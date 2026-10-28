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        Haberler Bilgi 29 EKİM İSTANBUL KONSERLERİ 2026: Ücretsiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konserleri nerede, saat kaçta, hangi ilçede kim sahne alacak?

        29 EKİM İSTANBUL KONSERLERİ 2026: Ücretsiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konserleri nerede, saat kaçta, hangi ilçede kim sahne alacak?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konserler düzenlenecek. 29 Ekim İstanbul konserleri 2026 takvimi belli oldu. Buna göre Simge, Deniz Seki, Murat Dalkılıç, Selçuk Balcı, Alişan, Edis, Fatma Turgut, Melek Mosso ve daha birçok isim megakentin farklı ilçelerinde sahne alacak. Peki ücretsiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konserleri nerede yapılacak, konserler saat kaçta başlayacak ve hangi ilçede kim sahne alacak? İşte ilçe ilçe ücretsiz 29 Ekim İstanbul konser takvimi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 15:43 Güncelleme:
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 29 Ekim İstanbul konserleri 2026 programı da belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerinin düzenlediği etkinliklerde vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. İlçe ilçe hazırlanan programlar paylaşıldı. Buna göre Simge, Deniz Seki, Murat Dalkılıç, Selçuk Balcı, Alişan, Edis, Fatma Turgut, Melek Mosso ve daha birçok sanatçı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için farklı ilçelerde ücretsiz olarak sahne alacak. Peki, 29 Ekim İstanbul konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte ücretsiz 29 Ekim İstanbul konser takvimi ile sahne alacak sanatçıların listesi, etkinlik yerleri ve saatleri!

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        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İSTANBUL KONSER VE ETKİNLİK PROGRAMI

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü için İstanbul'da düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinlikler belli oldu. Megakentte Cumhuriyet Bayramı coşkusu Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçeye yayılacak.

        29 Ekim İstanbul konserleri 2026 kapsamında kentin birçok ilçesinde sevilen sanatçılar sahneye çıkacak.

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        ÜCRETSİZ 29 EKİM İSTANBUL KONSERLERİ 2026

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenecek konserler şöyle:

        AVCILAR – MARY JANE KONSERİ

        Avcılar Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Mary Jane hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 21:00 | Avcılar, Havuz Meydanı

        BAHÇELİEVLER - MELA BEDEL KONSERİ

        Bahçelievler Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Mela Bedel hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 20:00 | Bahçelievler, Milli Egemenlik Parkı

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        BAHÇEŞEHİR – ALİŞAN KONSERİ

        Bahçeşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Alişan, sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik dolu bir akşam yaşatacak.

        Saat & Yer: 20.00 | Gölet Sahnesi

        BAKIRKÖY – MELEK MOSSO KONSERİ

        Bakırköy Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında güçlü ses Melek Mosso hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 20:30 | Bakırköy, Cumhuriyet Meydanı

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        BAYRAMPAŞA – EKİN UZUNLAR KONSERİ

        Bayrampaşa Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sevilen sanatçı Ekin Uzunlar hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 20:30 | Bayrampaşa Adapark Amfi Tiyatro

        BEŞİKTAŞ – GECE YOLCULARI KONSERİ

        Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında sevilen müzik grubu Gece Yolcuları, Barbaros Meydanı'nda hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 20.00 | Barbaros Meydanı

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        FATİH – MERT DEMİR & SİMGE KONSERİ

        İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında pop müziğin sevilen isimleri Mert Demir & Simge hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 18:00 (Kapı Açılış) | Yenikapı Etkinlik Alanı

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        ADALAR – KOLİVA KONSERİ

        Adalar Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 20:00 | Büyükada, Çınar Meydanı

        ATAŞEHİR – SİNAN AKÇİL KONSERİ

        Ataşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sinan Akçil hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 21:00 | Ataşehir, Cumhuriyet Meydanı

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        ÇEKMEKÖY – FATMA TURGUT KONSERİ

        Çekmeköy Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında başarılı rock sanatçısı Fatma Turgut hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 21:00 | Çekmeköy, Taşdelen Eski Lunapark Alanı

        ÇEKMEKÖY – DENİZ SEKİ KONSERİ

        Çekmeköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sevilen sanatçı Deniz Seki hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 18.30 | Ömerli Minimall AVM Otoparkı

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        KARTAL – SELÇUK BALCI KONSERİ

        Kartal Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı sahne alacak.

