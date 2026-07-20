2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? ÖSYM YKS TYT, AYT, YDT, üniversite tercih tarihleri ne zaman?

Adaylar ve veliler, tercih sürecine dair tüm detayları yakından takip ederken, üniversite kontenjanları, başarı sıralamaları ve taban puanlar da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğru tercih yapmanın büyük önem taşıdığı bu kritik dönemde, adayların bilinçli ve planlı hareket etmesi gerektiği vurgulanırken, tercih sürecine ilişkin gelişmeler şimdiden büyük bir ilgiyle izleniyor. Peki, 2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS TYT, AYT, YDT, üniversite tercih tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.