29 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

Cumartesi gününü televizyonda karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, gün boyunca ekranlara gelecek yapımları merak ediyor. Özellikle ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışları araştırılıyor. Kanalların 29 Ağustos 2026 TV yayın akışları yayınlandı. Gündüz ağırlıklı olarak dizilerin tekrar bölümleri ve gündüz kuşağı programları yayınlanacakken, akşam saatlerinde filmler ve yarışma programları izleyiciyle buluşacak. Peki bugün televizyonda neler var, hangi kanalda, saat kaçta ne yayınlanacak? İşte 29 Ağustos 2026 Cumartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı...