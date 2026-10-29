29 Ekim Perşembe kapalı yollar listesi: 29 Ekim 2026 İstanbul ve Ankara'da hangi yollar kapalı olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul ve Ankara'da birçok yol araç trafiğine kapatılacak. İstanbul'da Vatan Caddesi ve çevresindeki bağlantı yollarında sabah saatlerinden itibaren trafik kısıtlaması uygulanacak. Ankara'da ise Kızılay, Ulus ve tören güzergâhları çevresindeki cadde ve bulvarlarda araç geçişine izin verilmeyecek. İstanbul'un Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde de kutlamalar nedeniyle farklı saatlerde yol kapatmaları yapılacak. Sürücülerin yola çıkmadan önce kapalı güzergâhları ve alternatif yolları kontrol etmesi önem taşıyor. Peki, 29 Ekim Perşembe günü İstanbul ve Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? İşte 29 Ekim 2026 kapalı yollar listesi ve alternatif güzergâhlar...
İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek törenler nedeniyle trafik tedbirleri uygulanacak. İstanbul'da Fatih ilçesindeki Vatan Caddesi başta olmak üzere bazı ana arterlere araç girişleri sınırlandırılacak. Ankara'da ise kent merkezindeki çok sayıda cadde ve bulvar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Peki, 29 Ekim 2026 İstanbul ve Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? İşte İstanbul ve Ankara 29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar...
İSTANBUL'DA 29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'ten program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönlerinde araç trafiğine kapatılacak.
Vatan Caddesi'ne D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden, Edirnekapı'dan ve çevredeki bağlantı yollarından giriş yapılamayacak. Kısıtlamalar kapsamında şu cadde ve bağlantılar da yer alacak:
Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne girişler
Sofular Caddesi ve Halıcılar Caddesi bağlantıları
Akdeniz Caddesi ve Akşemsettin Caddesi bağlantıları
Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden Vatan Caddesi'ne girişler
Keçeci Meydan Sokak bağlantısı
Hal Yolu'nun güney yönünden Vatan Caddesi'ne girişler
Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılımlar
Vatan Caddesi'ne çıkan diğer cadde ve sokaklar
İSTANBUL'DA ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR NELER?
Vatan Caddesi ve çevresindeki yolları kullanacak sürücülerin alternatif güzergâhlara yönelmesi gerekiyor. İstanbul'da duyurulan alternatif yollar şöyle:
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D-100 kara yolu
O-3 Hal Yolu
Sürücülerin güzergâh seçerken tören alanına yakın bağlantıların da kapatılabileceğini dikkate alması ve trafik yoğunluğunu kontrol etmesi öneriliyor.
ÜSKÜDAR, KADIKÖY VE ATAŞEHİR'DE KAPANACAK YOLLAR
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda da 29 Ekim kutlamaları nedeniyle farklı saatlerde trafik düzenlemesi uygulanacak.
Üsküdar: Saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Harem Sahil Yolu'nun Kıyı Emniyet ile Şemsipaşa Caddesi arasındaki bölümü ve bu güzergâha bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Alternatif olarak Doğancılar, Tunusbağı, Nuh Kuyusu, Selimiye İskele ve Hakimiyeti Milliye caddeleri kullanılabilecek.
Kadıköy: Saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Bağdat Caddesi'nin Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile Rüzgargülü Çıkmaz Sokak (Kızıltoprak Meydan) arasındaki bölümü trafiğe kapatılacak. Bu bölgede Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 kara yolu alternatif olarak kullanılabilecek. Bağdat Caddesi'nin Kasadar Sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi arasındaki bölümünde ise saat 17.00'den etkinlik bitimine kadar ek kısıtlama uygulanacak. Bu bölüm için Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 kara yolu alternatif güzergâhlar arasında bulunuyor.
Ataşehir: Saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Ataşehir Bulvarı'nın Şubat Sokak ile Turgut Özal Bulvarı arasındaki bölümü kapatılacak. Meriç, Sedef ve Dicle caddeleri alternatif olarak kullanılabilecek. Ataşehir Bulvarı'nın Turgut Özal Bulvarı ile Ihlamur Bulvarı arasındaki bölümünde ise saat 16.00'dan etkinlik bitimine kadar kısıtlama uygulanacak. Bu bölgede Dereboyu, Meriç ve Dicle caddeleri ile Ataşehir Bulvarı'nın Metropol AVM yönü alternatif olarak değerlendirilebilecek.
ANKARA'DA 29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda 29 Ekim 2026 tarihinde saat 19.30’da gerçekleştirilecek Fener Alayı Yürüyüşü, Kızılay’daki Zafer Çarşısı önünden başlayacak. Atatürk Bulvarı güzergâhında devam edecek yürüyüş, 1. TBMM binasının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi’nde sona erecek.
Yürüyüş kapsamında alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri doğrultusunda, 29 Ekim Perşembe günü saat 17.00’den itibaren Atatürk Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümünün tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Ayrıca Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve söz konusu güzergâhlara bağlanan tüm yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün duyurusuna göre 29 Ekim Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren başkentte çok sayıda cadde ve bulvarda çift yönlü trafik kısıtlaması uygulanacak. Kapanacak güzergâhlar arasında şunlar yer alıyor:
Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasındaki bölümü
Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasındaki bölümü
İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasındaki bölümü
İstiklal Caddesi'nin tamamı
İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasındaki bölümü
Cumhuriyet Caddesi ve Çankırı Caddesi
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü
Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi arasındaki bölümü
Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasındaki bölümü
Milli Müdafaa Caddesi ve Kumrular Caddesi
Necatibey Caddesi ve Gençlik Caddesi
Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi ve Spor Park Sokak
Belirtilen güzergâhlara açılan cadde ve sokaklarda da trafik kısıtlaması uygulanacak.
ANKARA'DA İHTİYAÇ HALİNDE KAPATILABİLECEK YOLLAR
Kutlama programının seyrine göre bazı güzergâhlarda ek trafik tedbirleri de alınabilecek. Bu kapsamda Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve bağlantıları, Celal Bayar Bulvarı'nın belirli bölümleri, A. Adnan Saygun Caddesi, Anafartalar Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasındaki bölümü ve Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü ihtiyaç halinde trafiğe kapatılabilecek.
Ankara'da sürücülerin özellikle Kızılay, Ulus ve tören güzergâhlarının çevresinde trafik işaretlerine uyması ve yolculuk öncesinde güncel trafik duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.
YOLLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?
İstanbul'da Vatan Caddesi ve bağlantı yollarındaki kısıtlamaların saat 05.45'te başlayıp tören programının bitimine kadar sürmesi planlanıyor. Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir'deki kapatmalar ise ilgili bölgelerde duyurulan saatlerde başlayacak ve etkinliklerin sona ermesiyle kaldırılacak.
Ankara'da ana trafik kısıtlamaları saat 06.00'dan itibaren uygulanacak. İhtiyaç halinde ek kapatmalar yapılabileceği için sürücülerin alternatif güzergâhları değerlendirmesi ve mümkünse toplu taşımayı tercih etmesi öneriliyor.