2027 TRAFİK CEZALARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Kasım 2026 tarihinde Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 12 aylık ortalamalara göre değişimi yüzde 27,83 oldu. Böylece 2027 yılı için yeniden değerleme oranının hesaplanmasında esas alınan veri netleşti.

Yeniden değerleme oranı, trafik cezaları dahil birçok idari para cezasının yıllık artışında kullanılıyor. Buna göre 2026 yılında 5 bin TL olan bir trafik cezası, yüzde 27,83 artış hesabıyla 6 bin 391,50 TL'ye ulaşıyor.

Ancak Cumhurbaşkanının harç ve vergilerde uygulanacak yeniden değerleme oranını artırma ve azaltma yetkisi bulunuyor. Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 13-19 aralığında belirlenen 2026 yılı enflasyon hedefine paralel olarak, enflasyonla mücadele amacıyla harçlarda ve motorlu taşıtlar vergisinde yeniden değerleme oranını yüzde 18,95 olarak belirledi.