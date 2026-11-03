2027 YILI TRAFİK CEZALARI BELLİ OLDU! Yeniden değerleme oranı ile 2027 yılında trafik cezaları ne kadar olacak?
2027 trafik cezaları için beklenen zam oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Bu oran doğrultusunda kırmızı ışıkta geçme, hız sınırını aşma, seyir halinde telefon kullanma, alkollü araç kullanma ve emniyet kemeri takmama gibi trafik ihlallerinin 2027 yılı için hesaplanan yeni ceza tutarları belli oldu. Özellikle makas atma ve drift cezalarındaki yüksek rakamlar dikkat çekti. Peki, 2027 trafik cezaları ne kadar olacak? Kırmızı ışık, radar, telefon ve alkollü araç kullanma cezaları kaç TL'ye yükselecek? İşte 2027 zamlı trafik cezaları hesaplama tablosu…
2027 yılında uygulanacak trafik cezalarının yeni tutarları hesaplandı. TÜİK'in 3 Kasım 2026 Salı günü açıkladığı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileriyle yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda 1 Ocak 2027'den itibaren trafik ihlallerine uygulanacak para cezalarının ne kadar olacağı ortaya çıktı. Şubat 2026'da yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişiklikleriyle birçok trafik ihlalinin cezası artırılmıştı. Yeni yılda bu tutarların yeniden değerleme oranına göre güncellenmesiyle kırmızı ışık, hız sınırı aşma, telefonla konuşma ve emniyet şeridi ihlali gibi cezaların tutarları da yükselecek. Peki, 2027 trafik cezaları ne kadar olacak? Radar, telefon, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ve drift cezaları kaç TL'ye yükselecek? İşte 2027 trafik cezaları tablosu ve merak edilen ayrıntılar…
2027 TRAFİK CEZALARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
TÜİK'in 3 Kasım 2026 tarihinde açıkladığı verilere göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 12 aylık ortalamalara göre değişimi yüzde 27,83 oldu. Böylece 2027 yılı için yeniden değerleme oranının hesaplanmasında esas alınan veri netleşti.
Yeniden değerleme oranı, trafik cezaları dahil birçok idari para cezasının yıllık artışında kullanılıyor. Buna göre 2026 yılında 5 bin TL olan bir trafik cezası, yüzde 27,83 artış hesabıyla 6 bin 391,50 TL'ye ulaşıyor. Kesin uygulama tutarları ise ilgili mevzuattaki yuvarlama hükümlerine ve resmi tarifeye göre belirlenecek.
2027 TRAFİK CEZALARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Kasım 2026 tarihinde Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 12 aylık ortalamalara göre değişimi yüzde 27,83 oldu. Böylece 2027 yılı için yeniden değerleme oranının hesaplanmasında esas alınan veri netleşti.
Yeniden değerleme oranı, trafik cezaları dahil birçok idari para cezasının yıllık artışında kullanılıyor. Buna göre 2026 yılında 5 bin TL olan bir trafik cezası, yüzde 27,83 artış hesabıyla 6 bin 391,50 TL'ye ulaşıyor.
Ancak Cumhurbaşkanının harç ve vergilerde uygulanacak yeniden değerleme oranını artırma ve azaltma yetkisi bulunuyor. Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 13-19 aralığında belirlenen 2026 yılı enflasyon hedefine paralel olarak, enflasyonla mücadele amacıyla harçlarda ve motorlu taşıtlar vergisinde yeniden değerleme oranını yüzde 18,95 olarak belirledi.
2027 KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI KAÇ TL OLACAK?
2026 yılında kırmızı ışıkta geçmenin ilk ihlal için cezası 5 bin TL olarak uygulanıyor. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının esas alınması halinde 2027 yılında bu tutar yaklaşık 6 bin 392 TL'ye ulaşacak.
Kırmızı ışık ihlalinin tekrarlanması durumunda ise daha yüksek para cezaları ve sürücü belgesinin geri alınması gibi yaptırımlar uygulanabiliyor.
