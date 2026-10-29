ÜSKÜDAR, KADIKÖY VE ATAŞEHİR'DE KAPANACAK YOLLAR

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda da 29 Ekim kutlamaları nedeniyle farklı saatlerde trafik düzenlemesi uygulanacak.

Üsküdar: Saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Harem Sahil Yolu'nun Kıyı Emniyet ile Şemsipaşa Caddesi arasındaki bölümü ve bu güzergâha bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Alternatif olarak Doğancılar, Tunusbağı, Nuh Kuyusu, Selimiye İskele ve Hakimiyeti Milliye caddeleri kullanılabilecek.

Kadıköy: Saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Bağdat Caddesi'nin Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile Rüzgargülü Çıkmaz Sokak (Kızıltoprak Meydan) arasındaki bölümü trafiğe kapatılacak. Bu bölgede Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 kara yolu alternatif olarak kullanılabilecek. Bağdat Caddesi'nin Kasadar Sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi arasındaki bölümünde ise saat 17.00'den etkinlik bitimine kadar ek kısıtlama uygulanacak. Bu bölüm için Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 kara yolu alternatif güzergâhlar arasında bulunuyor.

Ataşehir: Saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Ataşehir Bulvarı'nın Şubat Sokak ile Turgut Özal Bulvarı arasındaki bölümü kapatılacak. Meriç, Sedef ve Dicle caddeleri alternatif olarak kullanılabilecek. Ataşehir Bulvarı'nın Turgut Özal Bulvarı ile Ihlamur Bulvarı arasındaki bölümünde ise saat 16.00'dan etkinlik bitimine kadar kısıtlama uygulanacak. Bu bölgede Dereboyu, Meriç ve Dicle caddeleri ile Ataşehir Bulvarı'nın Metropol AVM yönü alternatif olarak değerlendirilebilecek.