna karşılık acil sağlık hizmetleri ve bazı zorunlu kamu hizmetleri kesintisiz şekilde devam ediyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba kamu kurumları, noterler, hastaneler, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...

        2

        15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor.

        Bu nedenle 15 Temmuz'da kamu kurum ve kuruluşları genel olarak kapalı oluyor. Resmi tatil her yıl ülke genelinde uygulanıyor.

        3

        15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

        Resmi tatil nedeniyle bankalar 15 Temmuz'da hizmet vermiyor.

        Ancak internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM'ler ve FAST sistemi üzerinden birçok bankacılık işlemi yapılabiliyor. EFT işlemleri ise bir sonraki iş gününde gerçekleşiyor.

        4

        15 TEMMUZ'DA KAMU KURUMLARI ÇALIŞIYOR MU?

        Kaymakamlıklar, valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri, vergi daireleri ve diğer kamu kurumları resmi tatil nedeniyle kapalı oluyor.

        5

        15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

        Devlet hastanelerinin poliklinikleri ile aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) resmi tatil nedeniyle hizmet vermiyor.

        Buna karşılık hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam ediyor.

        6

        15 TEMMUZ'DA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

        Noterler resmi tatil nedeniyle kapalı oluyor.

        Ancak nöbetçi noter uygulamasının bulunduğu il ve ilçelerde belirlenen noterler sınırlı saatlerde hizmet verebiliyor.

        7

        15 TEMMUZ'DA OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER AÇIK MI?

        15 Temmuz resmi tatil olduğundan okullar ve üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetleri yapılmıyor.

        Yaz tatili döneminde olunması nedeniyle eğitim kurumlarında zaten ders işlenmiyor. Ancak resmi tatil statüsü nedeniyle idari birimler de hizmet vermiyor.

        8

        15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

        Normal eczaneler resmi tatil nedeniyle kapalı oluyor.

        İlaç ihtiyacı olan vatandaşlar ise illerde ve ilçelerde hizmet veren nöbetçi eczanelerden ilaç temin edebiliyor. Böylece acil ilaç ihtiyaçları resmi tatil süresince de karşılanabiliyor.

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