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        Haberler Bilgi Gündem 2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı ne zaman? LGS'ye kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı ne zaman? LGS'ye kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        LGS 2026 için geri sayım hızlanırken öğrenciler ve veliler "sınav ne zaman yapılacak?" sorusuna odaklandı. Sınav tarihi, kalan gün sayısı ve giriş belgesi sorgulama ekranına dair tüm detaylar netleşti. Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yaklaşırken heyecan arttı. Sınav tarihi, kaç gün kaldığı ve giriş belgelerinin nereden alınacağına ilişkin kritik bilgiler merak konusu oldu. Detaylar ve resmi ekran erişimi haberimizde.

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        LGS 2026 NE ZAMAN?

        A Milli Takım’ın Dünya Kupası maç programının LGS sınav günüyle çakışması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda sınav takviminde güncellemeye gidildiğini açıklamıştı. Yapılan düzenlemeyle birlikte 14 Haziran’da planlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi. Sınavın birinci oturumu saat 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak şekilde uygulanacak.

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        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        Fotoğraflı ve resmi onaylı LGS sınav giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “https://e-okul.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sınav günü giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda olurken, ayrıca geçerli bir kimlik belgesi de ibraz etmekle yükümlü olacak.

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        SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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