29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'a Doodle oldu! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kaçıncı yılı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünde kutlanıyor. Google, özel günler için hazırladığı Doodle tasarımlarıyla Cumhuriyet Bayramı'nı ana sayfasını taşıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etti. Bu tarih, Türkiye'nin yönetim biçiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak tarihe geçti. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kaçıncı yılı? İşte 29 Ekim'in tarihçesi...
Türkiye genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler, etkinlikler ve çeşitli kutlamalar düzenleniyor. Bu kapsamda Google bu önemli günü hazırladığı doodle ile ana sayfasına taşıdı. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kaçıncı yılı? 29 Ekim'in anlam ve önemi nedir? İşte Cumhuriyet'in ilan edildiği tarih...
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI GOOGLE DOODLE OLDU
Google, önemli günleri ve tarihî olayları ana sayfasında özel tasarımlarla anmak için Doodle uygulamasını kullanıyor. Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan tasarımlar da Türkiye'deki kullanıcıların dikkatini çekiyor. Doodle üzerine tıklayan kullanıcılar, ilgili gün veya konu hakkında arama sonuçlarına ve bilgilere ulaşabiliyor.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN KAÇINCI YILI?
Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. 2026 yılında Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 103 yıl geçmiş oldu. Bu nedenle 29 Ekim 2026, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü olarak kutlanıyor.
CUMHURİYET NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?
Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edildi. Yapılan anayasa değişikliğiyle devletin yönetim biçimi cumhuriyet olarak belirlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aynı gün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
29 Ekim, daha sonra Cumhuriyet Bayramı olarak kabul edildi ve her yıl millî bayram olarak kutlanmaya başlandı. Bugün Türkiye'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlenen törenlerle Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü anılıyor.