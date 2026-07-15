15 Temmuz'da sela ne zaman okunacak? 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye genelindeki camilerde sela okunacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela programı uygulanacak. Vatandaşlar, anma etkinlikleri kapsamında selaların hangi saatte okunacağını araştırıyor. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında okunan selalar, milli iradeye sahip çıkma çağrısının simgelerinden biri olarak hafızalarda yer alıyor. Bu nedenle her yıl 15 Temmuz gecesi ülke genelindeki camilerden sela sesleri yükseliyor. Peki, 15 Temmuz'da sela ne zaman okunacak, saat kaçta okunacak? İşte 15 Temmuz selasıyla ilgili merak edilen detaylar…
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli anma programları düzenleniyor. Bu kapsamda camilerde okunacak selaların saati de vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uygulaması doğrultusunda 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece camilerden sela okunacak. Selalar, 15 Temmuz şehitlerini anmak ve milli birlik ruhunu yaşatmak amacıyla gerçekleştirilecek programların önemli bir parçasını oluşturuyor. Peki, 15 Temmuz'da sela ne zaman okunacak? 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak İşte detaylar…
15 TEMMUZ SELASI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önceki yıllarda uyguladığı program doğrultusunda, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye genelindeki camilerde saat 00.13'te sela okunacak. Selalar, 15 Temmuz şehitlerinin anılması ve milli birlik bilincinin canlı tutulması amacıyla eş zamanlı olarak okunacak.
15 TEMMUZ'DA NEDEN SELA OKUNUYOR?
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında camilerden okunan selalar, vatandaşların demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma çağrısının sembollerinden biri haline geldi. O geceden bu yana her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anmak amacıyla sela programları düzenleniyor.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE NELER YAPILIYOR?
15 Temmuz kapsamında Türkiye genelinde anma törenleri, yürüyüşler, konferanslar, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Camilerde şehitler için dualar edilirken, gece yarısında okunan selalarla 15 Temmuz ruhu yaşatılmaya devam ediyor.
SELALAR TÜM TÜRKİYE'DE AYNI ANDA MI OKUNACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen program kapsamında selaların Türkiye genelindeki camilerde eş zamanlı olarak okunması planlanıyor. Böylece milyonlarca vatandaş aynı anda 15 Temmuz şehitlerini dualarla anma fırsatı bulacak.