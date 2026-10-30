2026 KPSS Ön Lisans 50-59 puanla nereye girilir? P93 ile 70, 80 ve 90 puanla memur olunur mu?

ÖSYM'nin KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında ön lisans düzeyindeki kadrolarda en düşük yerleşme puanı 64,44542 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için açılan 828 kontenjanın tamamı doldu.

Bu sonuçlar, 50-59 puan aralığındaki adayların merkezi yerleştirmelerdeki seçeneklerinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Ancak kurumların kendi personel alımlarında farklı asgari puanlar belirlenebildiğinden adayların yalnızca merkezi atamaları değil, kurumların yayımladığı ilanları da takip etmesi gerekiyor.

Geçmiş yıllardaki taban puanlar yeni yerleştirmeler için kesin bir ölçüt oluşturmuyor. Kontenjan sayısı, kadronun bulunduğu şehir, mezuniyet şartı ve aynı pozisyonu tercih eden adayların puanları yerleşme sonucunu etkiliyor.