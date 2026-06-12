Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 LGS SINAV TARİHİ: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı ne zaman? LGS'ye kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        LGS sınav tarihi 2026 : Liselere Geçiş Sistemi Sınavı ne zaman? LGS'ye kaç gün kaldı?

        LGS 2026 için geri sayım hızlanırken öğrenciler ve veliler "sınav ne zaman yapılacak?" sorusuna odaklandı. Sınav tarihi, kalan gün sayısı ve giriş belgesi sorgulama ekranına dair tüm detaylar netleşti. Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 16:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yaklaşırken heyecan arttı. Sınav tarihi, kaç gün kaldığı ve giriş belgelerinin nereden alınacağına ilişkin kritik bilgiler merak konusu oldu. Detaylar ve resmi ekran erişimi haberimizde.

        2

        LGS 2026 NE ZAMAN?

        A Milli Takım’ın Dünya Kupası maç programının LGS sınav günüyle çakışması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda sınav takviminde güncellemeye gidildiğini açıklamıştı. Yapılan düzenlemeyle birlikte 14 Haziran’da planlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi. Sınavın birinci oturumu saat 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak şekilde uygulanacak.

        3

        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        Fotoğraflı ve resmi onaylı LGS sınav giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “https://e-okul.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sınav günü giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda olurken, ayrıca geçerli bir kimlik belgesi de ibraz etmekle yükümlü olacak.

        4

        SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gölette kaybolan Metin'in cesedi bulundu; arkadaşları korkudan kimseye haber vermemiş

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde dün sulama göletinde kaybolan Metin Çağlayan'ın (13) bugün cansız bedeni bulundu. Yanındaki arkadaşlarının korktukları için kimseye haber vermediği, akşam saatlerinde Çağlayan'ın ailesinin soruları üzerine oğullarının kaybolduğunu söyledikleri belirtildi.(DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası