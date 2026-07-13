15 Temmuz Selası ne zaman okunacak 2026? 15 Temmuz'da sela okunacak mı, saat kaçta okunur? Sela okunuşu ve Türkçe anlamı
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında camilerden yükselen sela sesleri, milletin birlik ve dayanışma duygusunu güçlendiren sembollerden biri olmuştu. O gece Türkiye genelinde eş zamanlı olarak okunan selaların, bu yıl da 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece camilerden duyulması bekleniyor. Anma programları yaklaşırken selaların okunacağı saat ile sela metninin Türkçe anlamı araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz'da sela okunacak mı, hangi saatte başlayacak? İşte sela sözleri, anlamı ve uygulamaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece camilerden okunan selalar, toplumsal dayanışmanın ve ortak direnişin hafızalara kazınan simgeleri arasında yer aldı. Aradan geçen yıllarda anma programlarının önemli bir parçası hâline gelen bu uygulamanın, 2026 yılında da 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece 81 ildeki camilerde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu nedenle selaların hangi saatte okunacağı, gece boyunca devam edip etmeyeceği ve sela metninin Türkçe anlamı yeniden araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz’da sela okunacak mı, saat kaçta başlayacak? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?
Önceki yıllarda, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te 81 ildeki tüm camilerden eş zamanlı olarak sela okunmuş, cami minarelerinin ışıkları ise sabaha kadar açık bırakılmıştı. Aynı uygulamanın bu yıl da devam etmesi bekleniyor.
SELA NEDİR?
Sela kelime anlamı itibariyle dua ve namaz anlamına gelmektedir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Allahtan rahmett temenni ederken ve Allah'ı meth ederken onun şefaatini dileyen bir dua çeşidi olarak bilinmektedir. Sela belli bir besteyle veyahut serbest şekilde okunan dualardan oluşur.
SELA NEDEN VE NE ZAMAN OKUNUR?
Sela her Cuma saati okunmaktadır. Ayrıca bir cenaze olduğu zamanda cami minarelerinden sela sesleri yükselmektedir. Sala sadece camilerde değil aynı zamanda tekkelerde ve medreselerde de okunmaktadır. Tekkelerde birbirinden farklı olarak selalar yer almaktadır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de Ahzap suresinin 56. ayetinde sala söylemenin öneminden bahsedilmiştir. Peygamber efendimiz'in adı anıldığında sala okunmanın öneminden söz edilir.
Sela okunduğu duruma göre bayram selası, cenaze selası ve cuma selası olarak adlandırılır. Türk musikinde ise selalar bir dini literatür olarak yer almıştır. Aynı zamanda bir cami musikisi olarak da selalar kabul edilmiştir. Selalar bu musiki de beste şeklinde okunur. Selalar okunurken birden fazla müezzin tarafından ezanda olduğu gibi okunabilir.
SELA OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI
Es Salatu Ves Selamu Aleyke Ya Rasulallah!
( Ey Allah'ın Resul'u, salat ve selam senin üzerine olsun! )
Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah!
( Ey Allah'ın habibi, salat ve selam senin üzerine olsun! )
Esselatu vessalamu aleyke ya Nure Arşillah!
( Ey Allah'ın arşının nuru salat-u selam senin üzerine olsun! )
Esselatu vesselamu aleyke ya Hayra Halgillah!
( Ey Allah'ın mahlukatlarının en hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun! )
Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin!
( Ey bundan önceki ve sonrakilerin efendisi, salatu selam senin üzerine olsun! )
Vel hamdü lillahi rabbil alemin!
( Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur! )