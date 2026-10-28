29 EKİM İSTANBUL KONSERLERİ 2026: Ücretsiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konserleri nerede, saat kaçta, hangi ilçede kim sahne alacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konserler düzenlenecek. 29 Ekim İstanbul konserleri 2026 takvimi belli oldu. Buna göre Simge, Deniz Seki, Murat Dalkılıç, Selçuk Balcı, Alişan, Edis, Fatma Turgut, Melek Mosso ve daha birçok isim megakentin farklı ilçelerinde sahne alacak. Peki ücretsiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konserleri nerede yapılacak, konserler saat kaçta başlayacak ve hangi ilçede kim sahne alacak? İşte ilçe ilçe ücretsiz 29 Ekim İstanbul konser takvimi!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 29 Ekim İstanbul konserleri 2026 programı da belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerinin düzenlediği etkinliklerde vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. İlçe ilçe hazırlanan programlar paylaşıldı. Buna göre Simge, Deniz Seki, Murat Dalkılıç, Selçuk Balcı, Alişan, Edis, Fatma Turgut, Melek Mosso ve daha birçok sanatçı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için farklı ilçelerde ücretsiz olarak sahne alacak. Peki, 29 Ekim İstanbul konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte ücretsiz 29 Ekim İstanbul konser takvimi ile sahne alacak sanatçıların listesi, etkinlik yerleri ve saatleri!
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İSTANBUL KONSER VE ETKİNLİK PROGRAMI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü için İstanbul'da düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinlikler belli oldu. Megakentte Cumhuriyet Bayramı coşkusu Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçeye yayılacak.
29 Ekim İstanbul konserleri 2026 kapsamında kentin birçok ilçesinde sevilen sanatçılar sahneye çıkacak.
ÜCRETSİZ 29 EKİM İSTANBUL KONSERLERİ 2026
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenecek konserler şöyle:
AVCILAR – MARY JANE KONSERİ
Avcılar Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Mary Jane hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 21:00 | Avcılar, Havuz Meydanı
BAHÇELİEVLER - MELA BEDEL KONSERİ
Bahçelievler Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Mela Bedel hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 20:00 | Bahçelievler, Milli Egemenlik Parkı
BAHÇEŞEHİR – ALİŞAN KONSERİ
Bahçeşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Alişan, sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik dolu bir akşam yaşatacak.
Saat & Yer: 20.00 | Gölet Sahnesi
BAKIRKÖY – MELEK MOSSO KONSERİ
Bakırköy Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında güçlü ses Melek Mosso hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 20:30 | Bakırköy, Cumhuriyet Meydanı
BAYRAMPAŞA – EKİN UZUNLAR KONSERİ
Bayrampaşa Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sevilen sanatçı Ekin Uzunlar hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 20:30 | Bayrampaşa Adapark Amfi Tiyatro
BEŞİKTAŞ – GECE YOLCULARI KONSERİ
Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında sevilen müzik grubu Gece Yolcuları, Barbaros Meydanı'nda hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 20.00 | Barbaros Meydanı
FATİH – MERT DEMİR & SİMGE KONSERİ
İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında pop müziğin sevilen isimleri Mert Demir & Simge hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 18:00 (Kapı Açılış) | Yenikapı Etkinlik Alanı
ADALAR – KOLİVA KONSERİ
Adalar Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 20:00 | Büyükada, Çınar Meydanı
ATAŞEHİR – SİNAN AKÇİL KONSERİ
Ataşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sinan Akçil hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 21:00 | Ataşehir, Cumhuriyet Meydanı
ÇEKMEKÖY – FATMA TURGUT KONSERİ
Çekmeköy Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında başarılı rock sanatçısı Fatma Turgut hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 21:00 | Çekmeköy, Taşdelen Eski Lunapark Alanı
ÇEKMEKÖY – DENİZ SEKİ KONSERİ
Çekmeköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sevilen sanatçı Deniz Seki hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 18.30 | Ömerli Minimall AVM Otoparkı
KARTAL – SELÇUK BALCI KONSERİ
Kartal Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı sahne alacak.
Saat & Yer: 20.00 | Kartal Meydanı
MALTEPE – ADAMLAR KONSERİ
Maltepe Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında alternatif rock müziğin sevilen grubu Adamlar hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 20:00 | Maltepe, Cumhuriyet Meydanı
PENDİK – MURAT DALKILIÇ KONSERİ
Pendik Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 20:00 | Pendik Sahil Alanı
SANCAKTEPE – ZÜLFÜ LİVANELİ KONSERİ
Sancaktepe Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında usta sanatçı Zülfü Livaneli hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 20:00 | Sancaktepe, Meydan Park
SİLİVRİ – BERKSAN KONSERİ
Silivri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında pop müziğin sevilen isimlerinden Berksan sahne alacak.
Saat & Yer: 20.00 | Silivri Sahil
ŞİLE – TUĞBA YURT KONSERİ
Şile Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sevilen sanatçı Tuğba Yurt hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 21:30 | Şile Atatürk Meydanı
TUZLA – EDİS KONSERİ
Tuzla Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında pop müziğin sevilen ismi Edis hayranlarıyla buluşacak.
Saat & Yer: 20:30 | Tuzla Sahil Meydanı
ÜCRETSİZ İSTANBUL 29 EKİM ETKİNLİKLERİ 2026
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kentin dört bir yanına yayılan, konserlerden tiyatroya, söyleşilerden film gösterimlerine kadar zengin içerikli ve tamamen ücretsiz etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.
Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları, Beyoğlu Sineması, Müze Gazhane, Metrohan, Şişli Atatürk Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi gibi noktalarda gerçekleşecek kutlamalarla İstanbul, Cumhuriyet’in 102. yıl coşkusunu doruklarda yaşayacak.
MEYDANLAR YILDIZLAR GEÇİDİNE SAHNE OLACAK
Kutlamalar kapsamında Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları’nda eş zamanlı konserler başlayacak. Beşiktaş Meydanı’nda saat 19.30’da “Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları” Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker ve Zuhal Olcay gibi usta isimleri ağırlayacak. Konser öncesinde ise Adım Anadolu Dans Topluluğu, Cumhuriyet’in çok sesliliğini yansıtan özel bir gösteri sunacak.
Bağcılar Meydanı’nda ise yine 19.30’da İlyas Yalçıntaş ve Ahiyan sahne alarak İstanbullularla buluşacak.
KÜLTÜR SANAT ŞÖLENİ
İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim’de tüm sahnelerindeki oyunları halka ücretsiz sunarak sanatı bayram coşkusuna dahil edecek. Beyoğlu Sineması, “Bir Cumhuriyet Şarkısı”, “Atatürk” ve “Atatürk 2” filmlerini ücretsiz gösterime açacak.
Müze Gazhane’de ise Ankara’nın başkent oluşunun ilk on yılını ele alan “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” sergisi, 30 Ekim’de özel bir tur ve söyleşi ile devam edecek ve sergi, 22 Mart 2026’ya kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
TARİHİ MEKANLARDA CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ
İBB Kütüphane, Cumhuriyet’in düşünsel ve kültürel mirasını tarihi mekanlara taşıyor. Metrohan’da 27 Ekim’de “Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ulaşım” ve 29 Ekim’de Ersin Kalaycıoğlu ve Mehmet Ö. Alkan’ın katılımlarıyla “Cumhuriyet Düşüncesi” konulu söyleşiler düzenlenecek. Şişli Atatürk Müzesi’nde 28 Ekim’de “Atatürk Evleri” üzerine bir oturum yapılacak. Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi) ise “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” söyleşisinin yanı sıra, çocuklara yönelik “Cumhuriyet’in Hatıra Defteri” ve “Cumhuriyet’in Sesleri” gibi özel atölyelere ev sahipliği yapacak. Ayrıca hafta boyunca Cumhuriyet Müzesi ve Şişli Atatürk Müzesi’nde rehberli turlar düzenlenecek.
ÖZEL GEZİ ROTASI
İBB Turizm, 29 Ekim’de Şişli Atatürk Müzesi ve Taksim Cumhuriyet Müzesi rotalı özel gezi turları düzenleyerek, ziyaretçilere Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına tanıklık etme fırsatı sunacak. Gezi programlarına kayıtlar İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek. Konserler, film gösterimleri, sergi turları, müze turları, söyleşiler, çocuk atölyeleri ve kültür gezilerinin yer aldığı bu kapsamlı 29 Ekim programına tüm İstanbullular davetli.
