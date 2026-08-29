29 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı
Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışında bugün hangi dizi, film, program ve yarışmaların yer aldığı araştırılıyor. Kanalların 29 Ağustos 2026 TV yayın akışı belli oldu. Buna göre gün içerisinde dizi tekrarları, sinema filmleri, eğlence ve gündüz kuşağı programları yayınlanırken, akşam saatlerinde ise birbirinden farklı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? İşte 29 Ağustos 2026 Cumartesi Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı...
Cumartesi gününü televizyonda karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, gün boyunca ekranlara gelecek yapımları merak ediyor. Özellikle ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışları araştırılıyor. Kanalların 29 Ağustos 2026 TV yayın akışları yayınlandı. Gündüz ağırlıklı olarak dizilerin tekrar bölümleri ve gündüz kuşağı programları yayınlanacakken, akşam saatlerinde filmler ve yarışma programları izleyiciyle buluşacak. Peki bugün televizyonda neler var, hangi kanalda, saat kaçta ne yayınlanacak? İşte 29 Ağustos 2026 Cumartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 – Zembilli
09:00 – Aile Saadeti
11:00 – Var Mısın Yok Musun
13:50 – Görevimiz Tatil
16:00 – Altı Üstü İstanbul
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Orman Çocuğu
22:20 – Altı Üstü İstanbul
01:20 – Gizli Görev
03:30 – Aldatmak
05:30 – Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Küçük Ağa
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Sonsuza Dek Nedime
15:00 – Daha 17
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 – Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi
21:45 – İki Tez Arasında
00:45 – Amerika'nın Batışı
02:15 – Amerika'nın Batışı
03:45 – Müzik Arası
04:50 – Kuzey Güney
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 – Kirli Sepeti
11:15 – Şevkat Yerimdar
14:00 – Ben Leman
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Atatürk
22:45 – Şevkat Yerimdar
23:15 – Futbol Merkezi Süper Lig
01:00 – Atatürk
03:45 – İnadına Aşk
05:00 – Yasak Elma
06:00 – Şahane Hayatım
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Yeni Gelin
08:00 – Keloğlan
10:00 – Cumartesi Sürprizi
13:00 – İnatçı
15:00 – Muhtemel Aşk
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 – Ip Man: Son Dövüş
02:00 – Muhtemel Aşk
04:15 – İnatçı
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Benim Tatlı Yalanım
10:30 – Yüksek Sosyete
12:15 – Doğanın Kanunu
15:00 – En Güzel Bölüm
15:30 – Sevdiğim Sensin
19:00 – Star Haber
20:00 – Uncharted Kayıp Miras
22:30 – Uncharted Kayıp Miras
00:30 – Sevdiğim Sensin
03:00 – Güzel Köylü
05:00 – Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 – İstiklal Marşı
06:10 – Hayallerinin Peşinde
06:55 – Kalk Gidelim
09:40 – Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
11:05 – Kod Adı Kırlangıç
14:20 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
15:30 – Taşacak Bu Deniz
19:00 – Ana Haber
20:00 – Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
23:45 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:15 – Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
04:15 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 – Tuzak
08:00 – Oynat Bakalım
08:30 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
15:30 – Şanslı Pasaport
17:00 – MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye
00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01:30 – Gazete Magazin
04:00 – Gençlik Rüzgarı
05:00 – Dizi