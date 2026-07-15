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        Haberler Bilgi Gündem 15 TEMMUZ ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR | 15 Temmuz' da köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

        15 TEMMUZ ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR | 15 Temmuz' da köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

        15 Temmuz'un yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında ulaşım düzenlemeleri yer alıyor. Özellikle şehirler arası seyahat planı yapanlar ve büyükşehirlerde yoğunluğu göz önünde bulunduran sürücüler, köprü ve otoyollara ilişkin alınacak kararları yakından takip ediyor. Peki, 15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 01:40 Güncelleme:
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        15 Temmuz’un yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında ulaşım düzenlemeleri yer alıyor. Özellikle şehirler arası seyahat planı yapanlar ve büyükşehirlerde yoğunluğu göz önünde bulunduran sürücüler, köprü ve otoyollara ilişkin alınacak kararları yakından takip ediyor. Peki, 15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ayrıntılar haberimizde.

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        15 TEMMUZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2026?

        Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı otoyollar ile İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün vatandaşlara ücretsiz olarak sunulması yönünde bir beklenti oluşmuş durumda. Bu tür düzenlemeler genellikle resmi kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla netlik kazanırken, 2026 yılı için henüz yetkili kurumlardan konuya ilişkin kesin bir duyuru yapılmadı. Açıklamanın gün içerisinde gelmesi halinde uygulamanın detaylarının da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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