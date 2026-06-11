2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı ne zaman? LGS'ye kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!

Antalya'da, 10 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda, hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede otobüsün kaza anındaki hızının 95 kilometre olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden sürücünün "asli derecede... Daha Fazla Göster Antalya'da, 10 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda, hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede otobüsün kaza anındaki hızının 95 kilometre olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden sürücünün "asli derecede kusurlu" olduğu kanaatine varıldı (İHA) Daha Az Göster