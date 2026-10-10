Sosyal medya kullanımında çocukların korunmasını amaçlayan yeni yönetmelik, kullanıcıların yaşlarının tespit edilmesinden ebeveyn kontrol araçlarına kadar birçok alanda değişiklik getiriyor. Düzenlemenin 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girmesi öngörülürken mevcut hesaplar için yaş doğrulama sürecinde de son tarih belirlendi. Yeni kurallarla 15 yaş altındaki çocukların sosyal ağlara erişimi engellenecek, 15-18 yaş arası kullanıcılar için ise daha korumalı bir hizmet modeli uygulanacak. Peki sosyal medya yaş doğrulaması nasıl yapılacak, mevcut hesaplar ne zamana kadar doğrulanacak? İşte 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin tüm ayrıntıları...