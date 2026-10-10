15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi Resmi Gazete'de! 15 yaş altı sosyal medya yasağı ne zaman yürürlüğe girecek, yaş doğrulaması nasıl yapılır?
15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandı. Sosyal ağ sağlayıcılarına çocukların korunması ve kullanıcı yaşlarının doğrulanması konusunda yeni yükümlülükler getirildi. Yönetmelikle birlikte 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak. Mevcut hesapların doğrulanması için de belirli bir süre tanınırken 15-18 yaş grubuna yönelik özel koruma önlemleri uygulanacak. Peki 15 yaş altı sosyal medya yasağı ne zaman yürürlüğe girecek, yaş doğrulaması nasıl yapılacak? İşte yeni düzenlemenin yürürlük tarihi, e-Devlet üzerinden doğrulama süreci ve çocuklara yönelik kısıtlamalar.
Sosyal medya kullanımında çocukların korunmasını amaçlayan yeni yönetmelik, kullanıcıların yaşlarının tespit edilmesinden ebeveyn kontrol araçlarına kadar birçok alanda değişiklik getiriyor. Düzenlemenin 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girmesi öngörülürken mevcut hesaplar için yaş doğrulama sürecinde de son tarih belirlendi. Yeni kurallarla 15 yaş altındaki çocukların sosyal ağlara erişimi engellenecek, 15-18 yaş arası kullanıcılar için ise daha korumalı bir hizmet modeli uygulanacak. Peki sosyal medya yaş doğrulaması nasıl yapılacak, mevcut hesaplar ne zamana kadar doğrulanacak? İşte 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin tüm ayrıntıları...
15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Resmî Gazete’de yayımlanan “Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik” 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan hükme göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu kapsamda platformların yaş sınırını uygulayacak teknik altyapıyı oluşturması ve yaş doğrulama sistemlerini devreye alması gerekecek.
15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?
Yeni düzenlemeyle sosyal medya kullanıcılarının yaşlarının doğrulanması için e-Devlet üzerinden bir sistem uygulanması öngörülüyor. Paylaşılan bilgilere göre doğrulama sırasında kimlik bilgilerinin sosyal medya platformlarıyla paylaşılması yerine, kullanıcının yalnızca yaş aralığını gösteren bir bilginin aktarılması hedefleniyor.
Bu yöntemle sosyal ağ sağlayıcılarının kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığını kontrol etmesi amaçlanıyor. Böylece yaş sınırına uymayan kişilerin platformlara erişiminin engellenmesi ve kişisel verilerin korunması hedefleniyor.
MEVCUT SOSYAL MEDYA HESAPLARI İÇİN SON TARİH 31 MART 2027
Yönetmelik, yalnızca yeni açılacak hesapları değil, mevcut sosyal medya hesaplarını da kapsıyor. Buna göre mevcut hesapların yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.
Sosyal ağ sağlayıcılarının bu süre içinde gerekli doğrulama sistemlerini kurması ve hesapları yeni kurallara uygun hâle getirmesi bekleniyor. Yaş doğrulaması tamamlanmayan hesaplara nasıl işlem uygulanacağına ilişkin ayrıntılarda ise platformların uygulama esasları önem taşıyacak.
15-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL MEDYA KURALLARI NELER?
Düzenleme kapsamında 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük kullanıcılar için de özel koruma önlemleri uygulanacak. Çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet modeliyle hesap güvenliği ve iletişim seçenekleri konusunda kısıtlamalar getirilecek.
Yeni düzenlemeyle öne çıkan uygulamalar şöyle:
Gizli hesap: Hesapların varsayılan olarak gizli olması sağlanacak.
Mesajlaşma: Çocukların kimlerle iletişim kurabileceğine yönelik kısıtlamalar uygulanacak.
Canlı yayın: 15-18 yaş grubundaki kullanıcıların canlı yayın açması yasaklanacak.
Rehber senkronizasyonu: Telefon rehberinin senkronize edilmesine izin verilmeyecek.
Ebeveyn kontrolü: Ailelerin çocuklarının hesap ayarlarını ve kullanım sürelerini denetleyebilmesi için araçlar sunulacak.
EBEVEYN KONTROL ARAÇLARI NASIL KULLANILACAK?
Yeni yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcılarının ebeveynlere Türkçe destekli kontrol araçları sunması öngörülüyor. Bu araçlar sayesinde ailelerin çocuklarının ekran süresini takip edebilmesi, kullanım süresine sınır koyabilmesi, hesap ayarlarını denetleyebilmesi ve harcamalar üzerinde kontrol sağlayabilmesi amaçlanıyor.
Ebeveyn kontrol araçlarının hangi özellikleri içereceği ve platformlarda nasıl uygulanacağı, sosyal ağ sağlayıcılarının devreye alacağı sistemlerle netleşecek.
15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NEDEN GETİRİLDİ?
Düzenlemenin temel amacı, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği zararlı içerik, siber zorbalık ve kişisel verilerin kötüye kullanılması gibi riskleri azaltmak. Yeni kurallarla sosyal ağ sağlayıcılarına yaş sınırını uygulama ve çocukların güvenliğini artıracak önlemleri hayata geçirme sorumluluğu yükleniyor.