        Saat & Yer: 20.00 | Kartal Meydanı

        MALTEPE – ADAMLAR KONSERİ

        Maltepe Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında alternatif rock müziğin sevilen grubu Adamlar hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 20:00 | Maltepe, Cumhuriyet Meydanı

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        PENDİK – MURAT DALKILIÇ KONSERİ

        Pendik Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 20:00 | Pendik Sahil Alanı

        SANCAKTEPE – ZÜLFÜ LİVANELİ KONSERİ

        Sancaktepe Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında usta sanatçı Zülfü Livaneli hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 20:00 | Sancaktepe, Meydan Park

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        SİLİVRİ – BERKSAN KONSERİ

        Silivri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında pop müziğin sevilen isimlerinden Berksan sahne alacak.

        Saat & Yer: 20.00 | Silivri Sahil

        ŞİLE – TUĞBA YURT KONSERİ

        Şile Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sevilen sanatçı Tuğba Yurt hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 21:30 | Şile Atatürk Meydanı

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        TUZLA – EDİS KONSERİ

        Tuzla Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında pop müziğin sevilen ismi Edis hayranlarıyla buluşacak.

        Saat & Yer: 20:30 | Tuzla Sahil Meydanı

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        ÜCRETSİZ İSTANBUL 29 EKİM ETKİNLİKLERİ 2026

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kentin dört bir yanına yayılan, konserlerden tiyatroya, söyleşilerden film gösterimlerine kadar zengin içerikli ve tamamen ücretsiz etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

        Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları, Beyoğlu Sineması, Müze Gazhane, Metrohan, Şişli Atatürk Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi gibi noktalarda gerçekleşecek kutlamalarla İstanbul, Cumhuriyet’in 102. yıl coşkusunu doruklarda yaşayacak.

        MEYDANLAR YILDIZLAR GEÇİDİNE SAHNE OLACAK

        Kutlamalar kapsamında Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları’nda eş zamanlı konserler başlayacak. Beşiktaş Meydanı’nda saat 19.30’da “Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları” Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker ve Zuhal Olcay gibi usta isimleri ağırlayacak. Konser öncesinde ise Adım Anadolu Dans Topluluğu, Cumhuriyet’in çok sesliliğini yansıtan özel bir gösteri sunacak.

        Bağcılar Meydanı’nda ise yine 19.30’da İlyas Yalçıntaş ve Ahiyan sahne alarak İstanbullularla buluşacak.

        KÜLTÜR SANAT ŞÖLENİ

        İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim’de tüm sahnelerindeki oyunları halka ücretsiz sunarak sanatı bayram coşkusuna dahil edecek. Beyoğlu Sineması, “Bir Cumhuriyet Şarkısı”, “Atatürk” ve “Atatürk 2” filmlerini ücretsiz gösterime açacak.

        Müze Gazhane’de ise Ankara’nın başkent oluşunun ilk on yılını ele alan “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” sergisi, 30 Ekim’de özel bir tur ve söyleşi ile devam edecek ve sergi, 22 Mart 2026’ya kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

        TARİHİ MEKANLARDA CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ

        İBB Kütüphane, Cumhuriyet’in düşünsel ve kültürel mirasını tarihi mekanlara taşıyor. Metrohan’da 27 Ekim’de “Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ulaşım” ve 29 Ekim’de Ersin Kalaycıoğlu ve Mehmet Ö. Alkan’ın katılımlarıyla “Cumhuriyet Düşüncesi” konulu söyleşiler düzenlenecek. Şişli Atatürk Müzesi’nde 28 Ekim’de “Atatürk Evleri” üzerine bir oturum yapılacak. Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi) ise “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” söyleşisinin yanı sıra, çocuklara yönelik “Cumhuriyet’in Hatıra Defteri” ve “Cumhuriyet’in Sesleri” gibi özel atölyelere ev sahipliği yapacak. Ayrıca hafta boyunca Cumhuriyet Müzesi ve Şişli Atatürk Müzesi’nde rehberli turlar düzenlenecek.

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        ÖZEL GEZİ ROTASI

        İBB Turizm, 29 Ekim’de Şişli Atatürk Müzesi ve Taksim Cumhuriyet Müzesi rotalı özel gezi turları düzenleyerek, ziyaretçilere Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına tanıklık etme fırsatı sunacak. Gezi programlarına kayıtlar İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek. Konserler, film gösterimleri, sergi turları, müze turları, söyleşiler, çocuk atölyeleri ve kültür gezilerinin yer aldığı bu kapsamlı 29 Ekim programına tüm İstanbullular davetli.

