21 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dün akşamın reyting sıralaması belli oldu! ABC1, AB ve Total'de hangi yapım zirvede, Uzak Şehir mi, Altı Üstü İstanbul mu?
21 Eylül 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul ve TRT 1'de Evlilik Güzeldir dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Çirkin dizisi ile Show TV'de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. NOW TV'de ise Cenazemize Hoş Geldiniz filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, Pazartesi akşamının reyting yarışında hangi yapım zirvede yer aldı? İşte 21 Eylül 2026 Pazartesi reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...
21 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir ve MasterChef Türkiye izlenme mücadelesinde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Çirkin, Güldür Güldür Show ve Cenazemize Hoş Geldiniz filmi de dün akşam izleyicilerle buluşan yapımlar arasındaydı. Peki, 21 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, dün akşam reytinglerde kim birinci oldu? İşte 21 Eylül Pazartesi Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları sıralaması..
21 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Eylül 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Total'de ilk sırada ATV'de yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisi yer aldı. AB ve ABC1'de ise Kanal D'de ekrana gelen Uzak Şehir dizisi zirveye yerleşti.
İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki resmi sıralama;
21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir — Kanal D
Altı Üstü İstanbul — ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Altı Üstü İstanbul (Özet) — ATV
Uzak Şehir (Özet) — Kanal D
Evlilik Güzeldir — TRT 1
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber — NOW
MasterChef Türkiye — TV8
Esra Erol'da — ATV
ATV Ana Haber — ATV
21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir — Kanal D
Altı Üstü İstanbul — ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Uzak Şehir (Özet) — Kanal D
Evlilik Güzeldir — TRT 1
MasterChef Türkiye — TV8
Altı Üstü İstanbul (Özet) — ATV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber — NOW
Esra Erol'da — ATV
Evlilik Güzeldir (Özet) — TRT 1
21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Altı Üstü İstanbul — ATV
Uzak Şehir — Kanal D
Uzak Şehir (Özet) — Kanal D
Altı Üstü İstanbul (Özet) — ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Esra Erol'da — ATV
ATV Ana Haber — ATV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber — NOW
Evlilik Güzeldir — TRT 1
MasterChef Türkiye — TV8