2026 KPSS Ön Lisans 50-59 puanla nereye girilir? P93 ile 70, 80 ve 90 puanla memur olunur mu?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, P93 puanıyla 50-59 aralığında hangi kamu personeli alımlarına başvurabileceklerini araştırıyor. Memuriyet için 70, 80 veya 90 puan şartı bulunmazken merkezi atama ve sözleşmeli personel alımlarında taban puanlar ile başvuru koşulları farklılık gösteriyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans 50-60-70-80-920 puanla atama yapılan kurumlar…
2026 KPSS Ön Lisans sınavına giren iki yıllık üniversite mezunları, aldıkları P93 puanıyla kamu kurumlarında görev alabilmek için personel alım ilanlarını ve merkezi yerleştirme takvimini takip ediyor. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşları ön lisans mezunlarına yönelik farklı kadrolarda alım yapabiliyor. Ancak her kadronun öğrenim, KPSS puanı ve özel başvuru şartları aynı değil. Bu nedenle adayların yalnızca puanlarına göre değil, mezun oldukları bölüme ve tercih edecekleri kadronun koşullarına göre hareket etmesi gerekiyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans 50-59 puanla nereye girilir? P93 ile 70, 80 ve 90 puanla memur olunur mu?
2026 KPSS ÖN LİSANS 50-59 PUANLA NEREYE BAŞVURULUR?
KPSS Ön Lisans P93 puanı 50-59 arasında olan adayların kamu personeli alımlarına başvuru imkanları, kurumların ilanlarında belirlediği asgari puan şartına göre değişiyor. Bazı kurumların sözleşmeli personel ilanlarında 50 veya 55 KPSS puanı şartı aranabiliyor. Bu şartı sağlayan adaylar, diğer başvuru koşullarını da karşılamaları halinde ilgili pozisyonlar için başvuru yapabiliyor.
50-54 puan aralığındaki adayların en az 50 KPSS puanı isteyen ilanları, 55-59 puan alanların ise en az 55 puan şartı bulunan personel alımlarını takip etmesi gerekiyor.
Adayların takip edebileceği başlıca kamu personeli alım alanları şöyle:
Üniversitelerin sözleşmeli personel ve destek personeli alımları
Belediyelerin memur ve sözleşmeli personel ilanları
Bakanlıkların ve bağlı kuruluşların personel alımları
Kamu kurumlarının büro personeli alımları
Mezuniyet alanına uygun tekniker ve sağlık personeli kadroları
Ancak her ilan ön lisans mezunlarına açık değil. Başvuru yapabilmek için ilanda belirtilen KPSS puan türünün, mezuniyet programının ve varsa sertifika, ehliyet ve yaş gibi özel şartların karşılanması gerekiyor. Ayrıca başvuru için yeterli puana sahip olmak, doğrudan atanma anlamına gelmiyor.
KPSS ÖN LİSANS 50-59 PUANLA MERKEZİ ATAMA YAPILIR MI?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelerde adaylar, tercih kılavuzunda belirtilen kadrolar için KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanıyor. Her kadro için önceden belirlenmiş ve bütün dönemlerde geçerli sabit bir taban puan bulunmuyor. Yerleşen son adayın puanı, ilgili kadronun taban puanını oluşturuyor.
ÖSYM'nin KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında ön lisans düzeyindeki kadrolarda en düşük yerleşme puanı 64,44542 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için açılan 828 kontenjanın tamamı doldu.
Bu sonuçlar, 50-59 puan aralığındaki adayların merkezi yerleştirmelerdeki seçeneklerinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Ancak kurumların kendi personel alımlarında farklı asgari puanlar belirlenebildiğinden adayların yalnızca merkezi atamaları değil, kurumların yayımladığı ilanları da takip etmesi gerekiyor.
Geçmiş yıllardaki taban puanlar yeni yerleştirmeler için kesin bir ölçüt oluşturmuyor. Kontenjan sayısı, kadronun bulunduğu şehir, mezuniyet şartı ve aynı pozisyonu tercih eden adayların puanları yerleşme sonucunu etkiliyor.
KPSS ÖN LİSANS 70, 80 VE 90 PUANLA HANGİ MEMURLUKLAR TERCİH EDİLİR?
KPSS Ön Lisans P93 puanıyla memur olmak için bütün kamu kurumlarında geçerli 70, 80 veya 90 puan şeklinde sabit bir baraj bulunmuyor. Merkezi yerleştirmelerde adaylar puan üstünlüğüne göre sıralanırken kurumların kendi personel alımlarında farklı asgari puan koşulları uygulanabiliyor.
Adayların puanlarına göre değerlendirebileceği kadrolar şöyle:
70-79 puan: Mezuniyet şartının karşılanması halinde memur, tekniker, büro personeli, güvenlik görevlisi ve destek personeli kadroları takip edilebilir.
80-89 puan: Merkezi yerleştirmelerde ve kurumların sözleşmeli personel alımlarında açılan, adayın mezuniyetine uygun kadrolar tercih edilebilir.
90 ve üzeri puan: Adaylar puan üstünlüğüne dayalı yerleştirmelerde avantaj elde edebilir. Ancak kontenjan ve tercih yoğunluğu nedeniyle yüksek puanla atanma garantisi bulunmuyor.
2026 KPSS Ön Lisans sınavından önce gerçekleştirilen KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçları da kadrolar arasındaki puan farkını ortaya koydu. Ön lisans düzeyinde 828 kontenjanın tamamı dolarken en düşük yerleşme puanı 64,44542 oldu. Tekniker kadrolarında ise en düşük puan 71,34011, en yüksek puan 97,54887 olarak gerçekleşti.
Bu sonuçlar, her kadro için aynı puanın yeterli olmadığını gösteriyor. Ayrıca 2026/1 yerleştirmesinde 2024 KPSS puanları kullanıldı. Dolayısıyla bu rakamlar, 2026 KPSS Ön Lisans sınavına giren adayların yeni puanlarıyla yapılan bir yerleştirmeyi ifade etmiyor.
2026 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü ÖSYM'nin merkezi yerleştirme takvimine çevrildi. 2026 KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında planlanıyor.
Tercih döneminde yayımlanacak kılavuzda ön lisans mezunlarına ayrılan kontenjanlar, kadrolar, nitelik kodları ve başvuru şartları açıklanacak. Adaylar, KPSS P93 puanlarıyla öğrenim durumlarına uygun kadroları tercih edebilecek.
Özellikle 3001 nitelik kodu, herhangi bir ön lisans programından mezun olma şartını ifade ediyor. Bunun dışında teknikerlik, sağlık personeli ve diğer mesleki kadrolarda belirli ön lisans programlarından mezuniyet şartı aranabiliyor.
Adayların tercih yaparken mezun oldukları bölümün nitelik kodlarını, kadronun özel koşullarını ve varsa ek başvuru şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Geçmiş yerleştirmelerde oluşan taban puanlar fikir verse de yeni yerleştirmelerde aynı puanların oluşacağı garanti edilmiyor.