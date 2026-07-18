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        Haberler Bilgi Ekonomi 19 TEMMUZ BİM KATALOĞU: Yeni 19 Temmuz Pazar BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta BİM'de neler var?

        19 TEMMUZ BİM KATALOĞU: Yeni 19 Temmuz Pazar BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta BİM'de neler var?

        BİM 19 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın indirimli ürünlerini merak eden binlerce kişi, "BİM'de bu hafta neler var?" ve "19 Temmuz BİM aktüel kataloğunda hangi fırsatlar bulunuyor?" sorularına yanıt arıyor. Yaz sezonuna özel hazırlanan kampanya kapsamında elektronikten küçük ev aletlerine, ev yaşam ürünlerinden ulaşım çözümlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken fırsatlar tüketicilerle buluşacak. İşte BİM 19 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimler ve tüm kampanya detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Temmuz 2026 tarihli yeni kampanyasıyla alışveriş gündeminin ilk sıralarında yer aldı. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin yakından takip ettiği yeni katalogda teknoloji, ev yaşamı, mutfak ve yaz dönemine uygun ürün gruplarında geniş bir indirim seçkisi sunuluyor. "BİM 19 Temmuz 2026 kataloğu", "BİM bu hafta neler var?" ve "BİM aktüel ürünler listesi" aramalarının hız kazanmasının ardından kampanyada satışa çıkacak ürünler de netleşti. İşte bilgiler...

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        BİM AKTÜEL 19 TEMMUZ KATALOĞU

        Kumtel Dijital Dokunmatik Beyaz Cam Ankastre Set: 12.900 ₺

        Kumtel Buz Makinesi: 3.900 ₺

        RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 ₺

        RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet: 29.900 ₺

        Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV (50DQ40000): 17.990 ₺

        Dijitsu 43 İnç Full HD Qled Google TV (DQ40000): 11.990 ₺

        Dijitsu 32 İnç HD Google TV (DG27000): 7.990 ₺

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        Assur Darbeli Akülü Vidalama (12V): 1.390 ₺

        Assur Akülü Matkap (74 Parça): 1.390 ₺

        Proware Kerpeten 280 No: 499 ₺

        Proware Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası (60W): 299 ₺

        Proware İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası (30W): 229 ₺

        Proware Mum Silikon (200 g): 99 ₺

        Tekli Klozet Kapağı (Yetişkin): 349 ₺

        Aparatlı Klozet Kapağı (Çocuk): 449 ₺

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        SGS Basınçlı Yıkama Makinesi (150 bar): 5.490 ₺

        SGS Silikon Tabancası: 199 ₺

        SGS Silikon Derz Çekme Raglesi: 119 ₺

        SGS Parmak Rulo (10 cm): 99 ₺

        SGS Çift Taraflı Köpük Bant: 45 ₺

        SGS Tamir Bandı: 55 ₺

        SGS Akrilik Silikonize Çift Taraflı Bant: 55 ₺

        SGS Robot Fırça Plastik Saplı (3'lü): 139 ₺

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