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        Haberler Bilgi Yaşam 29 Ekim 1923'te ne oldu, Cumhuriyet nasıl ilan edildi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlam ve önemi:

        29 Ekim 1923'te ne oldu, Cumhuriyet nasıl ilan edildi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlam ve önemi:

        Millî Mücadele'nin zaferle taçlanmasının eseri olan Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı anmak ve anlamak için her sene çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gelecek nesillere bayram olarak armağan edilmiştir. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ne oldu, Cumhuriyet nasıl ilan edildi? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlam ve önemi ile ilgili detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 21:02 Güncelleme:
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önemi ve anlamıyla araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın ardından, 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan edilmesiyle Türk milleti kendi kendini yönetme hakkını kazanmıştır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk'ün mirasını yaşatmanın yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlam ve önemi nedir?

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        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl ülke genelinde büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’nın ardından, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle Türkiye’nin yönetim şekli cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Millî egemenliğin, bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi olan bu önemli tarih, Türk milletinin kendi geleceğini belirleme iradesini ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor.

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        29 EKİM 1923'TE NE OLDU?

        Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gelecek nesillere bayram olarak armağan edilmiştir.

        Cumhuriyet ise; halkın egemenliği kendi elinde bulundurduğu ve belirli süreçler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile bu egemenliğini kullandığı yönetim biçimidir.

        24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı ve Türk devletinin bağımsızlığı kabul edildi. İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 1923'te Ankara, Türkiye'nin başkenti oldu. Yeni rejim adı ve devlet başkanı seçimine kadar Devlet Başkanlığı görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa tarafından yürütüldü.

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        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti ilan etmesi ile birlikte her sene 29 Ekim, Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milli bayram olarak kutlanıyor.

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