1832'de yumurtadan çıktı, hâlâ aynı çimenlikte otluyor

SAHTE ÖLÜM HABERİ DÜNYAYI DOLAŞTI

Bu ilkbahar, 1 Nisan'da, kaplumbağanın veterinerini taklit eden bir sosyal medya hesabı Jonathan'ın 194 yaşında huzur içinde öldüğünü duyurdu. Haber o kadar inandırıcıydı ki ada tepki veremeden büyük uluslararası yayın organları ölümü kısa süreliğine geçti. Üstelik hesap, arka planda kripto para bağışı topluyordu. Kaplumbağanın gerçek veterineri bunu 1 Nisan şakası bile saymadı, düpedüz dolandırıcılık olarak niteledi. St Helena hükümeti ertesi sabah fotoğraflı bir açıklama yaptı; Jonathan yaşıyordu ve sağlığı yerindeydi. Haziran ayında Guinness Dünya Rekorları onu resmen "Icon" ilan etti.

DEV KAPLUMBAĞALAR NEDEN BU KADAR UZUN YAŞAR?

Jonathan'ın yaşı türü için bile sıra dışı; ama dev kaplumbağalar zaten uzun ömürleriyle tanınır, bu türün ortalaması 150 yıl dolayında. Bunun bir nedeni son derece yavaş metabolizmaları. Enerjilerini adeta cimrice harcıyorlar. Bir diğeri de kalın kabukları. Bu zırh, evrimsel geçmişlerinde yetişkin bir kaplumbağanın avcıya yem olma ihtimalini neredeyse sıfıra indirmiş. Genom araştırmaları buna bir katman daha ekliyor; kaplumbağalarda DNA onarımı ve tümör baskılamayla ilişkili gen ailelerinin genişlediği görülüyor. Bazı analizlere göre bu hayvanlarda ölüm riski yaşla birlikte neredeyse hiç artmıyor. Bu hayvanların çoğu, yaşlılıktan çok kuraklık ya da kazalar yüzünden ölüyor.