15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için geri sayım başladı. Bu nedenle kamu kurumlarının çalışma düzeni ve hizmet saatleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bankalar, noterler, okullar ve birçok kamu kurumu resmi tatil kapsamında hizmet vermiyor. Buna karşılık acil sağlık hizmetleri ve bazı zorunlu kamu hizmetleri kesintisiz şekilde devam ediyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba kamu kurumları, noterler, hastaneler, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...