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        Haberler Bilgi 21 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dün akşamın reyting sıralaması belli oldu! ABC1, AB ve Total'de hangi yapım zirvede, Uzak Şehir mi, Altı Üstü İstanbul mu?

        21 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dün akşamın reyting sıralaması belli oldu! ABC1, AB ve Total'de hangi yapım zirvede, Uzak Şehir mi, Altı Üstü İstanbul mu?

        21 Eylül 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul ve TRT 1'de Evlilik Güzeldir dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Çirkin dizisi ile Show TV'de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. NOW TV'de ise Cenazemize Hoş Geldiniz filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, Pazartesi akşamının reyting yarışında hangi yapım zirvede yer aldı? İşte 21 Eylül 2026 Pazartesi reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 19:34 Güncelleme:
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        21 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir ve MasterChef Türkiye izlenme mücadelesinde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Çirkin, Güldür Güldür Show ve Cenazemize Hoş Geldiniz filmi de dün akşam izleyicilerle buluşan yapımlar arasındaydı. Peki, 21 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, dün akşam reytinglerde kim birinci oldu? İşte 21 Eylül Pazartesi Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları sıralaması..

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        21 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        21 Eylül 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Total'de ilk sırada ATV'de yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisi yer aldı. AB ve ABC1'de ise Kanal D'de ekrana gelen Uzak Şehir dizisi zirveye yerleşti.

        İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki resmi sıralama;

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        21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Uzak Şehir — Kanal D

        Altı Üstü İstanbul — ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

        Altı Üstü İstanbul (Özet) — ATV

        Uzak Şehir (Özet) — Kanal D

        Evlilik Güzeldir — TRT 1

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber — NOW

        MasterChef Türkiye — TV8

        Esra Erol'da — ATV

        ATV Ana Haber — ATV

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        21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        Uzak Şehir — Kanal D

        Altı Üstü İstanbul — ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

        Uzak Şehir (Özet) — Kanal D

        Evlilik Güzeldir — TRT 1

        MasterChef Türkiye — TV8

        Altı Üstü İstanbul (Özet) — ATV

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber — NOW

        Esra Erol'da — ATV

        Evlilik Güzeldir (Özet) — TRT 1

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        21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Altı Üstü İstanbul — ATV

        Uzak Şehir — Kanal D

        Uzak Şehir (Özet) — Kanal D

        Altı Üstü İstanbul (Özet) — ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

        Esra Erol'da — ATV

        ATV Ana Haber — ATV

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber — NOW

        Evlilik Güzeldir — TRT 1

        MasterChef Türkiye — TV8

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