2027 TELEFONLA KONUŞMA CEZASI NE KADAR OLACAK?
Araç kullanırken cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarını elde kullanmanın ilk ihlal için cezası 2026 yılında 5 bin TL olarak uygulanıyor. Yeniden değerleme oranıyla yapılan hesaplamaya göre bu tutar 2027 yılında yaklaşık 6 bin 392 TL'ye yükselecek.
Aynı ihlalin belirli süre içerisinde tekrarlanması halinde daha yüksek cezalar uygulanabiliyor.
2027 EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI KAÇ TL OLACAK?
2026 yılında yapılan düzenlemeyle emniyet kemeri kullanmayan sürücü ve yolcular için 2 bin 500 TL idari para cezası belirlendi. Yüzde 27,83 yeniden değerleme oranıyla yapılan hesaplamada 2027 yılı cezası 3 bin 195,75 TL'ye ulaşıyor.
Emniyet kemeri kuralının tekrarlanan ihlallerinde sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması da söz konusu olabiliyor.
2027 ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR OLACAK?
Alkollü araç kullanma cezası, ihlalin tekrarlanma durumuna göre değişiyor. İlk ihlal için 2026 yılında uygulanan 25 bin TL'lik idari para cezası, yüzde 27,83 artışla yaklaşık 31 bin 958 TL olarak hesaplanıyor.
Alkollü araç kullanma ihlalinde para cezasının yanı sıra sürücü belgesinin geri alınması gibi yaptırımlar da uygulanıyor.
2027 MAKAS ATMA VE DRİFT CEZASI NE KADAR OLACAK?
Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlaller arasında yer alan makas atma ve drift yapma cezaları, 2026 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle önemli ölçüde artırıldı.
Makas atmanın 90 bin TL olan cezası, yeniden değerleme hesabına göre 2027'de 115 bin 47 TL'ye ulaşıyor. Drift yapma cezası ise 140 bin TL'den 178 bin 962 TL'ye yükseliyor.
Bu ihlallerde idari para cezalarının yanında sürücü belgesinin geri alınması ve aracın trafikten menedilmesi gibi yaptırımlar da uygulanabiliyor.
2027 YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?
2026 yılında yürürlükte bulunan ceza tutarlarına yüzde 27,83 yeniden değerleme oranı uygulanarak hazırlanan 2027 hesaplamaları şöyle:
2027 RADAR VE HIZ SINIRI AŞMA CEZALARI NE KADAR OLACAK?
Şubat 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle hız ihlallerinde ceza sistemi değiştirildi. Hız sınırının yüzde kaç aşıldığı yerine, kaç kilometre/saat aşıldığına göre kademeli ceza uygulanmaya başlandı.
Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşan sürücüler için yüzde 27,83 artışla hesaplanan 2027 tutarları şöyle:
Yerleşim yeri dışında hız sınırı ihlallerinin ceza kademeleri farklı uygulanıyor. Hız sınırını 11-15 km/sa aşan sürücüler için en düşük ceza yaklaşık 2 bin 557 TL, 71 km/sa ve üzerinde aşanlar için ise en yüksek ceza 38 bin 349 TL olarak hesaplanıyor.
2027 TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
2027 yılı için hesaplanan trafik cezalarının 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanması öngörülüyor. İdari para cezaları, ilgili mevzuat uyarınca yıllık yeniden değerleme oranında artırılıyor.
Kesin ceza tutarları, resmi düzenlemeler ve uygulamada geçerli yuvarlama kuralları doğrultusunda netleşecek.
TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NE KADAR?
Trafik idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi halinde yüzde 25 erken ödeme indirimi uygulanıyor.
Örneğin yüzde 27,83 artışla hesaplanan 6 bin 391,50 TL'lik bir ceza, yüzde 25 indirim uygulandığında yaklaşık 4 bin 793,63 TL'ye düşüyor.
Trafik cezaları, e-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi üzerinden sorgulanabiliyor.