PROGRAM
29 Ekim Çarşamba
11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
12.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Hatıra Defteri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
14.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Sesleri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
17.00 Söyleşi: “Cumhuriyet Düşüncesi, İlanı ve 102 Yıllık Serencamı” – Ersin Kalaycıoğlu / Metrohan
18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Şişli Atatürk Müzesi
18.00 Sergi Turu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
19.00 Söyleşi: “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” – Eray Yılmaz / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi
19.00 Söyleşi: “Kimsesizlerin Kimsesi Olarak Kurucu Değerler ve Siyasal Krizler Ortamında Cumhuriyet’in İlanı: 102. Yılında Cumhuriyet’e Bakışlar” – Mehmet Ö. Alkan / Metrohan
19.00 Film Gösterimi: Bir Cumhuriyet Şarkısı / Beyoğlu Sineması
Beşiktaş Meydanı
19.40 DJ Ersin Şov / Beşiktaş Meydanı
20.35 Adım Anadolu Dans Topluluğu
21.45 “Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları” Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay
Bağcılar Meydanı
19.40 DJ Performans
20.35 Ahiyan
22.20 İlyas Yalçıntaş
30 Ekim Perşembe
11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
15.00 Film Gösterimi: Atatürk / Beyoğlu Sineması
31 Ekim Cuma
15.00 Film Gösterimi: Atatürk 2 / Beyoğlu Sineması
CUMHURİYET BAYRAMI’NDA MÜZELER ÜCRETSİZ
İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı önemli hafıza ve kültür mekânları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda misafirlerini tüm gün ücretsiz ağırlayacak. T.C. vatandaşları, İstanbul’un tarihî zenginliklerini barındıran Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk’ü ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin müze girişlerinde kimliklerini ibraz etmeleri ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kodu göstermeleri yeterli olacak. Yerebatan Sarnıcı’nda ücretsiz giriş uygulaması 19.30-22.00 saatleri arasında geçerli olmayacak.
İSTANBUL KİTAPÇISI’NDA MUSTAFA BALBAY OKURLARIYLA BULUŞUYOR
Cumhuriyet coşkusu imza günleri ve söyleşilerle de devam ediyor. Gazeteci-yazar Mustafa Balbay, 29 Ekim Salı günü saat 14.00’te İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde okurlarıyla bir araya gelecek. Balbay, yeni kitabı “Asla Vazgeçme” üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek ve ardından kitaplarını imzalayacak. Ayrıca, kitapseverler için “Asla Vazgeçme” kitabında 25 – 29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kitapçısı şubelerinde yüzde 20 indirim uygulanacak.
KEMERBURGAZ KENT ORMANI’NDA KIRMIZI BEYAZ EĞLENCE COŞKUSU
Boğaziçi Yönetim AŞ organizasyonuyla Kemerburgaz Kent Ormanı, Cumhuriyet’in 102. yılını coşkulu bir etkinlikle kutlayacak. 29 Ekim’de ziyaretçilere bayrak dağıtımıyla başlayacak programda alan kırmızı-beyaz renklere bürünecek. Sahnebüs’ün kurulacağı alanda animasyon yarışmaları ve bando performansı kutlamalara renk katacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı desteğiyle kurulan oyun alanlarında Langırt, Air Hockey, Mini Golf gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Barfiks Challenge ve Subsoccer gibi yarışmalarla tüm yaş grupları eğlence dolu bir gün geçirecek.
BAHÇE MARKET’TEN CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL İNDİRİM FIRSATI
İBB iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye bağlı Bahçe Market, 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir indirim kampanyasıyla kutlayacak. Kampanya kapsamında, Bahçe Market mağazalarında ve online adresi bahcemarket.com‘da satışa sunulan tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulanacak.
Miniatürk – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama
Tüm Gün – Amfi: Animatör Sunucu
12.00 – 12.30 – Amfi: Zumba Kids
12.30 – 13.00 – Amfi: İllüzyon Gösterisi
13.00 – 14.00 – Amfi: Bando Kortej
14.00 – 15.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyet Kupamı Tasarlıyorum Atölyesi
15.00 – 16.00 – Atölye Alanı: Tonton Usta Tiyatro Oyunu
16.00 – 16.30 – Atölye Alanı:İnteraktif Çizgi Film
16.30- 17.00 – Amfi: Cumhuriyet Valsi
Panorama 1453 Tarih Müzesi – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama
13.00 – 14.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyet Kahramanları Kalkanı Atölyesi
14.00 – 15.00 –Atölye Alanı: 10. Yıl Marşı Ritim Atölyesi
15.00 – 16.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyetin Renkleri Tuval Atölyesi
Yerebatan Sarnıcı – Cumhuriyet Bayramı Konseri
20.00 – 21.00 – Koro İstanbul Konseri (Ücretsiz giriş uygulaması geçerli olmayacak)