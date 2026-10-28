28 EKİM BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? 28-29 Ekim 2026 bugün ve yarın bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü, saat kaça kadar açık? Bankaların çalışma saatleri

Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri ve para transferi işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği merak konusu oldu. 28 Ekim Çarşamba günü banka şubelerinde para yatırma, para çekme, hesap açma ve diğer işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, bankaların saat kaça kadar hizmet vereceğini araştırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil takviminin devreye girmesi, banka şubelerinin mesai saatlerini ve elektronik para transferlerini de etkiliyor. Peki, 28 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim 2026 bugün ve yarın bankalar çalışıyor mu, saat kaça adar açık, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte merak edilenler...