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        PROGRAM

        29 Ekim Çarşamba

        11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

        12.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Hatıra Defteri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

        14.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Sesleri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

        17.00 Söyleşi: “Cumhuriyet Düşüncesi, İlanı ve 102 Yıllık Serencamı” – Ersin Kalaycıoğlu / Metrohan

        18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Şişli Atatürk Müzesi

        18.00 Sergi Turu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

        19.00 Söyleşi: “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” – Eray Yılmaz / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi

        19.00 Söyleşi: “Kimsesizlerin Kimsesi Olarak Kurucu Değerler ve Siyasal Krizler Ortamında Cumhuriyet’in İlanı: 102. Yılında Cumhuriyet’e Bakışlar” – Mehmet Ö. Alkan / Metrohan

        19.00 Film Gösterimi: Bir Cumhuriyet Şarkısı / Beyoğlu Sineması

        Beşiktaş Meydanı

        19.40 DJ Ersin Şov / Beşiktaş Meydanı

        20.35 Adım Anadolu Dans Topluluğu

        21.45 “Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları” Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay

        Bağcılar Meydanı

        19.40 DJ Performans

        20.35 Ahiyan

        22.20 İlyas Yalçıntaş

        30 Ekim Perşembe

        11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

        15.00 Film Gösterimi: Atatürk / Beyoğlu Sineması

        31 Ekim Cuma

        15.00 Film Gösterimi: Atatürk 2 / Beyoğlu Sineması

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        CUMHURİYET BAYRAMI’NDA MÜZELER ÜCRETSİZ

        İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı önemli hafıza ve kültür mekânları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda misafirlerini tüm gün ücretsiz ağırlayacak. T.C. vatandaşları, İstanbul’un tarihî zenginliklerini barındıran Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk’ü ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin müze girişlerinde kimliklerini ibraz etmeleri ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kodu göstermeleri yeterli olacak. Yerebatan Sarnıcı’nda ücretsiz giriş uygulaması 19.30-22.00 saatleri arasında geçerli olmayacak.

        İSTANBUL KİTAPÇISI’NDA MUSTAFA BALBAY OKURLARIYLA BULUŞUYOR

        Cumhuriyet coşkusu imza günleri ve söyleşilerle de devam ediyor. Gazeteci-yazar Mustafa Balbay, 29 Ekim Salı günü saat 14.00’te İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde okurlarıyla bir araya gelecek. Balbay, yeni kitabı “Asla Vazgeçme” üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek ve ardından kitaplarını imzalayacak. Ayrıca, kitapseverler için “Asla Vazgeçme” kitabında 25 – 29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kitapçısı şubelerinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

        KEMERBURGAZ KENT ORMANI’NDA KIRMIZI BEYAZ EĞLENCE COŞKUSU

        Boğaziçi Yönetim AŞ organizasyonuyla Kemerburgaz Kent Ormanı, Cumhuriyet’in 102. yılını coşkulu bir etkinlikle kutlayacak. 29 Ekim’de ziyaretçilere bayrak dağıtımıyla başlayacak programda alan kırmızı-beyaz renklere bürünecek. Sahnebüs’ün kurulacağı alanda animasyon yarışmaları ve bando performansı kutlamalara renk katacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı desteğiyle kurulan oyun alanlarında Langırt, Air Hockey, Mini Golf gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Barfiks Challenge ve Subsoccer gibi yarışmalarla tüm yaş grupları eğlence dolu bir gün geçirecek.

        BAHÇE MARKET’TEN CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL İNDİRİM FIRSATI

        İBB iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye bağlı Bahçe Market, 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir indirim kampanyasıyla kutlayacak. Kampanya kapsamında, Bahçe Market mağazalarında ve online adresi bahcemarket.com‘da satışa sunulan tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulanacak.

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        Miniatürk – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

        Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama

        Tüm Gün – Amfi: Animatör Sunucu

        12.00 – 12.30 – Amfi: Zumba Kids

        12.30 – 13.00 – Amfi: İllüzyon Gösterisi

        13.00 – 14.00 – Amfi: Bando Kortej

        14.00 – 15.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyet Kupamı Tasarlıyorum Atölyesi

        15.00 – 16.00 – Atölye Alanı: Tonton Usta Tiyatro Oyunu

        16.00 – 16.30 – Atölye Alanı:İnteraktif Çizgi Film

        16.30- 17.00 – Amfi: Cumhuriyet Valsi

        Panorama 1453 Tarih Müzesi – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

        Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama

        13.00 – 14.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyet Kahramanları Kalkanı Atölyesi

        14.00 – 15.00 –Atölye Alanı: 10. Yıl Marşı Ritim Atölyesi

        15.00 – 16.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyetin Renkleri Tuval Atölyesi

        Yerebatan Sarnıcı – Cumhuriyet Bayramı Konseri

        20.00 – 21.00 – Koro İstanbul Konseri (Ücretsiz giriş uygulaması geçerli olmayacak)

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