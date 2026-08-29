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        Haberler Bilgi 29 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        29 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışında bugün hangi dizi, film, program ve yarışmaların yer aldığı araştırılıyor. Kanalların 29 Ağustos 2026 TV yayın akışı belli oldu. Buna göre gün içerisinde dizi tekrarları, sinema filmleri, eğlence ve gündüz kuşağı programları yayınlanırken, akşam saatlerinde ise birbirinden farklı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? İşte 29 Ağustos 2026 Cumartesi Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        1

        Cumartesi gününü televizyonda karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, gün boyunca ekranlara gelecek yapımları merak ediyor. Özellikle ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışları araştırılıyor. Kanalların 29 Ağustos 2026 TV yayın akışları yayınlandı. Gündüz ağırlıklı olarak dizilerin tekrar bölümleri ve gündüz kuşağı programları yayınlanacakken, akşam saatlerinde filmler ve yarışma programları izleyiciyle buluşacak. Peki bugün televizyonda neler var, hangi kanalda, saat kaçta ne yayınlanacak? İşte 29 Ağustos 2026 Cumartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Zembilli

        09:00 – Aile Saadeti

        11:00 – Var Mısın Yok Musun

        13:50 – Görevimiz Tatil

        16:00 – Altı Üstü İstanbul

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Orman Çocuğu

        22:20 – Altı Üstü İstanbul

        01:20 – Gizli Görev

        03:30 – Aldatmak

        05:30 – Bir Gece Masalı

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Küçük Ağa

        08:30 – Konuştukça

        09:45 – Magazin D Cumartesi

        13:00 – Sonsuza Dek Nedime

        15:00 – Daha 17

        18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 – Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

        21:45 – İki Tez Arasında

        00:45 – Amerika'nın Batışı

        02:15 – Amerika'nın Batışı

        03:45 – Müzik Arası

        04:50 – Kuzey Güney

        4

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 – Kirli Sepeti

        11:15 – Şevkat Yerimdar

        14:00 – Ben Leman

        16:30 – Karagül

        19:00 – NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 – Atatürk

        22:45 – Şevkat Yerimdar

        23:15 – Futbol Merkezi Süper Lig

        01:00 – Atatürk

        03:45 – İnadına Aşk

        05:00 – Yasak Elma

        06:00 – Şahane Hayatım

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Yeni Gelin

        08:00 – Keloğlan

        10:00 – Cumartesi Sürprizi

        13:00 – İnatçı

        15:00 – Muhtemel Aşk

        18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        00:15 – Ip Man: Son Dövüş

        02:00 – Muhtemel Aşk

        04:15 – İnatçı

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:30 – Benim Tatlı Yalanım

        10:30 – Yüksek Sosyete

        12:15 – Doğanın Kanunu

        15:00 – En Güzel Bölüm

        15:30 – Sevdiğim Sensin

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Uncharted Kayıp Miras

        22:30 – Uncharted Kayıp Miras

        00:30 – Sevdiğim Sensin

        03:00 – Güzel Köylü

        05:00 – Erkenci Kuş

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:08 – İstiklal Marşı

        06:10 – Hayallerinin Peşinde

        06:55 – Kalk Gidelim

        09:40 – Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu

        11:05 – Kod Adı Kırlangıç

        14:20 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        15:30 – Taşacak Bu Deniz

        19:00 – Ana Haber

        20:00 – Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

        23:45 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:00 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:15 – Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

        04:15 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 – Tuzak

        08:00 – Oynat Bakalım

        08:30 – Gençlik Rüzgarı

        10:00 – Gazete Magazin

        15:30 – Şanslı Pasaport

        17:00 – MasterChef Türkiye

        20:00 – MasterChef Türkiye

        00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01:30 – Gazete Magazin

        04:00 – Gençlik Rüzgarı

        05:00 – Dizi

        9

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