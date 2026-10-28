28 EKİM BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? 28-29 Ekim 2026 bugün ve yarın bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü, saat kaça kadar açık? Bankaların çalışma saatleri
28 Ekim 2026 Çarşamba günü bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Banka şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, kamu ve özel bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. Özellikle Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi'nin mesai saatleri sorgulanıyor. Peki, 28 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim 2026 bugün ve yarın bankalar yarım gün mü, saat kaça kadar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte 28-29 Ekim 2026 bankaların çalışma saatleri ve para transferi işlemlerine ilişkin ayrıntılar...
Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri ve para transferi işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği merak konusu oldu. 28 Ekim Çarşamba günü banka şubelerinde para yatırma, para çekme, hesap açma ve diğer işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, bankaların saat kaça kadar hizmet vereceğini araştırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil takviminin devreye girmesi, banka şubelerinin mesai saatlerini ve elektronik para transferlerini de etkiliyor. Peki, 28 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim 2026 bugün ve yarın bankalar çalışıyor mu, saat kaça adar açık, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte merak edilenler...
28 EKİM BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü bankalar yarım gün açık olacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim boyunca devam edecek.
Bu nedenle kamu ve özel bankaların şubelerinde sabah saatlerinde normal mesai düzeni uygulanacak. Öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle banka şubeleri kapanacak.
28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
28 Ekim Çarşamba günü bankalar saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Ancak şubelerin son işlem kabul saatleri, bankaların kendi uygulamalarına göre farklılık gösterebilecek.
Bankada para yatırma, para çekme, kredi işlemleri veya hesap açma gibi işlemler gerçekleştirmek isteyenlerin sabah saatlerini tercih etmesi gerekiyor.
Özellikle saat 13.00'e yakın gerçekleştirilecek işlemlerde, ilgili banka şubesinin son işlem kabul saatinin kontrol edilmesi önem taşıyor.
29 EKİM 2026 BANKALAR AÇIK MI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar tam gün kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında kamu ve özel bankaların şubelerinde normal mesai yapılmayacak.
Şubeden gerçekleştirilmesi gereken işlemler için bir sonraki iş gününün beklenmesi gerekecek.
ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri kullanılabilecek. Ancak gerçekleştirilen işlemlerin tamamlanma süresi, işlem türüne göre değişebilecek.
28 EKİM'DE EFT YAPILIR MI, SAAT KAÇA KADAR?
28 Ekim Çarşamba günü EFT işlemleri yarım günlük çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilebilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı çalışma düzenine göre EFT sistemi, normal iş günlerinde 08.30-17.30 saatleri arasında çalışırken yarım iş günlerinde saat 13.00'e kadar açık kalıyor.
Bu nedenle 28 Ekim'de standart EFT işlemlerinin saat 13.00'ten önce tamamlanması gerekiyor. Ancak bankaların müşterileri için uyguladığı son EFT gönderim saatleri daha erken olabileceğinden işlemlerin son dakikaya bırakılmaması önem taşıyor.
28 EKİM'DE YAPILAN EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?
28 Ekim Çarşamba günü bankaların EFT kabul saatleri içerisinde gerçekleştirilen işlemler, normal koşullarda aynı gün alıcının hesabına geçebilecek.
Ancak saat 13.00'ten sonra verilen standart EFT talimatları, resmi tatil nedeniyle beklemeye alınabilecek. Bu işlemler, ilk normal iş günü olan 30 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.
28 VE 29 EKİM'DE FAST VE HAVALE YAPILIR MI?
Cumhuriyet Bayramı tatilinde standart EFT işlemlerinden farklı olarak FAST ve havale hizmetleri kullanılabilecek.
Aynı banka içerisindeki hesaplar arasında yapılan havale işlemleri, bankaların dijital kanalları üzerinden genellikle günün her saatinde gerçekleştirilebiliyor.
Farklı bankalar arasındaki para transferlerinde kullanılan FAST sistemi ise resmi tatiller dahil haftanın 7 günü 24 saat çalışıyor.