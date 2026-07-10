2026 LGS BOŞ KONTEJYAN VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI | 2026 LGS Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar Ne Zaman Açıklanacak?
2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli için kritik süreç tamamlandı. Uzun süredir devam eden sınav maratonunun ardından şimdi gözler, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlara çevrildi. Öğrenciler, istedikleri liselere yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek ve tercih sürecinin bir sonraki adımını planlamak için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2026 LGS Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar Ne Zaman Açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli için kritik süreç tamamlandı. Uzun süredir devam eden sınav maratonunun ardından şimdi gözler, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlara çevrildi. Öğrenciler, istedikleri liselere yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek ve tercih sürecinin bir sonraki adımını planlamak için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2026 LGS Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar Ne Zaman Açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ
2026 LGS kapsamında yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak. Öğrenciler, hangi liseye yerleştiklerini MEB’in resmi internet sitesi ve e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASINDAN SONRA NE OLACAK?
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç tamamen bitmiyor. Öğrenciler için ikinci bir şans anlamına gelen nakil süreci başlıyor.
1. ve 2. nakil başvuruları: 5 – 14 Ağustos 2026
Bu süreçte öğrenciler, boş kalan kontenjanlara göre yeniden tercih yapabilecek
Yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe komisyonları devreye girecek
LGS BOŞ KONTEJYANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 LGS kapsamında en çok merak edilen konulardan biri olan boş kontenjanların açıklanma tarihi netleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre:
LGS yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.