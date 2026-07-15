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        Haberler Bilgi Gündem 15 TEMMUZ SELASI SAAT KAÇTA OKUNACAK 2026? Bugün 15 Temmuz Selası ne zaman okunacak? Sela neden okunur? Sela okunuşu ve Türkçe anlamı

        15 TEMMUZ SELASI SAAT KAÇTA OKUNACAK 2026? Bugün 15 Temmuz Selası ne zaman okunacak? Sela neden okunur? Sela okunuşu ve Türkçe anlamı

        15 Temmuz 2016 gecesi camilerden okunan selalar, darbe girişimine karşı oluşan toplumsal dayanışmanın en güçlü simgelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Anma etkinlikleri kapsamında bu yıl da Türkiye genelindeki camilerde eş zamanlı sela okunması bekleniyor. Uygulamanın hangi saatte başlayacağı ve sela metninin Türkçe anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz'da sela okunacak mı, bugün saat kaçta başlayacak? İşte sela Türkçe anlamı ve okunuşuna ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 01:41 Güncelleme:
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        15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerden yükselen selalar, darbe girişimine karşı sergilenen birlik ve direnişin simgelerinden biri oldu. Daha sonraki yıllarda anma etkinliklerinin vazgeçilmez unsurları arasına giren uygulama, 2026 yılında da 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece 81 ilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, selaların hangi saatte başlayacağını, gece boyunca sürüp sürmeyeceğini ve okunan metnin Türkçe anlamını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz’da sela okunacak mı, saat kaçta okunacak? İşte Diyanet açıklaması ile tüm detaylar...

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        15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında camilerde okunacak selaların saati belli oldu.

        Diyanet İşleri Başkanlığının koordinasyonunda, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm camilerden eş zamanlı sela okunacak. Selaların ardından meydanlarda sürdürülen demokrasi nöbetlerinde dualar edilecek.

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        SELA NEDİR, NEDEN OKUNUR?

        Sela kelime anlamı itibariyle dua ve namaz anlamına gelmektedir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Allahtan rahmett temenni ederken ve Allah'ı meth ederken onun şefaatini dileyen bir dua çeşidi olarak bilinmektedir. Sela belli bir besteyle veyahut serbest şekilde okunan dualardan oluşur.

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        SELA NE ZAMAN OKUNUR?

        Sela her Cuma saati okunmaktadır. Ayrıca bir cenaze olduğu zamanda cami minarelerinden sela sesleri yükselmektedir. Sala sadece camilerde değil aynı zamanda tekkelerde ve medreselerde de okunmaktadır. Tekkelerde birbirinden farklı olarak selalar yer almaktadır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de Ahzap suresinin 56. ayetinde sala söylemenin öneminden bahsedilmiştir. Peygamber efendimiz'in adı anıldığında sala okunmanın öneminden söz edilir.

        Sela okunduğu duruma göre bayram selası, cenaze selası ve cuma selası olarak adlandırılır. Türk musikinde ise selalar bir dini literatür olarak yer almıştır. Aynı zamanda bir cami musikisi olarak da selalar kabul edilmiştir. Selalar bu musiki de beste şeklinde okunur. Selalar okunurken birden fazla müezzin tarafından ezanda olduğu gibi okunabilir.

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