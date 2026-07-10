2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli için kritik süreç tamamlandı. Uzun süredir devam eden sınav maratonunun ardından şimdi gözler, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlara çevrildi. Öğrenciler, istedikleri liselere yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek ve tercih sürecinin bir sonraki adımını planlamak için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2026 LGS Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar Ne Zaman Açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.