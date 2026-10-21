29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte okulların tatil olup olmayacağı gündeme geldi. 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim Türkiye genelinde resmi tatil olarak uygulanırken 28 Ekim Çarşamba günü ise öğleden sonra tatil olacak. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil günleri arasında yer alıyor. Peki 29 Ekim 2026 resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi? İşte 28 Ekim okulların durumu...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi 2026 yılında da resmi tatil olarak kutlanacak. 28 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olması nedeniyle öğleden sonra resmi tatil uygulanacak. MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim'in tatil olduğu açıkça belirtiliyor. Buna göre öğrenciler 28 Ekim Çarşamba günü eğitimlerine günün ilk yarısında devam edecek, öğleden sonra ise tatil yapacak. Peki 29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi olacak, ders yapılacak mı? İşte Cumhuriyet Bayramı öncesi ve bayram günündeki tatil uygulaması...
29 EKİM 2026 RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları ve okullar tatil olacak. 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı olarak her yıl resmi tatil günleri arasında yer alıyor. MEB'in 2026 takviminde de 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil olarak gösteriliyor.
28 EKİM 2026 YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğleden sonra resmi tatil olacak. Buna göre 28 Ekim'in sabah bölümü normal çalışma ve eğitim süreci kapsamında değerlendirilirken öğleden sonra tatil başlayacak.
28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?
28 Ekim Çarşamba günü okullar tamamen tatil olmayacak. Öğrenciler günün ilk yarısında derslerine devam edecek, öğleden sonra ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eğitim öğretime ara verilecek. 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmi tatil uygulanacak. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi bu uygulamayı doğruluyor.
29 EKİM 2026 TATİLİ KAÇ GÜN?
2026 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim Perşembe günü tam gün devam edecek. Bu nedenle 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim birlikte değerlendirildiğinde çalışanlar ve öğrenciler açısından iki günlük bir tatil süreci söz konusu olacak. Ancak 28 Ekim sabahı okullar ve çalışma hayatı normal şekilde devam edecek.