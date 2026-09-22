21 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dün akşamın reyting sıralaması belli oldu! ABC1, AB ve Total'de hangi yapım zirvede, Uzak Şehir mi, Altı Üstü İstanbul mu?

21 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir ve MasterChef Türkiye izlenme mücadelesinde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Çirkin, Güldür Güldür Show ve Cenazemize Hoş Geldiniz filmi de dün akşam izleyicilerle buluşan yapımlar arasındaydı. Peki, 21 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, dün akşam reytinglerde kim birinci oldu? İşte 21 Eylül Pazartesi Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları sıralaması..